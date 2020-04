Münchner weist Polizei auf seltsamen „Corona-Treff“ hin - und knöpft sich schlicht noch die Beamten vor

„Geburtstagsparty“ zu Corona-Zeiten: Junge Leute in München bei einer rätselhaften Zusammenkunft.

„Bitte mit gutem Beispiel vorangehen“

Von seinem Fenster aus hat ein Mann in München eine rätselhafte Zusammenkunft verfolgt. Ob so etwas zu Corona-Zeiten „im Sinne des Erfinders“ ist?

Coronabedingt gilt in München bis zum 19. April 2020 eine Ausgangsbeschränkung.

Vor allem junge Leute haben immer wieder Probleme, sich den Regeln zu beugen.

Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss zahlen. Der Bußgeldkatalog für München.

München - Wer dieser Tage in München seinen Geburtstag feiern möchte, hat Pech gehabt. Eine Grillparty am Flaucher oder ein nettes Abendessen mit Freunden meint die Polizei jedenfalls nicht, wenn sie von „triftigen Gründen, die eigene Wohnung zu verlassen“, spricht. Warum an seinem Ehrentag nicht einmal andere Wege gehen?

Ein gerade acht Jahre alt gewordener Münchner hat seine Nachbarn mit einem Aushang im Treppenhaus entzückt: „Wenn ihr wollt, kann ich euch ein Stück Kuchen vorbeibringen“. Für die Polizei hat ein Twitter-User eine weitere kreative Party-Variante zu Corona-Zeiten dokumentiert.

Coronavirus München: Mann beobachtet seltsame Szenen - „im Sinne des Erfinders“?

An einem Platz haben sich vier junge Leute um einen Blumenstrauß am Boden versammelt. Mit Kreide ist der Schriftzug „Happy Birthday“ im Zentrum eines merkwürdigen Gebildes aufgemalt. Die Gruppe scheint ihre „Feier“ mit geradezu mathematischer Präzision vorbereitet zu haben.

Pfeile zwischen den Teilnehmern sollen auf den gebotenen Mindestabstand von 1,5 Metern verweisen - was zwei nicht davon abhält, sich näher zu kommen.

Ein Münchner hat die merkwürdige Zusammenkunft von seinem Fenster aus beobachtet und festgehalten. Ob so etwas in Bezug auf die derzeit geltenden Corona-Regeln „im Sinne des Erfinders“ sei, möchte er daraufhin von der Polizei wissen. Schnell folgt die Twitter-Replik der Beamten: „Nein. Beim nächsten Mal einfach sofort bei uns anrufen“. Gesagt, getan.

München: Polizei löst merkwürdigen „Corona-Treff“ auf, dann werden auch die Beamten getadelt

Kurze Zeit später erscheint eine Streife der Polizei, um die Versammlung aufzulösen. Auch das ist auf Twitter dokumentiert.

+ Beamte der Münchner Polizei haben die merkwürdige Versammlung aufgelöst - und sich den Tadel eines Twitter-Users eingefangen. © Twitter

Der gesetzestreue Melder ist aber auch mit dem Verhalten der Beamten nicht gänzlich zufrieden. „Bitte auch mit gutem Beispiel vorangehen. Das sind keine 1,5 Meter Abstand“, schreibt er zu seinem zweiten Upload.

