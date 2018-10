Styling-Trends und Star-Workout: Bunte Beauty Days am 27. und 28. Oktober in München

Bunte Beauty Days 2018

Interessiert an Beauty, Styling und Co.? Dann ist die Schönheitsmesse "Bunte Beauty Days" in der Messe München genau das Richtige für Sie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket.

Ein Fitness-Workout mit Barbara Becker oder doch lieber ein Schmink-Workshop mit den Make-up-Artists der Famous Face Academy? Bei den Bunte Beauty Days am 27. und 28. Oktober in der „Messe München International“ ist beides möglich. Und vieles mehr: Besucherinnen treffen auf über 100 Aussteller und Marken sowie zahlreiche Prominente und Experten, erleben Entertainment auf der Bunte-Bühne und können die neuesten Beauty-Behandlungsmethoden und Produkte vor Ort testen und kaufen.

Die Programmhighlights der Bunte Beauty Days 2018

Mit den Bunte Beauty Days bietet Deutschlands größtes People-Medium Beauty-interessierten Frauen ein einzigartiges Angebot an Treatments, Stylings und Shopping-Möglichkeiten. Zentrales Element der Schönheitsmesse bildet die Bunte-Stage, auf der Diskussionsrunden, Interviews und Beiträge mit international renommierten Ärzten und Wissenschaftlern stattfinden, darunter Top-Dermatologen wie Dr. Patricia Ogilvie und Dr. Stefan Duve sowie der Ernährungsexperte Dr. Ulrich Bauhofer.

Prominente Gäste ergänzen das Programm: Die Fitness-Profis Barbara Becker und Fernanda Brandao trainieren vor und mit dem Publikum, Model Barbara Meier teilt ihre persönlichen Tipps für schöne Haare und Kim Hnizdo und Nikeata Thompson diskutieren im „Model-Talk“ über Schönheitsideale und Schönheitsrituale.

Impressionen: Bunte Beauty Days in München Zur Fotostrecke

Immer am Smartphone: Blogger im Gespräch über neue Trends und ihren Alltag

Farina Opoku alias Novalanalove, eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands, spricht im Panel „Internet Beauties – Traumberuf Influencer“ mit Blogger-Kollegen Riccardo Simonetti, Ann-Kathrin Götze und Nina Schwichtenberg über den Arbeitsalltag zwischen Kamera, Pinsel und Smartphone. Bei weiteren Talks stehen Themen wie Clean Beauty, Ernährung, Fitness, visionäre Hautpflege und die aktuellsten Make-up- und Haar-Trends im Fokus. Durch das Bühnenprogramm führt an den beiden Messetagen die TV-Moderatorin Jennifer Knäble.

Das komplette Programm, das Ausstellerverzeichnis sowie alle weiteren Informationen zu den Beauty Days finden Sie auf www.bunte-beauty-days.de.

Sichern Sie sich Ihr Ticket für die Bunte Beauty Days

Tickets für die Bunte Beauty Days sind sowohl im Vorverkauf als auch an der Tageskasse in verschiedenen Kategorien zu Preisen von 15 Euro bis 89 Euro erhältlich: Basic-Ticket, Best-Friends-Ticket, Familien-Ticket, 2-Tages-Ticket, Nachmittags-Ticket und VIP-Ticket. Im VIP-Ticket ist etwa eine Goodie-Bag im Wert von über 300 Euro sowie der Zutritt zur VIP-Lounge enthalten.

Bunte begleitet die Beauty Days mit Berichten im Magazin, mit einem Beauty-Special, online auf Bunte.de, Facebook und Instagram.

Kooperation mit Health and Beauty

Bunte ist Partner von „Health and Beauty“, dem führenden Fachverlag für die professionelle Kosmetik und für die professionelle Fitness-Branche. „Health and Beauty“ ist international etablierter Veranstalter von 20 Kosmetik-Fachmessen und Herausgeber von 35 Fachmagazinen in 16 Ländern. Während der Bunte Beauty Days findet in München auch die von „Health and Beauty“ ausgerichtete internationale Messe „Beauty Forum München“ statt, eine der europaweit führenden Kosmetikfachmessen.

von Jacqueline Jais-Münch

Jacqueline.Jais-Muench@burda.com