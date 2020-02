Coronavirus: Vier neue Infizierte in Baden-Württemberg - Infektionskette führt nach München

Gesundheits-Referat gibt Verhaltenstipps heraus

Alle Autoren schließen Richard Strobl

Marion Neumann

Jennifer Lanzinger

Nadja Hoffmann

In München steigt die Angst vor dem Coronavirus. Während derzeit Grippefälle die Wartezimmer füllen, haben Ärzte bereits deutliche Hinweise für mögliche Coronavirus-Infizierte.

In München gibt es aktuell zahlreiche Grippefälle.

Auch die Angst vor einer möglichen Coronavirus-Epidemie steigt.

Ärzte geben bereits Hinweise, wenn es zu neuen Infektionsfällen kommen sollte.

Update vom 27. Februar, 21.34 Uhr: In Bayern gibt es einen neuen Coronavirus-Fall. Es handele sich um einen Mann aus Mittelfranken, der in Deutschland Kontakt mit einem infizierten Italiener hatte, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Donnerstagabend mit. Der Italiener sei erst nach seiner Rückkehr nach Italien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Die Infektion des Mittelfranken wurde nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Abend bestätigt, wie ein Ministeriumssprecher weiter erklärte. Das zuständige Gesundheitsamt habe begonnen, Kontaktpersonen des Mannes zu ermitteln. Einzelheiten sollen am Freitag mitgeteilt werden.

Update vom 27. Februar, 20.39 Uhr: In Baden-Württemberg sind weitere vier Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte das Sozialministerium am Donnerstag in Stuttgart. Bei drei der neuen Fälle handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beziehungsweise der Stadt Freiburg.

Dabei führt die Infektionskette nach München.

Die Neu-Infizierten hatten zwischen dem 19. und 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen und gehören laut Robert Koch-Institut zu 13 Kontaktpersonen eines italienischen Teilnehmers, der am 20. Februar erste Symptome verspürt und anschließend in Italien positiv getestet worden war. Die drei Patienten sind in einer Klinik.

Ein weiterer bestätigter Fall wurde aus dem Landkreis Böblingen gemeldet. Dieser steht im direkten Zusammenhang mit einem 25 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Göppingen, der sich in Italien angesteckt hatte und dessen Fall am Dienstagabend bekanntgeworden war.

Vorbereitungen für Coronavirus-Epidemie in München: Gesundheits-Referat gibt Hinweise und Verhaltensregeln heraus

Update vom 27. Februar, 19.32 Uhr: Nun informiert das Referat für Gesundheit und Umwelt zur aktuellen Situation in München. Demnach seien aktuell keine neuen Coronavirus-Fälle in der Landeshauptstadt bekannt, alle bislang unter Quarantäne stehenden Personen konnten entlassen werden. Wie das Amt weiter mitteilt, seien vor allem zahlreiche Nachfragen besorgter Bürger und das Ende der bayerischen Ferien Anlass, Hinweise zu veröffentlichen.

Demnach sollen Personen, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet, beispielsweise in Norditalien die Provinz Lodi, in der Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in Venetien, waren, unabhängig von Symptomen, unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben.

Personen, die in einem der Risikogebiete waren und innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von dort Symptome bekommen wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, sollten alle nicht notwendigen Kontakte vermeiden und zu Hause bleiben. Betroffene setzen sich bitte umgehend telefonisch mit ihrer Hausarzt- oder Kinderarztpraxis in Verbindung oder rufen den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 an. Das weitere Vorgehen wird dann gemeinsam besprochen.

Coronavirus in München: Diese wichtigen Tipps sollten Sie nun befolgen

Personen mit Wohnsitz in München, die während ihrer Italienreise innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten hatten, kontaktieren bitte umgehend das Münchner Gesundheitsamt unter gs-is-mw.@muenchen.de oder Tel.: 089-233 47819 (Hotline, Montag – Donnerstag, 08.30 – 15.00 Uhr, Freitag 08.30 – 12.00 Uhr, Samstag - Sonntag 10.00 – 12.00 Uhr. Die Erreichbarkeit wird der aktuellen Situation angepasst). Dies muss in jedem Fall erfolgen – unabhängig vom Auftreten von Symptomen.

Das Amt weist außerdem auf „allgemeine Hygienemaßnahmen und die Einhaltung der Husten- und Niesetikette“ hin. Demnach soll in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch gehustet werden. Dieses sollte wenn möglich sofort entsorgt werden. Das Händeschütteln sollte vermieden werden, die Hände gründlich und regelmäßig gewaschen werden. „Meiden Sie größere Menschenansammlungen“, rät Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs.

Update vom 27. Februar, 16.59 Uhr: Das Coronavirus kommt München immer näher. Auch der TSV 1860 München hat nun reagiert und vorab eine Maßnahme ergriffen. Wie die dpa berichtet, schickte Geschäftsführer Michael Scharold am Donnerstag intern eine Mail, dass in den kommenden Wochen aufs Händeschütteln verzichtet werden solle.

Trainer Michael Köllner bestätigte dies demnach bei der Pressekonferenz am Donnerstag und meinte: „Das ist auch vernünftig, wir machen das auch innerhalb der Mannschaft“.

„München muss gewappnet sein“: Vorbereitungen für Coronavirus-Epidemie - Ärzte mit deutlichem Hinweis

Update vom 27. Februar, 15.20 Uhr: In München kommt am morgigen Freitag (28.2.) außerplanmäßig Bayern Staatsregierung zusammen, um über eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus im Freistaat zu sprechen. Thema werden dabei unter anderem die Kapazitäten von Quarantänebetten in Krankenhäusern sein.

Coronavirus in München: Spezieller SPD-Antrag zur möglichen Coronavirus-Epidemie

Update, 27. Februar. 11.30 Uhr: Dass München auf eine mögliche Coronavirus-Epidemie gut vorbereitet ist, will nun die SPD-Stadtratsfraktion mit einem speziellen Antrag sicherstellen.

Die SPD fordert in einem Antrag, das Thema im nächsten Gesundheitsausschuss am 12. März zu behandeln. Es müsse besprochen werden, welche Maßnahmen bereits ergriffen worden sind und welche Vorbereitungen noch zu treffen sind.

„München muss gut gewappnet sein, eine Epidemie mit Covid-19, dem sogenannten ,Coronavirus‘, zu verhindern beziehungsweise einzudämmen. Dazu ist umfassende Information zentral“, wird Christian Müller, der SPD-Fraktionsvorsitzende, in einem Schreiben der Partei zitiert. Es sei wichtig, die Bürger zu informieren - insbesondere ältere Münchner und Personen, die bereits an Vorerkrankungen leiden. Auch die Stadtverwaltung müsse wissen, welche Maßnahmen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten getroffen werden müssen.

Coronavirus in München? Wartezimmer der Ärzte sind voll - „Sehr viel los zur Zeit“

München - Schwere Erkältungen, Halsschmerzen, grippale Infekte und die „echte“ Grippe Influenza: Die Wartezimmer der Münchner Ärzte sind voll. „Bei uns ist sehr viel los zur Zeit“, sagt zum Beispiel Dr. Markus Frühwein, der eine Praxis am Odeonsplatz betreibt. Zum einen gebe es sehr viele Erkrankungen, zum anderen sehr viele Fragen wegen der Ausbreitung des Coronavirus. „Die Patienten sind beunruhigt“, sagt der Mediziner.

München: Angst vor Coronavirus steigt - Derweil nehmen die Grippefälle weiter zu

Genau diese Erfahrung macht auch Dr. Karlheinz Zeilberger in seiner Praxis in der Altstadt. Obwohl diese nicht groß ist, gab es dort in diesem Winter schon 30 bestätigte Influenza-Fälle – „das ist viel.“ Diese Einschätzung deckt sich mit den aktuellen Statistiken. Nach Angaben des städtischen Gesundheitsreferats wurden in diesem Winter bislang 6211 Grippefälle registriert. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt erst 5043. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent. Noch deutlicher wird der Anstieg bei den Zahlen des Landesgesundheitsamtes für ganz Bayern:

Seit Jahresbeginn gab es im Freistaat schon 24.962 bestätigte Influenza-Patienten. 2018 waren es bis Mitte Februar nur 16.620 – ein Anstieg um deutliche 50 Prozent. „Eine Schutzimpfung ist nach wie vor absolut sinnvoll“, sagt deshalb Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs. Vor allem bei Menschen, deren Immunsystem nicht beeinträchtigt ist, bei Personen ab 60 Jahren, bei Schwangeren oder bei Kindern, die geschwächt sind. Außerdem sind neben einer Impfung Hygienemaßnahmen ratsam. „Meiden Sie größere Menschenansammlungen, niesen und husten Sie in ein Taschentuch und zur Not in die Ellenbeuge, verzichten Sie auf Händeschütteln und waschen Sie die Hände gründlich und regelmäßig.“

Vorbereitungen zu Coronavirus-Infektionen in München: Ärzte mit klaren Anweisungen

Wer in Kontakt mit einem Coronavirus-Patienten* oder in einer der Krisenregionen war und zudem über Symptome klagt, sollte sich nach Angaben von Dr. Markus Frühwein direkt an den Hausarzt wenden (so unterscheiden sich die Viruskrankheiten). „Aber nicht in die Praxis kommen.“ Stattdessen sollen sich Betroffene per Telefon melden. Es wird ein Beratungstermin ausgemacht, bei dem der Arzt Schutzkleidung trägt.

+ Angst vor den Viren: Viel los ist derzeit in den Arztpraxen in München - und ganz Bayern. © picture alliance / dpa / Patrick Pleul

Bestätigt sich der erste Verdacht, würden Betroffene in die Ambulanz des Münchner Tropeninstituts gebracht, wo ein Test auf Corona in einer Isoliereinheit möglich ist. Zudem gibt es ein Service-Telefon des Gesundheitsreferats: Wer Fragen zu Corona hat, kann unter der Hotline 089/23347819 anrufen.

Auch am Hauptbahnhof Münchnen, wo täglich Züge aus Italien ankommen, ist man auf das Coronavirus vorbereitet. Die Bundespolizei ist gerüstet.

Coronavirus - So schützen Sie sich vor einer Infektion

