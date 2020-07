Oktoberfest-Schock! Erster Wiesn-Wirt gibt wegen Corona auf - Spannung nach Ankündigung der Familie

“Kapitel endet nach vielen Jahrzehnten“

von Andreas Thieme schließen

Das Wiesn-Festzelt gibt es seit 1901 - nun ist wegen der Corona-Krise Schluss. Auch ein Oktoberfest-Ersatz hätte nicht geholfen. Aber die Wirts-Familie blickt nach vorn.

Der erste Oktoberfest-Wirt in München gibt sein Wiesn-Zelt wegen der Corona-Pandemie ab.

in München gibt sein wegen der ab. Entscheidend für den Wiesn-Ausstieg ist das unkalkulierbare Risiko.

Die Heide-Familie plant nun einen Neustart in Planegg bei München.

Update 6. Juli, 10.15 Uhr: In einer Pressemitteilung wurde es inzwischen offiziell verkündet: Sie wolle sich nicht mehr um das Pschorr-Festzelt bewerben, erklärte die Familie Heide darin am Montag in München.

Zu den Gründen wollten sich der Wirt Georg Heide und seine Tochter Daniela mittags bei einem Pressegespräch äußern, ebenso zu ihren neuen Plänen.

Oktoberfest-Schock: Der erste Wiesn-Wirt gibt wegen Corona auf! - Aber Plan B steht

Ursprungsmeldung:

München - Dass die Wiesn wegen eines Virus ausfällt: Wer hätte sich das vor einem Jahr vorstellen können? Jetzt ist es traurige Wirklichkeit – wegen der Corona-Pandemie*. Millionen von Gästen, die zum Oktoberfest* nach München* gekommen wären, bleiben daheim, und den Wirten entgehen Millionen-Einnahmen. Das hat nun Folgen: Jetzt gibt der erste Wiesn-Wirt eines großen Zelts auf, weil ihm das Risiko zu hoch wird. Ein Oktoberfest-Beben!

Nach tz-Informationen wird die Familie Heide ihr Festzelt Bräurosl abgeben. Sie will sich zukünftig auf ihren Stammbetrieb in Planegg konzentrieren. Tochter Daniela (37) plant mit ihrem Mann dort einen Neustart.

+ Das Bräurosl-Festzelt auf dem Oktoberfest München in Vor-Corona-Zeiten (Archivbild) © Sigi Jantz

Wiesn-Beben in Corona-Krise:

Seit dem Jahr 1901 ist die Pschorr-Bräurosl (6400 Plätze) auf der Wiesn vertreten – damals das erste Zelt mit elektrischer Beleuchtung. Seit 1936 hatte die Familie Heide das Festzelt geführt, mittlerweile in der dritten und vierten Generation. Das Zelt stand im vergangenen Jahr zum letzten Mal in seiner bisherigen Form auf der Theresienwiese: Heuer sollte es runderneuert aufgebaut werden – dafür gab’s sogar schon aufwändige Arbeiten für neue Fundamente auf der Theresienwiese. Jetzt ist der Neustart wegen Corona auf 2021 verschoben, und die neue Bräurosl wird dann auch einen neuen Wirt haben. Die Familie Heide beantragt nach tz-Informationen keine Wiesn-Zulassung mehr.

Die Hintergründe für diese Entscheidung sind vielfältig. Zum einen fehlen Wirt Georg Heide die Wiesn-Einnahmen von heuer. Außerdem wären im nächsten Jahr hohe Investitionen im neuen Wiesnzelt angestanden. Das hätte zwar die Brauerei Hacker-Pschorr gebaut und gezahlt, aber auf die Familie Heide wären ebenfalls zusätzliche Kosten für neue Ausstattung wie zum Beispiel Küchengeräte zugekommen.

OB Dieter Reiter und Ministerpräsident Markus Söder haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz die Absage der #Wiesn2020 begründet. OB Reiter. "Das ist eine bittere Pille, die wir aber schlucken müssen, um keine neue Pandemie-Welle im Herbst zu riskieren." https://t.co/gUkt0J5xVm — Stadt München (@StadtMuenchen) April 21, 2020

München/Coronavirus: Oktoberfest-Wirt gibt auf - „Es ist ein Entschluss, mit dem...“

Entscheidend für den Wiesn-Ausstieg scheint aber das unkalkulierbare Risiko zu sein. Denn: Erst nach der offiziellen Zusage durch die Stadt, die traditionell im Mai erfolgt, können sich die Wirte gegen einen möglichen Ausfall des Oktoberfests versichern. Theoretisch zumindest. Praktisch scheint schon jetzt klar zu sein, dass kaum eine Versicherung die Verluste durch eine ­mögliche neue Pandemie übernehmen würde – auch für den Fall, dass den Wirten durch eine abgespeckte Version des Oktoberfests Verluste entstehen. Die Kosten für die Wiesn-Vorbereitung (Personal, Material), die traditionell schon Mitte Januar beginnt, wären daher im Fall einer Absage zum zweiten Mal in Folge verloren. Für ein Familien-Unternehmen könnte das existenzbedrohend werden.

+ Die Wirtsleute (v.l.) beim Wiesn-Einzug 2018 © Marcus Schlaf

Planungssicherheit gibt es also nicht. Nach tz-Informationen hat die Familie Heide deshalb schon jetzt entschieden: Die Wiesn wird ab sofort ohne sie stattfinden. „Natürlich sind alle traurig, dass das Kapitel Wiesn nach vielen Jahrzehnten nun endet. Aber es ist ein Entschluss, mit dem die Familie sich wohlfühlt“, sagt ein Insider. Denn die Familie habe ohnehin vorgehabt, ihren Betrieb umzustrukturieren: Ihre ganze Kraft und Leidenschaft soll nun in das traditionsbewusste Wirtshaus Heide-Volm in Planegg (Kreis München) fließen, das die Familie seit 1931 führt.

München/Coronavirus: Weg von der Wiesn – und Vollgas in der Heide-Volm

Die Eheleute Georg und Renate Heide ziehen sich dort nach tz-Informationen aus der Geschäftsführung zurück und übergeben die Leitung an Tochter Daniela (37) und Schwiegersohn Pascal (37), die auch schon Verantwortung auf der Wiesn getragen haben – Daniela im Management und Pascal als Küchenchef der Bräurosl. „Der Plan, die Heide-Volm neu auszurichten, stand ohnehin“, sagt der Insider. „Mit Corona hatte das nichts zu tun.“ Doch die unsichere Lage durch das Virus hat die Familie nun darin bestärkt, neue Wege zu gehen: Weg von der Wiesn – und Vollgas in der Heide-Volm. Die Mitarbeiter des Restaurants haben gestern auf einer Betriebsversammlung von dem Plan erfahren.

Spannend wird nun, wen Hacker-Pschorr als Nachfolger Georg Heides für das Oktoberfest 2021 vorschlägt. Die Bräurosl ist nämlich – anders als etwa die Schottenhamel-Festhalle oder der Marstall – ein brauereigebundenes Zelt, bei dem das Unternehmen einen Wirt auswählt und ihn dann bei der Stadt vorschlägt.

Stichwort Bräurosl

Die Pschorr-Bräurosl ist eines der großen -Zelte auf dem Oktoberfest. Viele Stammgäste aus München und der Region schätzen die gemütliche Atmosphäre. Die Bräurosl ist aber auch international bekannt: Zur ganz besonderen -Mischung aus -Tradition und Moderne gehören hier unter -anderem eine hauseigene -Jodlerin und die beliebte Rosa Wiesn am Gay Sunday. Ausgeschenkt wird - logisch - Hacker-Pschorr. Das wird auch bei der nächsten Wiesn so sein - dann allerdings in einem komplett neu aufgebauten Zelt.

Eine große Geschichte geht zu Ende

Was für die Familie Heide ein Neuanfang ist - nämlich die Konzentration aufs Restaurant Heide-Volm -, ist für viele Wiesn-Gäste das Ende einer langen Geschichte. Erinnerungen werden wach an Georgs Vater Willy Heide († 91): Mit seinen 1,57 Metern galt er als kleinster Großgastronom der Stadt - wobei seine Weggefährten vor allem immer das riesige Herz des Mannes erwähnten, der von 1984 bis 2001 auch Sprecher der Wiesnwirte war.

Er und seine Familie vergaßen nie, vor dem Oktoberfest um den Segen von oben zu bitten: Die Kerzenweihe in Maria Eich bei Planegg gehörte auch nach dem Tod Willy -Heides im Jahr 2011 immer zu den festen Ritualen vor dem größten Volksfest der Welt.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Marcus Schlaf