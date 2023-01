Bio, frisch & regional – Wocheneinkauf beim Online-Supermarkt Bringmeister in München

Bio, frisch und regional – bei Bringmeister gibt es alles, was Sie für den Wocheneinkauf benötigen. © Bringmeister

Sie mögen es am liebsten regional, Bio und frisch? Ab jetzt müssen Sie dafür nicht mehr auf den Wochenmarkt oder in den nächsten Biomarkt fahren.

Was für viele noch wie ein Wunschtraum klingt, ist bei Bringmeister, dem Online Supermarkt in München und Augsburg, längst Realität: Regionale und frische Bio-Produkte werden per Mausklick bis zur Wohnungstür geliefert.

Von frischem Obst & Gemüse über Wurst, Fleisch, Käse bis hin zu Tiefkühlprodukten und Getränken kann man bei Bringmeister alles bestellen, was auf dem Einkaufszettel für den Wocheneinkauf steht. Sogar Haushaltswaren und Drogerieartikel werden bequem mitgeliefert.

Bio und regionale Produkte aus Bayern

Bio- und Regional-Fans kommen im Online Supermarkt besonders auf ihre Kosten. Im Bringmeister Online-Shop finden sich zahlreiche Produkte aus Bayern, wie z. B.:

Fleisch, Wurst und Feinkost von der Traditionsmetzgerei vinzenzmurr

Bio Fleisch von Bio Bühler

Backwaren der Münchener Bäckereien Rischart, Gottschaller, Fritz und der Hofpfisterei

regionales Gemüse (im Sommer und Herbst auch regionales Obst)

und viele weitere lokale Artikel.



Darüber hinaus enthält das Sortiment des Online Lieferdienstes eine große Auswahl an Bio- und Demeter-zertifizierten Produkten von bekannten Marken wie Alnatura, Bio Zentrale und EDEKA Bio.

Wocheneinkauf zur Wunschzeit geliefert

Bringmeister hat die Messlatte sehr hochgelegt: Der Online Supermarkt garantiert nicht nur frische Waren, sondern auch eine pünktliche Lieferung zur Wunschzeit. Von Montag bis Samstag von 6.00 Uhr bis 24:00 Uhr sind die Fahrer im Einsatz und liefern zum vereinbarten Zeitpunkt direkt an die Wohnungstür. Bei Bestellungen bis 16 Uhr wird der Wocheneinkauf sogar noch am selben Tag geliefert.

Vier Tipps zum Geldsparen beim Wocheneinkauf mit Bringmeister

Kunden von Bringmeister profitieren ebenfalls von zahlreichen Rabatten & Preisaktionen. Wir verraten die besten Tipps, um bei Bringmeister in München ganz einfach Geld zu sparen.

Tipp 1: Wöchentlich wechselnde Angebote beachten

Als Kunde lohnt es sich auf die wöchentlich wechselnden Angebote des Online-Supermarktes zu achten, denn es gibt immer die Möglichkeit, satte Rabatte einzufahren. Ob knusprige Pommes, süßer Früchtetee oder gesundes Gemüse – in der Kategorie „Wochenangebote“ kann man sehen, welches der eigenen Lieblingsprodukte gerade in Aktion ist.

Tipp 2: Rabattaktionen im Blick behalten

Neben den Wochenangeboten gibt es viele weitere Möglichkeiten, mit Bringmeister Geld beim Wocheneinkauf zu sparen. Für Neukunden werden regelmäßig attraktive Rabatte auf die ersten Einkäufe gewährt. Eine weitere Möglichkeit zu sparen, sind die sogenannten Kombi- bzw. Staffelrabatte. Wer ein Produkt gleich mehrfach kauft, erhält zusätzliche Rabatte. Der Kauf auf Vorrat lohnt sich hierbei nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern bringt auch den Vorteil mit sich, die schweren Tüten und Kisten nicht nach Hause tragen zu müssen.

Tipp 3: App-Coupons einlösen

Kunden, die ihren wöchentlichen Einkauf bei Bringmeister planen, sollten dafür unbedingt die App des Online-Supermarktes nutzen. Hier finden sich unter „Konto“ und „Meine Coupons“ exklusive Rabatt-Coupons, die ausschließlich in der Bringmeister App aktiviert werden können. Mit nur einem Klick bekommt man attraktive Vergünstigungen zum Beispiel auf beliebte Markenprodukte. Hierfür einfach die App herunterladen und registrieren. App öffnen, Coupons aktivieren und Artikel wie gewohnt in den Warenkorb legen.



Tipp 4: Produkte von Eigenmarken kaufen

Eine weitere Sparmöglichkeit im Bringmeister Online-Supermarkt, ist das Kaufen von Eigenmarken wie von der EDEKA Marke GUT&GÜNSTIG. Die Eigenmarken weisen eine hohe Qualität bei günstigen Discount-Preisen auf.

Kurzum, wer für seinen Wocheneinkauf in München eine stressfreie und zeitsparende Alternative zum stationären Handel sucht und dabei keine Kompromisse in Sachen Bio, Frische & Regionalität bei der Produktauswahl eingehen will, der ist bei Bringmeister an der richtigen Adresse. Überzeugen Sie sich selbst von einer neuen Erfahrung beim Wocheneinkauf.