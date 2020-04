Über 200 Leute unterwegs? Anwohner schlagen Alarm, weil Münchner Hotspot belagert wird - Polizei ruft Verstärkung

Corona-News

Ab Montag gilt die Maskenpflicht: In unserem Corona-News-Ticker halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in München auf dem Laufenden.

Am 27. April tritt in München eine Maskenpflicht in Kraft, die Ausgangsbeschränkung gilt weiterhin.

Die Gastronomen in der Isar-Metropole machen auf ihre missliche Lage aufmerksam.

Folgender Bußgeldkatalog ist nach wie vor gültig.

14.42 Uhr: In München wurden am heutigen Samstag 57 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.549 Infektionen gemeldet.

In dieser Zahl enthalten sind 3.858 Personen, die bereits genesen sind, 814 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 138 Todesfälle.

Corona-News: Hunderte Menschen belagern Hotspot in München - Anwohner schlagen Alarm

12.36 Uhr: Am gestrigen Freitagabend gegen 21 Uhr wurde von einer Polizeistreife festgestellt, dass sich etwa 200 Personen am bei vielen Münchner Nachtschwärmern beliebten Gärtnerplatz aufhielten. Zum Teil standen diese auch in größeren Gruppen zusammen und hielten sich somit auch augenscheinlich nicht an die aktuellen Regelungen im Zusammenhang mit der Ausgangsbeschränkung, wie die Polizei München in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Auch vonseiten einiger Anwohner ging eine gleichlautende Meldung bei der Polizeieinsatzzentrale ein. Die Polizeibeamten vor Ort forderten aufgrund der vielen Menschen Verstärkung an, die sich nun auch zum Gärtnerplatz begab.

Bereits durch die Präsenz der ersten Streife entfernte sich ein großer Teil der Personen, die sich zuvor dort niedergelassen hatten. Beim Eintreffen weiterer Polizeibeamter wurde der Rest der Menge kontrolliert und auf die Einhaltung der geltenden Verordnungen hingewiesen. Alle Personen verhielten sich kooperativ. Ein direkter Regelverstoß konnte nicht festgestellt werden.

12.25 Uhr: Der Tierpark Hellabrunn in München ist für eine mögliche Quarantäne in der Corona-Krise gerüstet. Der Zoo habe zusätzliche Betten gekauft, damit Mitarbeiter im Notfall mehrere Wochen auf dem Gelände bleiben könnten, sagte Direktor Rasem Baban der Süddeutschen Zeitung. „Da haben sich sofort Freiwillige gemeldet, die sagten: Ich komme, nehme meinen Schlafsack mit und lasse mich einkasernieren, um die Tiere versorgen zu können.“

Wahrscheinlicher sei aber, dass der Tierpark ab 4. Mai wieder unter Auflagen öffnen dürfe. Schutzmasken, Handschuhe und spezielle Matten zur Schuhdesinfektion seien im Umgang mit den Tieren ohnehin Standard, erklärte Baban gegenüber der Zeitung. Der Tierpark erarbeite bereits Pläne für die Wiedereröffnung.

Update vom 25. April, 11.30 Uhr: Herrscht auf Münchens Plätzen schon bald Volksfeststimmung? Grüne, SPD und CSU können sich genau das vorstellen. In einem gemeinsamen Antrag haben die Parteien die Stadtverwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob man Münchens Bauer- und Wochenmärkte auch zum Verkauf von Volksfest-Schmankerl freigeben könnte. Ein hiesiges Gastro-Imperium hatte diesbezüglich bereits einen Vorstoß gewagt.

Corona-Antrag sorgt für leise Hoffnung: Bald schon wieder Volksfeststimmung auf Münchens Plätzen?

Der Antrag sieht vor, den Verkauf von traditionellen, herzhaften Speisen und Naschwaren wie Zuckerwatte und Schokofrüchte, an den Tagen zu erlauben, an denen kein regulärer Markt stattfindet. Münchnens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner äußerte sich gegenüber Bild durchaus angetan: „Der Antrag geht in die richtige Richtung! Wir müssen nur darauf achten, dass kein Verdrängungswettbewerb mit der Bestandsgastronomie besteht. Ich halte die Marktplätze deshalb für gut geeignet.“

Am Freitag (24. April) hatten Corona-geplagte Münchner Gastronomen mit einem spektakulären Hilferuf am Odeonsplatz für Furore gesorgt. Eine Betroffene klagt: „Warum dürfen wir nicht zumindest im Freien mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen den Tischen aufmachen?“

Corona-News München: Statistik zeigt, wie sehr die Geduld der Bürger schwindet

Ursprungsmeldung:

München/Augsburg - Die Zustimmung der Menschen in Bayern für Corona-Ausgangsbeschränkungen ist deutlich gesunken. Jeder Dritte erachtet die Einschränkungen im Alltag für nicht mehr angemessen - besonders ungeduldig sind Menschen zwischen 30 und 39 Jahren, ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen (Samstagsausgabe).

Hatten Anfang April noch 84,3 Prozent der befragten Bayern gesagt: „Ja, die Ausgangsbeschränkungen sind angemessen“, lag die Zustimmung nun nur noch bei 61,1 Prozent. 33,4 Prozent antworteten mit Nein. Bei der ersten Befragung waren es 11,3 Prozent gewesen.

Größte Befürworter der Ausgangsbeschränkungen bleiben mit 77,2 Prozent Menschen über 65 Jahre. Doch auch unter ihnen lag die Zustimmung Anfang April noch bei 93,7 Prozent. Bei den Menschen zwischen 30 und 39 Jahre begrüßte nur knapp die Hälfte die Verlängerung der Einschränkungen.

dpa

Ab Montag heißt es im Kampf gegen das Coronavirus in ganz Bayern: Maske auf! Doch gilt das nur in Bus und Läden? Oder auch beim Radeln? Die wichtigsten Antworten im Überblick.