Coronavirus in München: Schon über hundert Schulen im Freistaat geschlossen - Verbände alarmiert

Verdachtsfälle, Absagen, Schulschließungen: In unserem News-Ticker zum Coronavirus in München halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt auch in München weiter an.

Inzwischen stehen mobile Testcenter für Verdachtsfälle zur Verfügung, zahlreiche Veranstaltungen werden derweil abgesagt.

Für die Münchner Schulen wurde eine weitreichende Entscheidung getroffen. Alle Infos im News-Ticker.

Update 12. März, 20.44 Uhr: In München sind am Donnerstag 22 neue Fälle des Coronavirus bestätigt. Das teilt die Stadt München mit. In der Landeshauptstadt seien damit insgesamt 110 Menschen infiziert.

Update 12. März, 14.45 Uhr: In ganz Bayern haben mittlerweile über 100 Schulen vollständig geschlossen. Auch in München fällt in immer mehr Schulen der Unterricht aus. Betroffen von den Schließungen sind nahezu alle Schularten im Freistaat.

Coronavirus in München: Kein Abitur wegen Epidemie? Das fordern die Schüler

13.00 Uhr: Mit Blick auf die anstehenden Abiturprüfungen und die zunehmenden Schulschließungen wegen des neuartigen Coronavirus haben mehrere Verbände ein Treffen mit dem Kultusministerium gefordert. Ziel sei eine faire Durchführung des Abiturs bei gleichzeitiger Eindämmung des Virus, teilten unter anderem Philologenverband, Direktorenvereinigung, Landeselternvertretung in Bayern am Donnerstag in München mit. Die Abiturprüfungen sollen am 30. April beginnen.

Joshua Grasmüller, Landesschülersprecher für die Gymnasien und selbst Abiturient, sagte: „Wir Abiturienten dürfen aufgrund der Corona-Epidemie keine Nachteile gegenüber anderen Jahrgängen haben.“ Der Vorsitzende der Direktorenvereinigung, Walter Baier, erklärte: „Was die Schulen jetzt brauchen sind einheitliche und klare Vorgaben.“

Corovavirus in München: Kommunalverbände entscheiden über mehr Hilfe für Senioren

Update vom 12. März, 10.30 Uhr :Am Freitag will die Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) die Wohlfahrtsverbände und kommunale Spitzenverbände treffen. Das Thema: die Coronavirus-Epidemie. Dabei soll es vor allem um als besonders gefährdet eingestufte ältere Menschen gehen. Sie nehme die Sorgen und Ängste der Menschen in Bayern sehr ernst, sagte Trautner. „Dies gilt für mich in besonderer Weise für ältere Menschen in unserem Land. Gerade jetzt müssen wir uns deswegen verstärkt um unsere Senioren kümmern.“

In Bayern gebe es ein gut ausgebautes Netzwerk an Einrichtungen wie Mehrgenerationenhäuser und bürgerschaftlich engagierte Nachbarschaftshilfen. Die Arbeitswohlfahrt (AWO) in Bayern hatte wegen des Coronavirus mehr Hilfe für alleinstehende Senioren in Bayern gefordert.

Das Treffen soll am Freitagnachmittag im Ministerium in München stattfinden, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Eingeladen sind den Angaben nach unter anderem die Spitzen des Gemeinde-, Städte-, Landkreis- und Bezirketags, des Bayerischen Rotes Kreuzes, der Arbeiterwohlfahrt (AWO), von Caritas und Diakonie.

Coronavirus in München: Kulturveranstalter fürchten um Existenz

18.21 Uhr: Ein Sicherheitsbeamter am Flughafen München wurde positiv auf das Coronavirus* getestet. Das bestätigt die Regierung von Oberbayern auf Nachfrage.

18.03 Uhr: Die Absage von Konzerten, Theateraufführungen und anderen Terminen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie wird für viele Kulturbetriebe zur Überlebensfrage. Wenn diese Krise länger andauern sollte, fürchteten viele um ihre Existenz, heißt es in einem Schreiben des Verbandes der Münchner Kulturveranstalter (VDMK) an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Die Folge wäre ein massiver Kahlschlag für das Münchner Kulturleben. Der Verband vertritt rund 70 Mitglieder, darunter Clubs, Hallenbetreiber sowie Veranstalter von Konzerten, von der Klassik bis hin zu Rock und Pop. Sie organisieren 15 000 Kulturveranstaltungen im Jahr mit fast 10 Millionen Besuchern.

Coronavirus in München: Zahl der Infizierten steigt weiter an

15.55 Uhr: Alleine heute seien 20 neue Corona-Infizierte (Stand 12.30 Uhr) festgestellt worden, erklärte ein Sprecher der Stadt München. Damit steigt die Zahl der betroffenen Menschen in der Isar-Metropole auf 88.

13.19 Uhr: Nach etwa fünf bis sechs Minuten können die Betroffenen in der heute eingeweihten Drive-in-Teststation wieder die Heimfahrt antreten, wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) berichtete.

In München werden auf dem Gelände der Bayernkaserne ausschließlich Menschen getestet, die das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen von bestätigten Infizierten ermittelt hat - aktuell stehen rund 500 Menschen auf der Liste. „Das ist keine öffentliche Teststelle hier“, betonte OB Reiter. Aufgrund der beschränkten Laborkapazitäten würden dort zunächst die Insassen von rund 50 Autos pro Tag auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Da davon auszugehen sei, dass die Zahlen weiter stiegen, sei eine weitere Drive-in-Anlage auf der Theresienwiese * bereits nahezu fertiggestellt, sagte Reiter.

13.11 Uhr: Das Erzbistum München und Freising hat für den Umgang mit dem Coronavirus einen Krisenstab eingerichtet. Er werde beraten, welche Konsequenzen für das kirchliche Leben gezogen würden, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat am Mittwoch in München mit. Man werde dabei den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Behörden folgen. Am Mittwochabend sollten die Entscheidungen verkündet werden.

An Feiertagen wie Karfreitag oder Ostern sind die Kirchen sehr gut besucht. Vor allem in großen Gotteshäusern wie dem Liebfrauendom in München kommen viele Gläubige zusammen. Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) hat bereits Empfehlungen an die Kirchen in Deutschland verschickt. Darin wird unter anderem Priestern und Kommunionhelfern empfohlen, sich vor ihrem Dienst die Hände zu waschen und besser noch zu desinfizieren. Auch auf den Friedensgruß während der Gottesdienste wird vielerorts verzichtet.

Das Coronavirus beherrscht bayernweit die Schlagzeilen. In einem Krankenhaus im Freistaat spielten sich jetzt unglaubliche Szenen ab*.

Coronavirus München: Weitreichende Entscheidung für Schulen getroffen - besorgte Anrufe bei Hotline

13.05 Uhr: Unter Leitung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) das KVR beauftragt, die Kapazitäten für das Corona-Bürgertelefon der Stadt (Tel. 233-44740) von bislang 12 auf nun 20 Leitungen auszuweiten. Allein am Montag verzeichnete das Bürgertelefon, das täglich von 8 bis 18 Uhr geschaltet ist, fast 1.400 Anrufe.

Speziell für die Schulleitungen wurde eine eigene Hotline eingerichtet, die nun alle notwendigen Informationen direkt bei einem eigenen Ansprechpartner in der Gesundheitsbehörde abfragen können. Für München wurde festgelegt, dass Schulen grundsätzlich 14 Tage geschlossen werden, wenn es bei ihnen einen bestätigten Corona-Fall gibt.

12.02 Uhr: Vor ihrer Wohnungstür wurde eine Frau in München plötzlich von ihrem 45-jährigen Nachbarn mit Desinfektionsmittel besprüht. Dabei rief er mehrfach das Wort „Corona“, wie die Polizei München in ihrem heutigen Pressbericht bekanntgab.

Zudem habe der Mann sie bedroht. Die hinzukommende Streife konnte die Situation beruhigen und nahm gegen den 45-Jährigen eine Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung auf.

Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist auch ein mögliches fremdenfeindliches Motiv, da die Geschädigte ein asiatisches Aussehen und eine asiatische Staatsangehörigkeit hat.

Coronavirus: Universität in München stellt Lehrbetrieb ein

11 Uhr: „Gemäß Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 10.03.2020 ist der Lehrbetrieb unverzüglich bis auf Weiteres einzustellen“, vermeldet die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) aktuell auf ihrer Homepage. Sobald weitere Details vorlägen, würden die einzelnen Fakultäten informiert, hieß es.

Wohlgemerkt: gerade befinden sich die LMU-Studenten in der vorlesungsfreien Zeit, Prüfungen finden jedoch vereinzelt statt. „Generell stehen angesichts der aktuellen Situation pragmatische Lösungen im Vordergrund“, erklärt die Universität diesbezüglich.

Ob Veranstaltungen des Sommersemsters 2020 (offizieller Beginn am 20. April) abgesagt werden müssen, steht derzeit offenbar noch nicht fest.

Update vom 11. März, 9 Uhr: Ab dem heutigen Mittwoch können sich Corona-Verdachtsfälle im Drive-in-Center auf dem Gelände der Bayernkaserne melden (siehe unten). Etwas weniger komfortabel lief der Test von Leserin Anja K. ab.

Am Dienstagvormittag sei sie nach einem „etwas längeren Telefonmarathon“ zum Tropeninstitut in der Schwabinger Georgenstraße bestellt worden. Ihren Skiurlaub hatte sie Ende Februar in Südtirol verbracht und danach Erkältungssymptome verspürt.

Coronavirus München: Frau erlebt „absurde“ Situation bei Test - „hätten sie schon vorher sagen können“

„Ich bin pünktlich angekommen und habe gleich die lange Schlange vor dem Gebäude gesehen“, berichtet K. Sie habe sich dann zu den anderen Verdachtsfällen in den Nieselregen gesellt. „Es ist schon absurd, sagt K., „man steht dort mit lauter Menschen zusammen, die potenziell infiziert sind“.

+ Vor dem Tropeninstitut warten Menschen auf ihren Corona-Test, hier ein Bild vom Dienstag. © fkn

Am Telefon habe es so geklungen, als habe sie um 9 Uhr einen Termin vereinbart - ein Irrtum, dem nicht nur K. aufsitzt. „Eine Frau ist nur in der Jeansjacke gekommen und hat dann ziemlich gefroren. Dass man solange draußen warten muss, hätten sie vielleicht schon vorher sagen können“, ärgert sich die Münchnerin.

Gelöste Stimmung vor Corona-Test: „Da wurden munter Geschichten erzählt“

In der Warteschlange sei die Stimmung allerdings durchaus gelöst gewesen, berichtet die Münchnerin: „Da wurden munter Geschichten erzählt“. Viele der Anwesenden hätten sich zuletzt ebenfalls in Südtirol aufgehalten.

Nach über einer Stunde im Nieselregen geht es für K. endlich los. Im Tropeninstitut erfährt sie, was die langen Wartezeiten auslöst: die Zimmer werden nach jedem Test penibel gereinigt.

Die Mitarbeiter des Instituts seien äußerst freundlich gewesen, der Test an sich „eher unangenehm“. Ob sie sich im Skiurlaub mit dem Coronavirus infiziert hat, erfährt K. schon wenig später: ihr Test fiel negativ aus.

Dutzende Schulen bleiben wegen Corona-Verdachtsfällen geschlossen. In unserer großen Übersicht erfahren Sie, welche Einrichtungen in München betroffen sind*.

Gesundheitsreferentin über Coronavirus in München: „Ambulante Zentren würden unser System entlasten“

Update vom 10. März, 22.05 Uhr: Das erste Drive-In-Testcenter in München soll nur der Anfang sein. Im tz-Gespräch plädiert Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs für weitere derartige Einrichtungen im Stadtgebiet: „Sie würden unser System erheblich entlasten.“ Mit dem Pilotprojekt sollen „etwa 100 bis 150 Tests pro Tag“ vorgenommen werden.

Wie viele solcher Testzentren für München benötigt werden und wo sie eingerichtet werden sollen, sei noch offen, erläuterte Jacobs. „Wir arbeiten im Moment mit Hochdruck daran, die entsprechenden Strukturen aufzubauen“, sagte die oberste Chefin des Münchner Gesundheitsamts, die sich durch ihr unaufgeregtes, aber konsequentes Krisenmanagement im Hintergrund bei vielen Experten Respekt erworben hat.

Zwar könne man nicht alle Verdachtsfälle in solchen ambulanten Zentren testen - „für Patienten mit starken Symptomen eignet sich das nicht.“ Aber in einem Großteil der Fälle sei diese Vorgehensweise praktikabel. „Das würde unserem System, das sich am Limit befindet, etwas Luft verschaffen“, so Jacobs zur tz.

Coronavirus in München: Erste „Drive-In“-Teststation kommt - Abstrich über geöffnetes Autofenster

Erstmeldung vom 10. März:

Aufgrund der steigenden Coronavirus-Fälle (am Dienstag waren es deren 68) und der überlasteten Ärzte-Hotlines steht in München bald eine ungewöhnliche Test-Variante zur Verfügung. Bereits ab dem morgigen Mittwoch (11. März) soll es eine zentrale Teststelle geben, die Personen, die nachweislich mit einem infizierten Coronavirus-Patienten Kontakt hatten, aufsuchen können. Wie 95.5 Charivari berichtet, sollen diese Tests per „Drive-In“ vom Auto aus auf dem Gelände der Bayernkaserne in Freimann erfolgen. Betreiber ist der Rettungsdienst Aicher Ambulanz, der im Auftrag des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) testet und unter anderem auch für die medizinische Versorgung auf dem Münchner Oktoberfest zuständig ist.

Personen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten, müssen sich zunächst allerdings trotzdem bei ihrem Hausarzt melden, berichtet 95.5 Charivari weiter. Dieser kontaktiere anschließend das Gesundheitsamt. Erst auf Anweisung des Amtes können Verdachtsfälle mit ihrem eigenen Auto zur „Drive-In“-Teststelle kommen. Ein Mediziner übernimmt dort im Schutzanzug über das geöffnete Autofenster einen Abstrich.

München: Ungewöhnlicher Corona-Test soll Hausärzte entlasten

Durch diese ungewöhnliche Testform sollen vor allem Hausärzte entlastet werden. Auch, wenn der „Drive-In“-Abstrich ausdrücklich nur für Personen gilt, die mit Infizierten in Kontakt waren, dürfte er dennoch zu etwas weniger Andrang in den Praxen und bei Hotlines führen.

Eine Kinderärztin aus München schlägt währenddessen Alarm - das Coronavirus könnte dazu führen, dass die Praxis bald schließen muss*. Schuld sind allerdings nicht etwa eine hohe Anzahl an Infektionsfällen.

