Blitzer-Marathon 2018: Hier finden Sie alle Messstellen in München

Am Mittwoch ab 6 Uhr

Für Autofahrer heißt es am Mittwoch: Runter vom Gas, sonst blitzt es. Denn es ist mal wieder an der Zeit für den bayernweiten Blitzer-Marathon. Wir verraten, an welchen Orten in München die Messgeräte stehen.

München - Am Mittwoch, 18. April, blitzt es ab 6 Uhr Morgens in ganz Bayern. Am Wetter liegt das allerdings nicht, denn eigentlich soll es sonnig werden. Die Polizei stellt zum alljährlichen Blitzer-Marathon ihre Messgeräte an die Straßen. Ziel der Aktion: Das Problembewusstsein schärfen. Denn immer wieder kommt es zu schweren Unfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Rund 2000 Polizisten sind dafür im Einsatz.

In München blitzt es an insgesamt 160 Stellen. Die Aktion geht 24 Stunden lang, also bis Donnerstag, 19. April, 6 Uhr. Es gehe nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide auszustellen, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Daher veröffentlicht die Polizei vorab auch eine Liste der Orte, an denen gemessen wird. Im Nachfolgenden finden Sie sowohl eine Karte als auch eine Tabelle der Standorte in München.

Blitzer-Marathon 2018: Interaktive Übersichtskarte mit Geschwindigkeitsbegrenzungen

Blitzer-Marathon 2018: Alle Standorte in München in einer Tabelle

Postleitzahl Adresse Erlaubte Geschwindigkeit: Zusätzliche Ortsangaben 80333 Luisenstraße, München 30 80335 Marsplatz, München 50 80336 Bavariaring/Stielerstraße, München 30 80336 Güllstraße, München 30 80337 Ruppertstraße, München 30 80337 Thalkirchner Straße, München 30 80339 Kazmairstraße, München 30 80469 Pestalozzistraße, München 30 80469 Wittelsbacherstraße/Deutingerstraße, München 50 80538 Steinsdorfstraße, München 50 80634 Richelstraße, München 30 80636 Lazarettstraße, München 30 80637 Dom-Pedro-Platz, München 30 80637 Dom-Pedro-Platz/-Straße, München 30 80637 Schwere-Reiter-Straße, München 50 80637 St.-Galler-Straße, München 30 80638 Dall'Armistraße, München 30 80638 Menzinger Straße , München 50 80639 Nibelungenstraße, München 30 80639 Washingtonstraße, München 30 80797 Deidesheimer Straße, München 30 80798 Görresstraße, München 30 80798 Görresstraße, München 30 80798 Tengstraße, München 30 80799 Georgenstraße, München 30 80799 Schellingstraße, München 30 80799 Türkenstraße, München 30 80803 Clemensstraße, München 30 80804 Leopoldstraße, München 50 80805 Berliner Straße, München 30 80805 Isarring, München 60 80805 Ungererstraße, München 50 80807 Keferloherstraße, München 30 80807 Milbertshofener Straße, München 30 80809 Landshuter Allee, München 60 80809 Moosacher Straße, München 50 80933 Dülferstraße, München 50 80933 Weitlstraße, München 30/50 80935 Caracciolastraße, München 30 80935 Schleißheimer Straße, München 50 80937 Hugo-Wolf-Straße, München 30 80939 B11, München 80 80939 Frankfurter Ring, München 60 80939 Freisinger Landstraße, München 60 80939 Grusonstraße, München 30 80939 Heidemannstraße, München 50 80939 Ingolstädter Straße, München 50 80939 Kollwitzstraße, München 30 80992 Hugo-Troendle-Straße, München 30 80992 Wintrichring, München 60 80993 Bingener Straße, München 30 80995 Dachauer Straße, München 50 Bereich PI 42 80995 Dachauer Straße, München 60 Bereich PI 44 80995 Feldmochinger Straße, München 30/50 80995 Karlsfelder Straße, München 50 80995 Kristallstraße, München 30 80995 Lassallestraße, München 50 80995 Lerchenauer Straße, München 30 80995 Toni-Pfülf-Straße, München 30 80997 Hitlstraße, München 30 80997 Karl-von-Roth-Straße, München 30 80997 Manzostraße , München 30 80997 Von-Kahr-Straße, München 50 80999 Weinschenkstraße, München 30 81241 Blumenauer Straße, München 30 81241 Josef-Felder-Straße, München 50 81241 Weinberger Straße, München 30 81243 Bodenseestraße, München 50 81243 Mainaustraße, München 30 81243 Maria-Eich-Straße, München 30 81243 Ravensburger Ring, München 30 81245 Bergsonstraße, München 30 81245 Theodor-Storm-Straße, München 30 81249 Langwieder Hauptstraße, München 30 81249 Riesenburgstraße, München 30 81369 Albert-Roßhaupter-Straße, München 50 81369 Johann-Clanze-Straße, München 30 81369 Plinganserstraße, München 50 81371 Implerstraße, München 30 81373 Pfeuferstraße, München 30 81373 Treffauerstraße, München 30 81373 Zillertalstraße, München 30 81375 Großhaderner Straße, München 30 81375 Würmtalstraße, München 50 81377 Am Waldrand, München 30 81377 Ehrwalder Straße, München 30 81377 Fürstenrieder Straße, München 50 81377 Südparkallee, München 30 81379 Boschetsrieder Straße, München 50 81379 Kreppeberg, München 30 81379 Tölzer Straße, München 30 81379 Tölzer Straße/Steinerstraße, München 30 81475 Königswieser Straße, München 30 81476 Graubündener Straße/ Pontresinaweg, München 30 81477 Rohrauerstraße, München 30 81479 Grünbauerstraße, München 30 81479 Herterichstr./Watteaustraße, München 30 81539 Pfälzer-Wald-Straße, München 30 81539 Untersbergstraße, München 30 81539 Weißenseestraße, München 30 81541 Hochstraße, München 30 81543 Gerhardstraße, München 30 81545 Geiselgasteigstraße, München 50 81545 Grünwalder Straße/ Tauernstraße, München 50 (stadtauswärts) 81545 Harthauser Straße, München 30 81545 Langobardenstraße, München 30 81547 Fromundstraße, München 30 81547 Grünwalder Straße, München 50 81547 Oberbiberger Straße, München 30 81549 Görzer Straße, München 30 81549 Marklandstraße, München 30 81549 Tegernseer Landstraße, München 50 81549 Traunsteiner Straße, München 30 81667 Elsässer Straße, München 30 81669 Balanstraße, München 30 81669 Claudius-Keller-Straße, München 50 81669 Lilienstraße, München 30 81669 Rosenheimer Straße, München 50 81669 Rosenheimer Straße, München 30 81669 Zeppelinstraße, München 30 81671 Echardinger Straße, München 30 81671 Führichstraße, München 30 81671 Rosenheimer Straße, München 50 81673 Berg-am-Laim-Straße/Josephsburgstraße, München 50 81673 Berg-am-Laim-Straße/Baumkirchnerstraße, München 50 81675 Flurstraße, München 30 81675 Kirchenstraße, München 30 81675 Möhlstraße, München 30 81677 Mühlbaurstraße, München 30 81677 Stuntzstraße, München 30 81679 Denninger Straße, München 30 81735 Adolf-Baeyer-Damm, München 30 81735 Heinrich-Wieland-Straße, München 50 81735 Karl-Marx-Ring/Hugo-Lang-Bogen, München 50 81737 Bayerwaldstraße, München 30 81737 Gerhart-Hauptmann-Ring, München 30 81737 Schumacherring, München 30 81739 Carl-Wery-Straße/Arnold-Sommerfeld-Straße, München 50 81739 Gustav-Heinemann-Ring, München 30 81739 Murnauer Straße, München 50 81739 Weidener Straße, München 30 81825 Feldbergstraße, München 30 81825 Gartenstadtstraße, München 30 81825 Heinrich-Wieland-Straße, München 50 81825 Waldstraße, München 30 81827 Friedenspromenade, München 30 81827 Wasserburger Landstraße, München 50 81829 Graf-Lehndorff-Straße, München 30 81829 Lehrer-Wirth-Straße, München 30 81829 Ottendichler Straße, München 50 81829 Thomas-Hauser-Straße, München 30 81829 Töginger Straße, München 50 81925 Daphnestraße, München 30 81925 Johanneskirchner Straße, München 30 (westl. Abschnitt) 81925 Oberföhringer Straße, München 30 81927 Effnerstraße, München 50 81927 Regina-Ullmann-Straße, München 30 81929 Daglfinger Straße/Sensburger Straße, München 30 83351 Ständlerstraße, München 50 81243 Bodenseestraße/Hans-Steinkohlstraße, München 50

