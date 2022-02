„Absoluter Irrsinn“ an Grundschule - Corona-positives Kind in München darf trotzdem in den Unterricht

Von: Elena Royer

Ein Kind an einer Münchner Schule hat trotz Corona-Infektion am Unterricht teilgenommen (Symbolbild). © Lammerschmidt/Imago

In einer Münchner Grundschule durfte ein Kind am Unterricht teilnehmen, obwohl es zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

München - In einer Grundschulklasse im Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl hat ein Kind den Unterricht besucht, obwohl es mit dem Coronavirus* infiziert war. Diesen Fall schilderte die Mutter eines Klassenkameraden des betroffenen Kindes gegenüber unserer Redaktion.

Aufschrei an Münchner Grundschule: Corona-positives Kind darf am Unterricht teilnehmen

Laut Bericht der Mutter, die anonym bleiben möchte, werden an der betreffenden Grundschule immer montags sowohl Schnelltests*, als auch Lolli-PCR-Tests durchgeführt. Bei einem Kind sei der Schnelltest positiv ausgefallen und wurde daraufhin wiederholt. Auch dieser Test zeigte ein positives Ergebnis an.

Anschließend führte das betroffene Kind selbst einen Lolli-PCR-Test durch, dessen Ergebnis negativ war. Am Nachmittag hätten die Eltern des Kindes erneut einen Antigentest an einer Teststation durchführen lassen. Das Ergebnis war positiv. Daraufhin ließen die Eltern einen PCR-Test in einer Klinik vornehmen, dessen Ergebnis noch nicht vorlag, als die Mutter des Klassenkameraden Kontakt mit uns aufgenommen hat.

Nach zwei positiven Schnelltests: Schule erlaubt Teilnahme am Unterricht

Die Eltern des betroffenen Kindes hätten sich demnach bei der Schule informiert, die ihnen mitteilte, das Kind könne den Unterricht besuchen, da der PCR-Lolli-Test ausschlaggebend sei. Dieser sei ja negativ gewesen.

Die Mutter, die den Fall gegenüber unserer Redaktion schilderte, gab allerdings zu bedenken, dass der PCR-Lolli-Test eventuell nicht korrekt von dem Kind durchgeführt* worden sei. An der Schule hätte es zudem wohl auch schon einmal den Fall gegeben, dass ein Teststäbchen verloren ging oder runtergefallen sei. „Das sorgt natürlich für maximale Verunsicherung.“

Infiziertes Kind geht in die Schule: „Absoluter Irrsinn“

Es könne nicht sein, dass ein infiziertes Kind in der Schule ist, so die Mutter. „Ich finde das einen absoluten Irrsinn. Die Kinder sind die Leidtragenden.“ Denn inzwischen war auch das Ergebnis des in der Klinik durchgeführten PCR-Tests da: Es war positiv.

Kultusministerium: Vom Kind selbst durchgeführter PCR-Test berechtigt zum Schulbesuch

Auf Nachfrage erklärte das Kultusministerium, dass ein Schüler bei einem positiven Testergebnis* grundsätzlich von den anderen Schülern isoliert werden müsse. Erst durch einen negativen PCR-Test könne er in den Unterricht zurückkehren. Ein PCR-Lolli-Test, wie er an Schulen durchgeführt wird, sei grundsätzlich dafür geeignet, so das Kultusministerium.

Ergänzung, 1. Februar 2022: Der Sprecher des Kultusministeriums stellt nachträglich klar, dass seine Behörde zum konkreten Fall keine Stellung nehmen kann, weil die Schule nicht genannt wird. In einer ursprünglichen Version des Artikels hieß es, die Schule habe sich nach Meinung des Ministeriums richtig verhalten. Die Aussage kann seitens des Ministeriums so nicht getroffen werden. Grundsätzlich könne das Kultusministerium ferner keine Aussagen zum Infektionsschutz treffen und verweist auf das zuständige Gesundheitsamt.

