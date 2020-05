10.000 sollen am Samstag kommen

10.000 Menschen wollen auf der Theresienwiese gegen die aktuellen Corona-Verordnungen protestieren – das sagen die Behörden in München. Jetzt will die Stadt hart durchgreifen.

Update vom 14. Mai, 14.05 Uhr: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat in einem Presse-Statement über die angekündigte Demonstration am kommenden Samstag auf der Theresienwiese gesprochen. Demnach sollen nicht wie angekündigt 10.000 Personen, sondern lediglich 1.000 Demonstranten teilnehmen.

Corona in München: Demo auf der Theresienwiese - abgesperrter Bereich

Die Demonstration soll in einem abgesperrten Bereich auf der Theresienwiese stattfinden. Wie die Polizei berichtet, soll der Bereich mit Absperrgittern gekennzeichnet sein, Demonstranten sollen beim Eintreten gezählt werden. Man gehe davon aus, dass das KVR die neuen Pläne genehmigt. Wenn die Zahl der maximalen Teilnehmer dann erreicht ist, würden weitere Menschen weggeschickt, so die Polizei. Sogenannte „Video-Trupps“ sollen die Demo beobachten, bei Widersetzten gegen die geltenden Maßnahmen werde man einschreiten. Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins sagte, man werde „null Toleranz“ gegenüber solchen haben, die Einsatzkräfte attackieren.

Corona-Wahnsinn: Münchner Behörden-Chef wegen Mega-Demo alarmiert - „Wird zurecht erwartet, dass wir ...“

Erstmeldung vom 13. Mai 2020

München - Die gesundheitlichen Folgen nach einer Infektion mit dem Coronavirus können fatal, ja tödlich sein. Das weiß man. Doch nicht nur das. Langsam entwickelt sich das Virus auch zum Spaltpilz der Gesellschaft. Den einen gehen die Lockerungen zu weit, andere beklagen den Eingriff in die Grundrechte. Womit man beim aktuellen Streitthema angelangt wäre: Wie sollen Politik und Ordnungsbehörden in der Corona-Krise mit Demonstrationen umgehen?

In München ist am Samstag eine Massendemo zur Wahrung der Grundrechte und gegen die geltenden Corona-Maßnahmen auf der Theresienwiese geplant. 10.000 Teilnehmer sind angekündigt! Das KVR hat noch keine Entscheidung getroffen, ob die Veranstaltung genehmigt wird. Zur Erinnerung: Am vergangenen Samstag lief eine Protestkundgebung aus dem Ruder, die nur für 80 Teilnehmer angemeldet war. Dann aber standen plötzlich 3000 Menschen auf dem Marienplatz. Viele ohne Mundschutz und ohne Sicherheitsabstand.

Corona-Demo in München: KVR will gegebenenfalls Konsequenzen ziehen

Sina Bodden war auch bei der Demo. Die Ex-Frau des früheren 1860-Profis Olaf Bodden ist im Osten aufgewachsen. Sie empfindet den Eingriff in die Grundrechte als unverhältnismäßig. Transparenz für die Bürger sei bei der Verlautbarung der Corona-Zahlen nicht gegeben. Als sich am Samstag Rechtsradikale zu der Veranstaltung gesellten, hätten sie und ihre Mitstreiter die Demo sofort aufgelöst. Mit diesen Leuten habe man nichts am Hut. Sofern die Demo auf der Theresienwiese am Samstag genehmigt werde, wolle sie dabei sein.

Thomas Böhle (SPD), Chef des Kreisverwaltungsreferates, sagte am Mittwoch im Stadtrat, Entwicklungen wie am Marienplatz dürfe es nicht mehr geben. „Es wird zurecht erwartet, dass wir daraus unsere Konsequenzen ziehen.“ Das Versammlungsrecht sei zwar ein hohes Gut, werde aber derzeit vom Infektionsschutz überlagert, erklärt Böhle.

Mega-Corona-Demo in München: Hermann (CSU) für bestimmte Orte

Das KVR verhandelt derzeit mit dem Anmelder der Großdemo auf der Theresienwiese, einer Privatperson. Dabei geht es laut der Behörde um die Ausarbeitung eines Hygieneschutzkonzeptes. Zudem dürfe die Demo nicht beworben werden. Womöglich fällt eine Entscheidung über die Genehmigung erst am Freitag. Böhle kündigt prinzipiell ein hartes Vorgehen bei künftigen Demos an, sollte es Verstöße geben. Die Polizei werde rigoros vorgehen und die Einhaltung der Auflagen sowie die Zahl der Teilnehmer kontrollieren.

Die auf der Theresienwiese angemeldete Demo erinnert an eine vergleichbare Veranstaltung in Stuttgart. Dort demonstrierten am vergangenen Samstag 10.000 Menschen auf der Cannstatter Wasen für die Grundrechte. Die Initiatoren sprachen gar von 20.000 Teilnehmern. Bayerns Inneminister Joachim Herrmann (CSU) will Corona-Demos unterdessen nur noch an Orten zulassen, wo genügend Platz für die Abstände ist. Die Theresienwiese wäre dafür wohl der geeignetste Ort in München.

