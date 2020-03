Chefarzt über Corona-Krise in München: „Haben nur noch schwere Fälle“ - Aiwanger mit Hammer-Aussage

Sprung bei Zahl der Infizierten

Das Coronavirus hat München fest im Griff. Mittlerweile gibt es zwei Todesfälle in der Landeshauptstadt zu beklagen - die Zahl der Infizierten steigt täglich weiter an.

Das Coronavirus* verbreitet sich in der Stadt München immer weiter. Die Symptome des Virus sind unterschiedlich.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.



22.12 Uhr: Das Leben Aller ist im Moment von tiefgreifenden Beschränkungen geprägt. Viele fragen sich deshalb, wann wieder mit Normalität und mehr Freiheit zu rechnen ist. Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister, hat jetzt in einer Sondersendung zum Coronavirus mit einer Aussage für Aufsehen gesorgt: „Natürlich muss man den Ausstieg schon im Auge behalten. Den haben wir beim Einstieg schon ins Auge gefasst und haben gesagt: ‚Wir halten das natürlich nicht monatelang durch‘ - sondern meine Einschätzung ist, irgendwann ab Mitte April müssen wir die Kurve gekratzt haben.“

Was das genau bedeute, wurde in der Sendung nicht erläutert. Vielen dürften diese Worte jedoch Hoffnung machen.

Coronavirus: Chefarzt des Klinikum Schwabing berichtet über Zustände

19.05 Uhr: Bei ihm lagen die deutschlandweit ersten Coronavirus-Patienten: Clemens Wendtner, Chefarzt am Klinikum Schwabing, hat zeit.de in einem Interview verraten, wie die aktuelle Situation in seiner Klinik und der gesamten Landeshauptstadt derzeit ist. Demnach entwickle sich zunehmend eine starke Dynamik: „Noch Ende vergangener Woche hätte ich Ihnen von 13 Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation berichtet. Jetzt haben wir schon knapp 50 Menschen hier mit Covid-19, neun davon auf der Intensivstation.“

Weiter sagt der Chefarzt gegenüber der Zeitung: „Wir haben hier nur noch schwere Fälle.“

Trotzdem sei München gut auf die ansteigenden Infektions-Zahlen gerüstet: „In München haben wir da zurzeit kein Problem. Hier können sich die Patienten aussuchen, in welches Zentrum sie gehen.“ Nur um die Kliniken im Umland mache sich Wendtner Sorgen. Diese hätten die gleichen Fälle, jedoch weniger Material zur Verfügung.

Coronavirus: Markus Söder spricht heute Abend live im TV

17.55 Uhr: Heute Abend wird der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ab 20.15 Uhr auf ProSieben über die Corona-Krise sprechen. In der Sondersendung „Deutschland fragt zu Corona“ sind darüber hinaus auch weitere Experten geladen. Wir berichten im Live-Ticker.

Coronavirus München: Neuer Sprung bei Zahl der Infizierten - unerwartete Folge möglich

14.48 Uhr: Am heutigen Mittwoch (Stand 13.30 Uhr) wurden in München 195 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Infizierten in der Landeshauptstadt auf insgesamt 1.576.

In #München wurden am heutigen Mittwoch, 25. März (Stand 13.30 Uhr), 195 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 1.576 Infektionen gemeldet. Aktuelle Infos unter https://t.co/Z4qZoVA59l#StayAtHome #FlattenTheCurve pic.twitter.com/6qUcPjFmov — Stadt München (@StadtMuenchen) March 25, 2020

Von Montag auf den gestrigen Dienstag waren lediglich 65 zusätzliche Fälle bekannt geworden. Den bislang höchsten Anstieg mit 202 Neu-Infizierten hatte die Kurve vom vergangenen Donnerstag (19. März) auf Freitag (20. März) hingelegt. Für die Grafik der Stadt München ist zu beachten: die Zahlen von Sonntag und Montag werden gesammelt am Montag genannt.

13.54 Uhr: Die anhaltend kritische Situation durch die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf Volksfeste und Märkte in München aus. Eine Traditionsveranstaltung fällt aus, ein weiteres Top-Event wird verschoben.

13.15 Uhr: Wegen der Corona-Krise könnte die Einwohnerzahl der Region München in diesem Jahr erstmals seit Jahren stagnieren. „Die Bevölkerung wächst hauptsächlich durch Zuwanderung aus dem Ausland“, sagte der Geschäftsführer des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München, Christian Breu, am Mittwoch. „Für 2020 rechne ich mit Stagnation oder sogar einem Rückgang.“

Der Grund: Das Wachstum der Bevölkerung wird seit Jahren hauptsächlich von der wirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen neuen Arbeitsplätzen getrieben. Doch wenn die Wirtschaft zeitweise weitgehend stillsteht, entstehen auch weniger Arbeitsplätze. „Unabhängig von der Corona-Krise sind wir am Ende eines Konjunkturzyklus, der Zuzug hat sich 2018 bereits verlangsamt“, sagte Breu. Zwischen 2009 und 2018 haben die Einwohnerzahlen Münchens und der acht umliegenden Landkreise nach den am Mittwoch veröffentlichten Daten um über eine Viertelmillion auf 2,9 Millionen Menschen zugenommen. „Wir sind eine sehr starke Region“, erläuterte Breu.

12.02 Uhr: Es ist ein eher ungewöhnlicher Hinweis - aber wegen der Corona-Krise ist die Abstimmung am kommenden Sonntag auch keine gewöhnliche OB-Stichwahl in München: Es wird zuvor bayernweit eine Sonderleerung der Post geben. Die Wahlberechtigten können ihre Wahlbriefe für die Kommunal-Stichwahlen bis Samstag um 18.00 Uhr in jeden beliebigen Briefkasten im Freistaat einwerfen.

„Corona-Partys“ in München: Polizei muss nach Notrufen ausrücken - mehrere Anzeigen

11.33 Uhr: Wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz hat die Polizei zwei kleinere Partys in München aufgelöst. Am gestrigen Dienstag gegen 23.35 Uhr, hatte ein Zeuge den Polizeinotruf alarmiert. Er teilte mit, dass in einem Haus in der Landwehrstraße eine Party stattfinden würde. Eine Streife der Polizeiinspektion 14 (Westend) traf in der fraglichen Wohnung auf sechs Personen. Diese hörten laute Musik und tranken Alkohol. Vier Personen (im Alter von 20 bis 30 Jahren) waren in der Wohnung nur zu Besuch. Ihnen wurden Platzverweise erteilt. Alle Anwesenden wurden wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. Bei einer 20-Jährigen wurden zudem Betäubungsmittel gefunden; sie wurde angezeigt.

Ebenfalls am Dienstag (gegen 22 Uhr) wurden die Beamten auf eine Zusammenkunft in einem Haus in der Schwabinger Emanuelstraße aufmerksam gemacht. Zwei Frauen, im Alter von 22 und 45 Jahren öffneten den eingesetzten Beamten. Beide sind in dem Haus gemeldet, jedoch in unterschiedlichen Wohnungen. Sie waren nicht verwandt und wollten sich nur besuchen. Beide wurden wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. Dazu bemerkten die Beamten einen verdächtigen Geruch in der Wohnung. Bei beiden Hausbewohnerinnen wurden geringe Mengen von Marihuana aufgefunden. Auch sie wurden wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

11.03 Uhr: In Bayern sind inzwischen 7289 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Es gebe 41 Todesfälle, sagte Staatssekretär Gerhard Eck (CSU) am Mittwochvormittag in Würzburg. Eck ist wegen der Coronakrise für drei Monate vorübergehend vom Innen- ins Gesundheitsministerium gewechselt.

Coronavirus München: Aiwanger verspricht unbürokratische Hilfen - und spätere Tests

10.32 Uhr: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat Kleinfirmen schnelle unbürokratische Corona-Hilfen versprochen. Zugleich warnt er aber vor Betrügereien bei den Anträgen.

+ Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger verspricht schnelle Soforthilfen © dpa / Peter Kneffel

Zunächst werde es keine Prüfung geben, ob die Corona-Krise wirklich Ursache der Finanznot sei, sagte der stellvertretende Ministerpräsident am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, „radioWelt am Morgen“). „Mein Ziel ist, dass alles, was jetzt beantragt ist, in den nächsten acht bis zehn Tagen bezahlt ist.“

Später werde es allerdings eine Prüfung geben, kündigte der Politiker der Freien Wähler an. „Wenn wir dann wieder Luft zum Atmen haben in einigen Monaten, werden wir natürlich genauer drüberschauen, ob nicht Glücksritter darunter waren, die uns jetzt hinters Licht führen. Die müssen dann eben zurückzahlen.“

9.24 Uhr: Am Viktualienmarkt hat es am Dienstag gebrannt. Ohnehin tut sich dort im Moment viel - nicht nur wegen Corona und der anstehenden Sanierung.

Weiteres Todesopfer: Corona-Pandemie sorgt für prekäre Situation in München - Stars des FC Bayern springen ein

8.54 Uhr: Die freiwilligen Helfer der Münchner Tafel leisten derzeit Schwerstarbeit. Die Corona-Pandemie führt zu Engpässen beim Personal. Nun bekommen die Ehrenamtlichen namhafte Unterstützung. Unter dem Motto „Helpside“ springen die Basketballer des FC Bayern München ein.

Mitarbeiter der FCBB-Geschäftsstelle, die sich seit rund zwei Wochen im Home Office befinden, werden ab heute eine Woche lang täglich beim Aufbau und der Ausgabe an der Großmarkthalle tatkräftig anpacken. Am Donnerstag werden auch die deutschen Nationalspieler Danilo Barthel und Paul Zipser sowie Alex King mithelfen.

„Diese Einrichtung mit ihren vielen Ehrenamtlern ist sehr wichtig für München und wir müssen aufpassen, dass sie und somit die Bedürftigen im Zuge der Corona-Situation nicht in Vergessenheit geraten“, wird Zipser auf der Homepage des FC Bayern zitiert.

7.57 Uhr: Ältere und gefährdete Menschen sollen eigene Einkaufszeiten bekommen - das wünscht sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter in Zeiten der Coronakrise von Supermärkten und Discountern. Für diese Personengruppe sollen spezielle Einkaufszeiten reserviert werden. Reiter schlägt nach österreichischem Vorbild den Zeitraum zwischen acht und neun Uhr vor.

In einem Schreiben, das in der Rathaus Umschau veröffentlicht wurde, appeliert der Münchner OB an die Unternehmen: „Derzeit ist es wichtiger denn je, auf die besonders anfälligen Risikogruppen zu achten und diese mit allen Mitteln zu schützen. Ich darf daher im Sinne der Solidarität und des Zusammenhalts auch Sie bitten zu prüfen, ob Sie in Ihren Filialen eine entsprechende Empfehlung an Ihre Kundinnen und Kunden richten möchten oder sogar weiterreichende Überlegungen, wie beispielsweise eigene Zeitfenster ausschließlich für diese Menschen anzubieten, anstellen.“

Coronavirus in München: Unbekannte stehlen 22 Säcke Mehl aus Pizzeria

Update 25. März, 7.00 Uhr: Dass die Menschen wegen der Corona-Krise Lebensmittel hamstern, ist nichts Neues. Da wird so etwas Banales wie Mehl gefühlt zum Luxusgut. Diesen Gedanken hatten wohl auch Verbrecher, als sie in der Nacht zum Dienstag in der Pizzeria „Da Battista Paninoteca Focacceria“ in Obersendling 22 Säcke Mehl klauten.

Coronavirus in München: Weiteres Todesopfer - Keine Parkplatzkontrollen mehr?

Die News vom 24. März, 20.43 Uhr: Wie die Stadt München informiert, werden dieser Tage die Verkehrsüberwachung und die Parkplatzkontrollen reduziert. Ziel ist es „Berufsgruppen zu unterstützen, die eine besondere Verantwortung tragen“. Kreisverwaltungsreferent Dr. Thomas Böhle: „Das ist nicht als Freifahrtschein zum Falschparken zu verstehen. Wir wollen so gewährleisten, dass zum Beispiel medizinisches Fachpersonal ohne aufwändige Ausnahmegenehmigungen mit dem Auto zum Arbeitsort und wieder nach Hause fahren und dort parken kann. Außerdem wollen wir so ermöglichen, dass Notdienste und Menschen, die etwa Ältere mit Besorgungen unterstützen, keinen Strafzettel bekommen.“

Coronavirus in München: Krise prägt Bild der Landeshauptstadt

Erstmeldung vom 24. März 2020: München - Seit vielen Tagen hat das Coronavirus die Stadt München fest im Griff: Fast leergefegte Straßen, kaum Autos unterwegs, geschlossene Geschäfte. Die Menschen scheinen sich, trotz anfänglicher Probleme, an die aufgesetzten Regeln zur Bekämpfung des Virus zu halten. Die Infizierten-Zahlen steigen dennoch weiter an. Ein Münchner Arzt hat jetzt verraten, wo die Gefahr am größten ist, sich mit dem Virus zu infizieren.

München: Zwei Corona-Todesfälle in der Landeshauptstadt - Zahl der Neu-Infizierten überrascht

Am Dienstag (24. März) gab die Stadt München, wie an jedem Werktag, die Zahlen über Neu-Infektionen bekannt. Demnach hatten sich 65 Menschen am 24. März neu infiziert. Vergleicht man diese Zahl mit den Anstiegen der vergangenen Tage, geht die Kurve, zumindest am Dienstag, nach unten. Einen Tag zuvor war die Zahl noch bei 274 gelegen.

Weiter gab die Stadt bekannt, dass es nunmehr zwei Todesfälle zu beklagen gebe. Dabei handle es sich um einen 79-jährigen Mann mit Vorerkrankungen und einen 56-Jährigen, ebenfalls mit Vorerkrankungen.

In #München wurden am heutigen Dienstag, 24. März (Stand 13.30 Uhr), 65 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 1.381 Infektionen gemeldet. Aktuelle Infos unter https://t.co/Z4qZoVA59l#StayAtHome #FlattenTheCurve pic.twitter.com/PbCWOjIXLM — Stadt München (@StadtMuenchen) March 24, 2020

München: Coronavirus stellt eine unglaubliche Herausforderung für die Wirtschaft dar

Für viele Menschen bedeutet die aktuelle Zeit viel Entbehrung und vor allem: Geduld. Andere Menschen müssen um ihre Existenz bangen. Die Corona-Krise bedeutet auch eine nie dagewesene wirtschaftliche Herausforderung.

Viele Unternehmer stehen vor dem Aus - doch der bayerische Staat verspricht jedem Sofort-Hilfe. Andere trifft es aktuell noch härter. So etwa ein Münchner Ehepaar.

Coronavirus: Münchner Ehepaar steckt fest - in Marokko

Wie bild.de berichtet, steckt ein Münchner Ehepaar während der Krise in Marokko fest: - in einem Wohnwagen-Stau. Elmar Hoffmann (71) und Petra Hoffmann-Dax sind in einer Rückreise-Welle in der spanischen Exklave Ceuta, wie das Blatt berichtet. „Irgendwann habe ich aufgehört, die Autos zu zählen,“ so die Ehefrau gegenüber der Zeitung.

Aufgrund der Schließung der EU-Grenzen ist der Weg nach Spanien dicht, deshalb schlugen sich die Münchner mit dem Camper durch. Wann der Weg nach Europa frei wird - unklar. Auch der Anruf bei der Botschaft brachte bisher nichts: „Die können wenig ausrichten,“ so die Münchnerin.

