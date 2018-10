Christiane Drews vom Startup "Christiane fährt" spricht auf der IHK EXISTENZ

"Gründen ist ein Fulltime-Job"

Die IHK für München und Oberbayern lädt am Samstag, 10. November, ab 9.30 Uhr, unter dem Motto "Startups live" zur großen Gründermesse IHK EXISTENZ. Ein Interview mit Gründerin Christiane Drews vom Startup "Christiane fährt".

Frage: Was bieten Sie mit Ihrem Start-up "Christiane fährt"?

Ich biete Tagesausflüge und Zwei-Tages- Touren in Bayern für kleine Gruppen bis 8 Personen an. Es gibt zum einen vorbereitete Ausflüge wie zum Beispiel zum Besuch des Donaudurchbruchs bei Kelheim mit Befreiungshalle und Kloster Weltenburg, zu der sich Einzelpersonen oder Gruppen anmelden können. Zum anderen gibt es Touren für individuelle Gruppen, zum Beispiel für Golfer, Wanderer und auch für kleine Mitarbeiter-Teams, die außerhalb ihrer Firma etwas tun und erleben möchten. Ich erfülle auch Herzenswünsche, wenn Menschen an einen Ort der Erinnerung zurück möchten (fast egal wohin). Diese eignen sich hervorragend als Geschenk zu Geburtstagen, zur Hochzeit oder Hochzeitstag und zu Weihnachten.

Wie ist es eigentlich zu dieser Idee gekommen, was war die zündende Idee?

Die Idee dazu kam gar nicht von mir selbst, sondern von guten Freunden. Das war vor drei Jahren, als ich eine einwöchige Bayerntour für zwei befreundete Radsportvereine aus Deutschland und Frankreich organisiert und durchgeführt habe. Sie meinten: "Christiane, wenn du mal nicht mehr bei deiner Firma arbeitest, dann mache das bitte hauptberuflich". Und so ist es dann auch gekommen.

Wie konnte Ihnen im Vorfeld der Gründung die IHK beziehungsweise die Messe Existenz helfen? Wie ist aus der Idee ein tragfähiges Geschäftsmodell erwachsen.



Ich habe mich ausgiebig mit dem Thema Selbständigkeit beschäftigt und habe dazu sehr viele Informationen auf der IHK-München-Webseite gefunden. Die EXISTENZ im letzten Jahr hatte sehr viele Angebote und Themen, die mich interessiert haben und die ich für sehr wichtig für mein Unternehmen hielt, wie zum Beispiel das Crowdfunding für den Bus oder die Frage: was muss ich tun, um bei Google auf der ersten Seite zu stehen. Auch das Thema Internet- Marketing mit Social Media und Co. war super interessant. Last but not least war ich im Vortrag von Emil Hofmann zum Thema „Kunden finden – Kunden begeistern“, das wichtigste Thema, denn am Ende lebe ich von zufriedenen Kunden, die gerne wiederkommen wollen. Bei der Messe habe ich nur Profis als Redner erlebt, die wissen, wovon sie sprechen. Die Informationen aus den Workshops haben mich dann bestärkt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und so bin ich auch zu meinem Coach gekommen, der mich in die Selbständigkeit begleitet hat. Grundlage für eine erfolgreiche Gründung ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Beratern.

Wo sehen Sie klassische "Fallstricke", bei denen viele Existenzgründer Hilfe benötigen?

Ich bin hier als Quereinsteigerin hinein gekommen. Das heißt, ich habe meine ehrenamtliche Tätigkeit, Reisen zu planen und zu organisieren letztendlich zum Beruf gemacht. Dabei hatte ich nicht das betriebliche Fachwissen wie Menschen, die das gelernt haben und schon jahrelang durchführen. Hier ist ganz wichtig sich im Vorhinein umfassend schlau zu machen, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen nötig sind, um die Geschäftsidee umzusetzen. Eine gute Beratung durch die IHK, die Business Angels oder auch einen Business Coach ist daher unerlässlich.

Was waren Ihre größten Herausforderungen während Ihrer Gründungsphase?

Gründen ist ein Fulltime-Job. Es gilt, viel Neues zu lernen und den Überblick zu behalten, wenn verschiedene Anforderungen gleichzeitig auf einen einprasseln. Wie im richtigen Leben gibt es auch bei der Gründung Höhen und Tiefen. Knifflige Phasen habe ich dadurch überwunden, dass ich mich immer wieder selbst motiviert habe, weil ich weiß, dass die Selbständigkeit mit dieser Geschäftsidee der richtige Weg für mich ist. Dabei habe ich viel Unterstützung von der Familie, Freunden und Bekannten erhalten, die jetzt gespannt sind, wie sich meine Idee entwickelt.

Wie hat sich Ihr Startup „Christiane fährt“ entwickelt? Sie werden ja bei der anstehenden Existenz berichten.

Bis jetzt entwickelt sich mein Start Up nach Plan – meine Jungfernfahrt ging nach Aldersbach in Niederbayern: An einem warmen sonnigen Tag im August. Mit an Bord hatte ich meine Nachbarn und Nachbarinnen und natürlich genügend zu trinken und lesen über unsere Reise. Wir haben den Tier- und Vogelpark in Irgenöd besucht und nach dem Mittagessen die Brauerei und Asamkirche in Aldersbach. Schön war es für uns alle und das ist es, was ich erreichen will, wenn ich mit Menschen unterwegs bin.

"Startups live"

Die Gründermesse IHK EXISTENZ am Samstag, 10. November, 9.30 bis 17.30 Uhr, im MOC München, Lilienthalallee 40, steht dieses Jahr ganz unter dem Motto "Startups live". Neben einem Bühnenprogramm werden zahlreiche Workshops und Fachvorträge angeboten.

Rund 100 Vorträge und Workshops zu Themen rund um Businessplan, Finanzierung, Fördermöglichkeiten, Marketing / Vertrieb oder Rechts- und Steuerfragen sowie über 40 Aussteller liefern jungen Gründern alle Infos für eine erfolgreiche Grundsteinlegung ihrer Firma. Jungunternehmer und solche, die es werden wollen, können sich bei der IHK EXISTENZ wertvolle Tipps und Informationen zur Unternehmensgründung- und führung holen. Erfahren Sie außerdem auf unserer Aktionsbühne in Live-Berichten von Startups mehr über deren Weg ins eigene Unternehmen und darüber wie es ist, selbständig zu sein. Die Moderation übernimmt Vera Cornette.