Die Persönlichkeit zählt! – Sport, Marketing und Medien an der Campus M University

Auf die Persönlichkeit kommt es an! Das Studium an der Campus M University. © CMU

Die Campus M University mit ihren Studienzentren in München und Nürnberg bietet die Bachelor-Studiengänge Business Management, Medienmanagement sowie ein Master-Studium an.

Beste Studienbedingungen an der Campus M University

Die Studierenden können sich im Studium spezialisieren. Im Studiengang Business Management beispielsweise auf Sport, Fashion und Lifestyle, Automobilbusiness, Wirtschafts- und Werbepsychologie oder Event. Die modernen Studienzentren und eine innovative Lernplattform bieten beste Studienbedingungen. Das einzigartige Personality Coaching-Programm eröffnet den Studierenden darüber hinaus die Möglichkeit, ihre individuellen Stärken zu entdecken und weiterzuentwickeln.

Praxisnah in kleinen Gruppen an der Campus M University studieren. © CMU

Campus M University: Reale Praxis mit Branchen-Profis

Studieninhalte werden in wirklichen Projekten mit Partnern aus Wirtschaft, Sport oder Medien angewendet: Die Studierenden entwerfen etwa eine Kampagne für MINI, eine Marktforschungsstudie für Swarovski oder entwickeln das Social Media Marketing

für ein Start-up. Sie knüpfen dabei wertvolle Kontakte mit Weltunternehmen wie adidas, BMW, Disney, Microsoft oder Louis Vuitton genauso wie mit mittelständischen Unternehmen. „Durch das Campus Netzwerk konnte ich spannende Praktika bei Sky und SPORT1 machen“, so die Bachelor-Studentin Lilly Hennersberger.

Praxis-Projekt für MINI. © CMU

Abschluss einer staatlichen Hochschule an der Campus M University

Die Studierenden schließen mit dem akademischen Grad des „Bachelor of Arts“ (B.A.) beziehungsweise des „Master of Science“ (M.Sc.) ab. Der Abschluss wird von der renommierten Hochschule Mittweida verliehen. Die Campus M University ist das mobile Studienprogramm der Hochschule Mittweida.

Der Bachelor-Studiengang Business Management

Der Bachelor-Studiengang Business Management verbindet herausragende Kompetenzen in Wachstumsmärkten mit einzigartigen Praxis-Erfahrungen. Wie kann ich Kunden in einer Welt begeistern, in der immer mehr Produkte und Marken um Aufmerksamkeit und Marktanteile kämpfen? Wie entwickle ich innovative Brands, die im Markt der Zukunft erfolgreich sind? Manager, die überzeugende Antworten auf diese Fragen entwickeln, werden in den Unternehmen die Führungskräfte von morgen sein. Im dritten Semester können die Studierenden ein spezifisches Profil wählen:

Medien konzipieren, inszenieren und produzieren: im Bachelor-Studiengang Medienmanagement & Digital Content. © CMU

Der Bachelor-Studiengang Medienmanagement & Digital Content

Social Media, Content Creation und Influencer bestimmen zunehmend unsere Medienwelt. YouTube-Stars und Blogger ziehen Millionen User in ihren Bann. Auch im Marketing sind Facebook, Instagram oder TikTok allgegenwärtig. Im Bachelor-Studiengang Medienmanagement & Digital Content lernen die Studierenden Medien zu konzipieren, zu inszenieren und zu produzieren. Sie kreieren in Praxis-Projekten Fashion Blogs für angesagte Marken oder realisieren YouTube-Livestreams. Fachexkursionen zu Sky gehören genauso zum Studium wie Gastvorträge von Netflix. Im dritten Semester wählen die Studierenden ein spezifisches Profil:

Praxis-Projekt Swarovski. © CMU

Der neue Master-Studiengang Business Management

Mit dem Master-Studium Business Management bietet die Campus M University die Möglichkeit, aus attraktiven Profilen zu wählen, in denen die Studierenden ihre wissenschaftlichen Skills noch weiter vertiefen können:

Der Master bereitet optimal auf leitende und verantwortliche Führungs- und Managementaufgaben in Wirtschaft, Sport, Medien und im höheren Dienst vor. Auch eine Promotion ist möglich.

INFOTAG Am Infotag in den Studienzentren München und Nürnberg können Sie die Campus M University live erleben. Sie lernen Studierende, Mitarbeiter und Dozierende kennen und erfahren alles über das praxisnahe Studium. Termine & Anmeldung

Kontakt

Campus M University – Studienzentrum München

Dachauer Str. 124

80637 München

www.campus-m-university.de/studienzentren/muenchen.php

Campus M University – Studienzentrum Nürnberg

Zeltnerstraße 19

90443 Nürnberg

www.campus-m-university.de/studienzentren/nuernberg.php