Bremsassistent von BMW verursacht Unfall - Münchner Richterin: „Dieser Fall ist Neuland“

Unfall – und schuld war ein Bremsassistent: Das hat es in München noch nie gegeben. Konstantinos T. (37) hatte genau das aber an Weihnachten 2017 erlebt und klagte nun am Amtsgericht.

München - Eine Frau, die vor ihm gefahren war, hatte mitten auf dem Mittleren Ring plötzlich gebremst und der Grieche krachte hinten drauf. Im Prozess kam nun heraus: Die Versicherung der Unfallverursacherin muss ihm Dreiviertel der Reparaturkosten erstatten – rund 5000 Euro.

Das wurde in einem Vergleich vereinbart. „Dieser Fall ist Neuland“, sagte die Richterin. Ihr sei bisher kein Urteil bekannt, indem ein Gericht über die Haftung eines Unfalls entschieden hatte, der durch fehlerhafte Assistenzsysteme und eine „anlasslose Vollbremsung“ verursacht wurde. Sie regte einen Vergleich an, möglich wäre im Rahmen der Beweisaufnahme auch ein unfallanalytisches Gutachten gewesen. Das entfällt nun. „Zumindest sind die Kosten geklärt“, sagte Anwalt Albert Cermak.

