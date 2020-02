„München muss gewappnet sein“: Vorbereitungen für Coronavirus-Epidemie - Ärzte mit deutlichem Hinweis

Welche Maßnahmen müssen getroffen werden?

In München steigt die Angst vor dem Coronavirus. Während derzeit Grippefälle die Wartezimmer füllen, haben Ärzte bereits deutliche Hinweise für mögliche Coronavirus-Infizierte.

Update, 27. Februar. 11.30 Uhr: Dass München auf eine mögliche Coronavirus-Epidemie gut vorbereitet ist, will nun die SPD-Stadtratsfraktion mit einem speziellen Antrag sicherstellen.

Die SPD fordert in einem Antrag, das Thema im nächsten Gesundheitsausschuss am 12. März zu behandeln. Es müsse besprochen werden, welche Maßnahmen bereits ergriffen worden sind und welche Vorbereitungen noch zu treffen sind.

„München muss gut gewappnet sein, eine Epidemie mit Covid-19, dem sogenannten ,Coronavirus‘, zu verhindern beziehungsweise einzudämmen. Dazu ist umfassende Information zentral“, wird Christian Müller, der SPD-Fraktionsvorsitzende, in einem Schreiben der Partei zitiert. Es sei wichtig, die Bürger zu informieren - insbesondere ältere Münchner und Personen, die bereits an Vorerkrankungen leiden. Auch die Stadtverwaltung müsse wissen, welche Maßnahmen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten getroffen werden müssen.

Coronavirus in München? Wartezimmer der Ärzte sind voll - „Sehr viel los zur Zeit“

München - Schwere Erkältungen, Halsschmerzen, grippale Infekte und die „echte“ Grippe Influenza: Die Wartezimmer der Münchner Ärzte sind voll. „Bei uns ist sehr viel los zur Zeit“, sagt zum Beispiel Dr. Markus Frühwein, der eine Praxis am Odeonsplatz betreibt. Zum einen gebe es sehr viele Erkrankungen, zum anderen sehr viele Fragen wegen der Ausbreitung des Coronavirus. „Die Patienten sind beunruhigt“, sagt der Mediziner.

München: Angst vor Coronavirus steigt - Derweil nehmen die Grippefälle weiter zu

Genau diese Erfahrung macht auch Dr. Karlheinz Zeilberger in seiner Praxis in der Altstadt. Obwohl diese nicht groß ist, gab es dort in diesem Winter schon 30 bestätigte Influenza-Fälle – „das ist viel.“ Diese Einschätzung deckt sich mit den aktuellen Statistiken. Nach Angaben des städtischen Gesundheitsreferats wurden in diesem Winter bislang 6211 Grippefälle registriert. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt erst 5043. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent. Noch deutlicher wird der Anstieg bei den Zahlen des Landesgesundheitsamtes für ganz Bayern:

Seit Jahresbeginn gab es im Freistaat schon 24.962 bestätigte Influenza-Patienten. 2018 waren es bis Mitte Februar nur 16.620 – ein Anstieg um deutliche 50 Prozent. „Eine Schutzimpfung ist nach wie vor absolut sinnvoll“, sagt deshalb Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs. Vor allem bei Menschen, deren Immunsystem nicht beeinträchtigt ist, bei Personen ab 60 Jahren, bei Schwangeren oder bei Kindern, die geschwächt sind. Außerdem sind neben einer Impfung Hygienemaßnahmen ratsam. „Meiden Sie größere Menschenansammlungen, niesen und husten Sie in ein Taschentuch und zur Not in die Ellenbeuge, verzichten Sie auf Händeschütteln und waschen Sie die Hände gründlich und regelmäßig.“

Vorbereitungen zu Coronavirus-Infektionen in München: Ärzte mit klaren Anweisungen

Wer in Kontakt mit einem Coronavirus-Patienten* oder in einer der Krisenregionen war und zudem über Symptome klagt, sollte sich nach Angaben von Dr. Markus Frühwein direkt an den Hausarzt wenden (so unterscheiden sich die Viruskrankheiten). „Aber nicht in die Praxis kommen.“ Stattdessen sollen sich Betroffene per Telefon melden. Es wird ein Beratungstermin ausgemacht, bei dem der Arzt Schutzkleidung trägt.

+ Angst vor den Viren: Viel los ist derzeit in den Arztpraxen in München - und ganz Bayern. © picture alliance / dpa / Patrick Pleul

Bestätigt sich der erste Verdacht, würden Betroffene in die Ambulanz des Münchner Tropeninstituts gebracht, wo ein Test auf Corona in einer Isoliereinheit möglich ist. Zudem gibt es ein Service-Telefon des Gesundheitsreferats: Wer Fragen zu Corona hat, kann unter der Hotline 089/23347819 anrufen.

Auch am Hauptbahnhof Münchnen, wo täglich Züge aus Italien ankommen, ist man auf das Coronavirus vorbereitet. Die Bundespolizei ist gerüstet.

