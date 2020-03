Coronavirus: Mega-Ansturm auf Aldi in München - „Um 8 Uhr war bereits alles weg“

Desinfektionsmittel sofort ausverkauft

Am Montag lockte Discounter Aldi mit einer Sonderaktion mit Desinfektionsmitteln. Der Ansturm war enorm - auch in München. Bei der Filiale am Rundfunkplatz war um 8 Uhr bereits alles ausverkauft.

Das Coronavirus* ist weiter das bestimmende Thema in Deutschland und der Welt.

München - Schlange stehen, bevor ein Geschäft aufmacht: Das kennt man in der Regel von Apple-Stores, wenn gerade ein neues iPhone auf den Markt kommt. Dass Menschen sich frühmorgens vor Aldi* die Beine in den Bauch stehen, ist dann doch eher ungewöhnlich. Der Grund: Bei den Discounter-Ketten Nord und Süd gibt es seit Montag eine Sonderaktion mit Desinfektionsmitteln – und die sind wegen der aktuellen Corona-Krise überall Mangelware.

Aldi-Mitarbeiter am Rundfunkplatz: „Um 8 Uhr war bereits alles weg“

Kein Wunder also, dass die Hygiene-Sprays, -tücher und -gels in vielen Aldi-Filialen nach wenigen Minuten ausverkauft waren. „Um 7.30 Uhr haben wir geöffnet und um 8 Uhr war bereits alles weg“, erzählt Adel Pehlic, Verkäufer einer Aldi-Filiale am Rundfunkplatz.

Desinfektionsmittel-Aktion in Corona-Zeiten: Aldi war auf Ansturm nicht vorbereitet

Wie auch in den anderen Aldi-Filialen in ganz Deutschland wurden die Aktionsprodukte direkt an der Kasse verkauft. „Wir hatten acht Kisten voll, eine ganze Menge“, betont Pehlic. Um dem Ansturm gerecht zu werden, hatte Aldi die Regel eingeführt, dass jeder Kunde nur drei Produkte kaufen darf. Auf eine so große Nachfrage war der Discounter nicht vorbereitet. Die Desinfektionsmittel hatte Aldi bereits viele Monate im Vorfeld gekauft. „Generell bieten wir seit Jahren immer im März zu Beginn der Reisezeit Desinfektionsmittel als Aktionsartikel an“, erklärt Aldi-Sprecherin Annika Büschken. Ein direkter Zusammenhang mit der aktuellen Ausbreitung von Covid-19 bestand also bei der Aktion gar nicht, doch die Angst vor einer Ansteckung* führt bei zahlreichen Kunden seit Wochen zu Hamsterkäufen.

