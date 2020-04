„Wie in einem amerikanischen Film“: Münchner Firma feuert Mitarbeiter auf eiskalte Weise

In der Corona-Krise

Es sind schwierige Zeiten - Die Corona-Krise hat ganz Bayern infiziert. Viele Unternehmen melden Kurzarbeit an. Doch ein Münchner Start-up zieht wohl Kündigungen vor.

Die Corona-Krise hat ganz Bayern fest im Griff.

Ein Münchener Unternehmen schockt seine Mitarbeiter jetzt mit Kündigungen.

München - Es sind schwere Zeiten für Wirtschaft, Gesellschaft und die Politik. Aufgrund der Corona-Pandemie muss sich jeder einschränken. In Bayern gelten die Ausgangsbeschränkungen* vorerst bis zum 19. April. Das diese Maßnahmen* vor allem Firmen stark belasten, ist offensichtlich.

Viele müssen Kurzarbeit anmelden und Hilfen vom Staat beantragen. Kündigungen kommen oft erst einmal nicht in Frage. Ein Münchner* Start-up sieht das offensichtlich anders: Ohne Vorankündigung und ohne einen Versuch der Kurzarbeit entlässt das Unternehmen25 Prozent seiner Angestellten. Nach Angaben eines Mitarbeiters könnten das rund 100 Menschen sein.

Corona-Krise: Start-up aus München entlässt Mitarbeiter - „Wie in einem amerikanischen Film“

„Es war wie in einem amerikanischen Film“, berichtet ein Mitarbeiter, der von den Kündigungen betroffen ist. Demnach soll der Fitnessgerätehersteller eGym seine Angestellten ohne wirkliche Vorwarnung gekündigt haben. Zum Schutz befanden sich diese schon im Home-Office. Per Mail bekamen sie dann eine Einladung zu einem Videocall. In diesem virtuellen Meeting verkündete die Geschäftsleitung am vergangenen Mittwoch die schockierende Nachricht.

Es seien keine Hilfen vom Staat zu erwarten, das Unternehmen* müsse sich auf anderem Wege retten - die Lage sei kritisch. Deshalb seien Kündigungen der einzige Ausweg, berichtet der Mitarbeiter von diesem Gespräch. Alle Betroffenen würden innerhalb der nächsten Stunde eine E-Mail zugesandt bekommen. Gesagt, getan. „Es ging alles sehr schnell. Ich war fassungslos“ beschreibt der Mitarbeiter, der lieber anonym bleiben möchte, das Geschehene. Das schlimme für ihn: Offenbar waren die Kündigungen ohne strengen Sozialplan. Auch langjährige Mitarbeiter und solche mit Familie wurden gekündigt.

Kündigung während der Corona-Krise: „Es ging alles sehr schnell; ich war fassunglos“

Auch er hat eine Mail bekommen. Darin eine Einladung zu einem „Folgegespräch“ mit der Personalabteilung und dem Manager. Es sei ein kurzes Gespräch gewesen. Die sofortige Kündigung kam schnell. Die dreimonatige Kündigungsfrist könne er zu Hause verbringen - es sei nicht nötig, dass er noch für die Firma arbeite. „Mit sofortiger Wirkung bis zum 30. Juni freigestellt.“ Fünf Tage haben die Mitarbeiter Zeit, ihre Sachen abzugeben.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht eine Stellungnahme des Unternehmens noch aus. Der Mitarbeiter macht sich nun Sorgen um seine Lage. In dieser „mehr als schweren wirtschaftlichen Situation“ müsse er sich jetzt einen Job suchen - und weiter für Tochter und Frau sorgen.

