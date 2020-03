Seit über einer Woche

Eine Münchner Ärztin hat sich womöglich mit dem Coronavirus infiziert. Doch die Behörden lassen sie und ihre Freundin im Ungewissen.

München - Auf dem Papier scheint alles klar: Getestet wird, wer Symptome hat und in engem Kontakt mit einer infizierten Person stand oder in einem Risikogebiet war. Dann werden Menschen in Quarantäne geschickt.

Dass in der Wirklichkeit manchmal nicht alles so klar ist, zeigt das Beispiel der Hausärztin Dr. Cornelia Königsbauer, die in Nymphenburg eine Praxis betreibt. In ihrer Familie haben sich Angehörige mit Covid-19 angesteckt. „Deshalb habe ich die Praxis geschlossen“, erklärt die 64-Jährige. Am Donnerstag vergangener Woche hat sie bei sich selbst – nachdem auch Symp­tome aufgetreten waren – einen Abstrich gemacht.

Seitdem muss sie aber auf das Ergebnis warten. Ihre Versuche, Kontakt mit den Behörden aufzunehmen, waren sehr mühsam. Immer und immer wieder rief sie bei der Corona-Hotline 116 117 an: „Völlig hoffnungslos!“ So blieb schlicht die Ungewissheit.

Coronavirus/München: Angesteckt? Behörde lässt vermutlich Infizierte im Ungewissen

Auch für ihre gute Freundin Ariane Muss, mit der sie vergangene Woche mehrfach Kontakt hatte. Sie hat sich eigenen Worten nach beim Gesundheitsamt erkundigt und erfahren, dass sie nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts nicht in Quarantäne muss.

„Haben gemeinsame Verantwortung, die fatalen Konsequenzen abzuwenden, die COVID-19 für von Krieg, Vertreibung und Hunger geschwächte Menschen bedeutet“, so @HeikoMaas. @antonioguterres ruft zu einer weltweiten Waffenruhe auf: dafür wird sich im @UN-Sicherheitsrat einsetzen. pic.twitter.com/0ny974FHJ7 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 26, 2020

Warum nicht? Weil Muss auf dem Papier keinen offiziellen Kontakt zu einer bestätigt infizierten Person hatte! „Das kann doch nicht sein“, sagt die 61-Jährige mit Blick auf die Situation bei ihrer Freundin, bei der praktisch nur noch das Testergebnis aussteht.

Beide taten das einzig Richtige: Sie sind freiwillig in Quarantäne gegangen.

tz/mm

*tz.de und merkur.de sind Teile des beundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks

Rubriklistenbild: © Schlaf