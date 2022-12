Dehoga kritisiert Corona-Rückzahlung: Personalkosten werden nicht berücksichtigt

Von: Andrea Stinglwagner, Sascha Karowski

Viele Unternehmer waren während Corona auf finanzielle Soforthilfe angewiesen. Jetzt fordert der Bund in vielen Fällen die Rückzahlung.

München – Gerade schien der große Corona-Schrecken vorbei zu sein – Lockdowns sind Geschichte, die Geschäfte laufen wieder. Nun der Schock: Werden viele Unternehmer jetzt rückwirkend zur Kasse gebeten? Alle, die 2020 eine Coronavirus-Soforthilfe erhielten, bekommen dieser Tage einen Brief mit der Forderung zu belegen, dass sie das Geld auch wirklich benötigten. Können sie das nicht, droht die Rückzahlung!

In München waren von März bis Mai 2020 knapp 298 Millionen Euro Corona-Soforthilfe ausgezahlt worden, teilt das Referat für Arbeit und Wirtschaft mit. Finanziert wurde das hauptsächlich vom Bund. Dieser forderte nun diese Kontroll-Aktion. Denn: Stichprobenartige Überprüfungen hätten ergeben, dass viele Betriebe rückblickend zu hohe Hilfszahlungen erhalten haben.

„Viele machen sich jetzt Sorgen“, sagt Gregor Lemke, Wirt des Augustiner Klosterwirts und Sprecher der Münchner Innenstadtwirte. Mancher Betrieb habe Corona nur knapp überlebt – „nun wird ihm wieder ein Knüppel zwischen die Beine geworfen“. Denn die Soforthilfe sei ein „Schnellschuss“ gewesen – kompliziert zu beantragen, mit unverständlichen Parametern.



Kofferhändler: Auf alles gefasst

„Auch wir haben dieses Schreiben gekriegt“, sagt Peter Büscher, Besitzer des Familienbetriebs Koffer und Lederwaren Vertriebs GmbH an der Augustenstraße. Das Geschäft hatte wie viele im Einzelhandel während des Lockdowns zu kämpfen und erhielt damals 9000 Euro an Soforthilfe. „Ich denke, dass wir alles gut belegen können und nichts zurückzahlen müssen“, hofft Peter Büscher. Er ist dennoch skeptisch und auf eventuelle Rückforderungen gefasst. „Es ist doch oft so, dass der Bürger ein Zuckerl bekommt, dann aber doch zur Kasse gebeten wird.“ Sein Geschäft hat sich zum Glück seit Corona wieder stabilisiert.