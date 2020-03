Wegen Coronavirus: Handwerksmesse in München drohte Absage - Veranstalter mit trauriger Mitteilung

Eine Groß-Demo findet nicht statt

Das Coronavirus beherrscht weiter die Schlagzeilen. Die Handwerksmesse in München stand wegen des Virus vor der Absage, eine Groß-Demo findet nicht statt.

Update von 19.25 Uhr: Die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München wird wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Montagabend in München mit. Die IHM ist mit 1000 Ausstellern aus 60 Ländern und mehr als 100 000 Besuchern die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland.

Coronavirus in Bayern: Handwerksmesse in München steht vor Absage

Ursprungsartikel vom 2. März, 17.33 Uhr

München - Die Internationale Handwerksmesse in München steht wegen Corona offenbar vor der Absage. Gestern tagte auch dazu der Krisenstab, den OB Dieter Reiter (SPD) eigens wegen des Coronavirus eingerichtet hatte.

Coronavirus in Bayern: Handwerksmesse in München droht Absage

„Ich will sicher sein, dass wir in München bestens vorbereitet sind, wie auch immer sich die Lage weiter entwickeln wird“, hatte Reiter bereits am Freitag gesagt. Im Krisenstab könnten alle Maßnahmen schnell veranlasst werden, falls sie erforderlich würden. „Wir werden die Münchner natürlich fortlaufend über die aktuelle Situation informieren.“

Neben dem Rathaus-Chef nahmen auch alle Referenten der Stadt an dem Treffen teil. Und tatsächlich: Es wird diskutiert, die Handwerksmesse auf dem Gelände in Riem abzusagen. Die Messe wird seit 1949 ausgerichtet. Sie lockte zuletzt rund 110.000 Besucher und über 1000 ausstellende Unternehmen. In diesem Jahr soll die Messe vom 11. bis 15. März stattfinden. Auf einer Fläche von rund 74 000 Quadratmetern präsentieren Aussteller dann einen umfassenden Leistungsquerschnitt durch das Handwerk. Insgesamt sind rund 60 Gewerke vertreten.

Handwerksmesse in München vor Absage? Entscheidung bis Mittwoch

Nach tz-Informationen soll die Messe nun angehalten worden sein, wegen des Coronavirus einige Auflagen zu erfüllen. „Die werden sie aber nicht erfüllen können“, sagt ein Insider. Eine Entscheidung, ob die Messe abgesagt wird, soll bis spätestens Mittwoch fallen. Entschieden wurde bereits, dass die Münchner Großdemo „Soziales Klima retten!“ des Sozialverbands VdK am 28. März nicht stattfinden wird. Auch hier der Grund: Corona.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagt VdK-Landeschefin Ulrike Mascher. „Doch an erster Stelle stehen die Gesundheit und der Schutz aller Demonstrationsteilnehmer, unter denen viele Ältere sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen sind. Wir wollen niemanden gefährden.“ Auch die Stadt München verschärft die Maßnahmen. Wer in einem Risikogebiet war, soll die nächsten 14 Tage zu Hause bleiben. Für Mitarbeiter, die sich krank fühlen, gelten die allgemeinen Bestimmungen. Wer Kontakt zu einem COVID-19 Erkrankten hatte, wird angewiesen, zu Hause zu bleiben. Selbst dann, wenn er keine der Symptome aufweist.

