Stadt nennt zehn Anlagen: Wo in München noch Bunker stehen – und wie sie derzeit genutzt werden

Von: Lukas Schierlinger

Das Kommunalreferat informiert über Standorte von zehn Bunkeranlagen in München. Aktuell werden nicht alle von ihnen genutzt.

München – „Welche Bunker in München gibt es und wie können sie alternativ genutzt werden?“ In einer offiziellen Anfrage im Juni 2022 warfen Mitglieder der Stadtratsfraktion von Linken und DIE Partei die Frage auf. Im Zuge des Ukraine-Kriegs war immer wieder über schützende Bauwerke in Bayern debattiert worden. „Was machen Sie, wenn Putin kommt?“, fragte ein Oberbayer – und ging so weit, Bunkerplätze für 14.900 Euro anzubieten. Und doch hatte die Stadtratsanfrage im Sommer 2022 keinen unmittelbar sicherheitsspezifischen Aufhänger. Auch jetzt steht vor allem eine mögliche Alternativnutzung der Bunker im Zentrum des Interesses.

Mitte Februar 2023 hat die Stadt München nun in Person von Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) eine Übersicht vorgelegt: „Im Bestand des Kommunalreferats befinden sich zehn Bunkeranlagen, welche auf das gesamte Stadtgebiet der Landeshauptstadt München verteilt sind.“ Frank hat der Antwort auf die offizielle Stadtratsanfrage eine Liste beigefügt.

Zehn Bunkeranlagen in München: Kommunalreferat nennt Standorte

Anhalter Platz 3 in 80809 München

Blumenstr. 22 in 80331 München

Franz-Nißl-Str. 53 in 80999 München

Lerchenauer Str. 53 in 80809 München

Quellenstr. 42 in 81669 München

Riesenfeldstr. 2 in 80809 München

Schleißheimer Str. 281 in 80809 München

Sonnenwendjochstr. 54c in 81825 München

Thalkirchner Str. 158 in 81371 München

Karl-Stützel-Platz 1 in 80333 München

Lediglich die letztgenannte Anlage sei unterirdisch, klärt Kommunalreferentin Frank auf. Nur drei der Bunker hätten einen Wasser- und Stromanschluss, ist einer detaillierten Aufführung zu entnehmen. Der Zustand der Bauwerke variiert offenbar stark.

Viele Bunker in München aktuell ungenutzt: „Ertüchtigung steht in keinem Verhältnis“

Linke und DIE Partei hatten explizit nach der derzeitigen Nutzung der Bunker gefragt. Effektiv scheint diese vor allem an fünf Standorten vonstattenzugehen. „Aufgrund einer vorliegenden Nutzungsänderung konnte der Bunker von dem derzeitigen Mieter ertüchtigt werden“, heißt es zum Beispiel Thalkirchner Straße. Dabei handelt es sich um einen von Fußball-Fans gegründeten Verein.

Der Hochbunker an der Thalkirchner Straße 158 diente während des Zweiten Weltkrieges als Schutz vor Bombenangriffen. © Theresa Reich

In der Blumenstraße fungiert eine Architekturgalerie als Nutzerin der Anlage, die am Karl-Stützel-Platz dient als Kälteschutzeinrichtung des Sozialreferats. Das Objekt in der Schleißheimer Straße steht dem Gesundheitsreferat als Archiv zur Verfügung, der Bunker in der Quellenstraße wird von einer sozialen Einrichtung unter anderem für Bandproben genutzt.

Und was ist mit den restlichen Anlagen? Die „Ertüchtigung steht in keinem Verhältnis zum Nutzen“, lautet die lapidare Einordnung des Kommunalreferats. Im Stadtgebiet gibt es weitere Schutzräume, die im Falle von Notlagen bereitstünden. Die Standorte dieser Anlagen möchte das Kreisverwaltungsreferat (KVR) „aus Sicherheitsgründen“ nicht auflisten.