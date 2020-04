Corona in München: Kommt die Ersatz-Wiesn? Aiwanger mit Vorschlag - Münchner strömen an Isar

Corona-News-Ticker

Ab Montag gilt die Maskenpflicht: In unserem Corona-News-Ticker gibt es die aktuellen Entwicklungen in München. Kommt einen Ersatz für das Oktoberfest?

Am 27. April tritt in München eine Maskenpflicht in Kraft, die Ausgangsbeschränkung gilt weiterhin.

Die Gastronomen in der Isar-Metropole machen auf ihre missliche Lage aufmerksam.

Folgender Bußgeldkatalog ist nach wie vor gültig.

In unserem Corona-News-Ticker halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

22.30 Uhr: Nach dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat auch der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, München als mutmaßliche Brutstätte des Coronavirus in Deutschland genannt.

„Wir hatten das Glück, dass wir die zwei Herde kannten: nämlich München und Heinsberg“, sagte der Sozialdemokrat am Sonntagabend in der Sendung Anne Will in der ARD.

Im Polit-Talk setzte sich zudem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für weitreichende und rasche Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen ein.

Corona in München: Viele Bürger strömen an die Isar

21.55 Uhr: Mit bis zu 20 Grad und Sonnenschein, zeigte sich der Frühling am Sonntag in München von seiner schönsten Seite.

Die Münchner drängte es raus - rund um die Isar wurde es voll, wie Fotos zeigen. Dennoch scheint der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern größtenteils gewahrt.

+ Coronavirus in München: Viele Münchner zog es am Sonntag dennoch an die Isar. © dpa / Peter Kneffel

Corona in München: Kommt die Ersatz-Wiesn? Aiwanger mit Vorschlag - der auch Folgen für Biergärten hätte

20 Uhr: Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, hat in einem Interview die Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die bayerische Landesregierung für die Bewältigung der Corona-Krise gewürdigt.

„Ich finde, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sowie Gesundheitsminister Jens Spahn einen sensationellen Job machen. Die Meinung dieser Gruppe teile ich komplett, mit ihrer zurückhaltenden Politik kann ich mich total identifizieren“, sagte der 68-jährige Schwabe im Interview dem Kicker.

Kritische Worte äußerte er dagegen gegenüber Befürwortern einer schnelleren Lockerung der Ausgangsbeschränkungen.

„Ersatz-Wiesn“ in München: Aiwanger erneuert Vorschlag zum Oktoberfest

18 Uhr: In diesem Jahr wird das Oktoberfest aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte bereits vor einigen Tagen die Idee einer „Ersatz-Gedenk-Wiesn“ geäußert. Für den Vorschlag erntete der stellvertretende bayerische Ministerpräsident allerdings bereits Kritik.

Doch im Sonntags-Stammtisch des Bayerischen Fernsehens (BR) erneuerte Aiwanger seinen Vorschlag - mit konkreten Ideen. Demnach könne es im Herbst eine Art Ersatz-Wiesn geben. Würde laut Aiwanger bedeuten: Es würde einen Biergartenbetrieb geben, „mit ausreichendem Abstand, wo man sich im Einbahnstraßensystem nicht begegnet", so Aiwanger im BR.

Die Bedienungen würden Masken tragen, die Besucher würden 1,5 Meter entfernt von einander sitzen. „Warum denn nicht?", so Aiwanger weiter. Stattfinden könnte all das auf der Theresienwiese in München: Viele Münchner zog es am Sonntag dennoch an die Isar., allerdings ohne Bierzelte. Doch die Zahl der Besucher müsste begrenzt werden. Eine weitere Äußerung des Wirtschaftsministers lässt aufhorchen. Unter ähnlichen Vorkehrungen einer Ersatz-Wiesn, könnten auch Biergarten in Bayern „in den nächsten Wochen“ wieder öffnen.

Coronavirus in München: Aktuelle Infizierten-Zahlen lassen hoffen

15.35 Uhr: 32 neue Coronavirus-Infektionen meldet die Stadt München am Sonntag, 26. April, Stand 13.30 Uhr. Damit wurden in der bayerischen Landeshauptstadt bisher insgesamt 5581 Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. In dieser Zahl enthalten sind aber 3858 Münchner, die bereits wieder gesundet sind. Aktuell gelten damit lediglich 1723 Menschen als infiziert. Es könnten noch weniger seien, erklärt das Portal Muenchen.de, denn die Zahl der Genesenen stagniere aktuell, „aufgrund des zugrunde liegenden Datensatzes. Im Rahmen der Kontaktermittlung wurden auch Indexpatienten mit Wohnsitz außerhalb Münchens erfasst, die Kontaktpersonen im Stadtgebiet hatten. Zum Teil wurden die Gesundmeldungen dieser Indexpatienten irrtümlich in die Münchner Genesenen-Statistik mit aufgenommen.“ Ab Montag sollen die aktuellen Zahlen der Genesenen bereinigt sein und wieder aufgeführt werden.

818 Covid-19-Patienten mussten in München bisher stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. 142 sind an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Am Sonntag vergangener Woche wurden noch 58 Neuinfektionen bestätigt, die Zahl der Gesamtinfektionen war damit auf 5159 gestiegen. Die sinkenden Zahlen der Neuinfektionen geben Grund zu Hoffnung.

Dreiste Münchner versuchen es immer wieder: Neuer „Partytrend“ könnte zum Problem für die Polizei werden

11.35 Uhr: Samstagabend respektive Sonntagfrüh hielten einige Bürger die Beamten der Münchner Polizei in Atem. Dreimal mussten Gruppen eindringlich auf die derzeit geltenden Regelungen hingewiesen werden, wie im aktuellen Pressebericht vermeldet wird. Zwei der Gruppen hatten sich - vermeintlich geschützt - in Hinterhöfe zurückgezogen.

Fall 1: Am Samstag, gegen 20.55 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife in Obersendling im Hof eines Mehrfamilienhauses eine feiernde Gruppe von sieben Personen (zwischen 29 und 45 Jahre alt) festgestellt. Die Gruppe saß dort zusammen und trank unter anderem Bier. Alle Beteiligten wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Fall 2: Am Samstag, gegen 22.15 Uhr, fand eine weitere Hinterhoffeier in der Maxvorstadt statt. Mehrere Tische waren aufgestellt, verschiedene Getränke wurden konsumiert. Die Polizei konnte hier insgesamt sieben Personen (zwischen 24 und 55 Jahre alt) antreffen, die alle nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt wurden.

Fall 3: Am Sonntag, gegen 00.15 Uhr, wurden durch eine Polizeistreife fünf Personen (zwischen 18 und 22 Jahre alt) in einer Wendestraße in der Lerchenau angetroffen. Die Fünf hatten sich dort getroffen und spielten unter anderem gemeinsam Fußball. Alle Beteiligten erwartet eine entsprechende Anzeige.

Corona-Hochzeit in München? Laden zeigt „Hingucker für die Braut“ im Schaufenster - Passanten greifen zum Handy

Update vom 26. April, 8.18 Uhr: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen - auch vor dem Altar? Ein Münchner Brautmodengeschäft hat eine klare Vorstellung davon, wie eine Hochzeit zu Corona-Zeiten aussehen könnte.

„Als absehbar war, dass die Maskenpflicht früher oder später uns alle betreffen wird, kam uns die Idee, aus der Pflicht einen zusätzlichen „Hingucker“ für die Braut zu machen. Zu jedem Brautkleid liefern wir aus dem gleichen Stoff/der gleichen Spitze, die passende Maske“, erklärt Miroslava Winkler, Inhaberin von Munich White am Schwabinger Tor.

+ Masken verschiedenster Art wurden ins Sortiment aufgenommen. © Munich White

Unabhängig vom Brautkleid sind in dem Laden in der Leopoldstraße verschiedenste Masken erhältlich. Eine Schaufensterpuppe mit entsprechendem „Gesichtsschmuck“ hat bereits für Aufsehen gesorgt. „Vor dem Geschäft sieht man öfter Fußgänger, die das Motiv fotografieren“, berichtet Winkler.

Offenbar scheint der Laden einen Nerv getroffen zu haben: „Wir erhalten vermehrt Anfragen - nicht nur von Bräuten - zu speziellen, ausgefallenen und hochwertigen Masken, die man auch zum Ausgehen verwenden könnte“, sagt die Inhaberin.

+ Beliebtes Fotomotiv bei Passanten: die Braut mit Maske. © Munich White

Coronavirus: Medikamenten-Durchbruch? Chefarzt aus Münchner Klinik mit hoffnungsvollen Worten

18.41 Uhr: Gibt es einen Medikamenten-Durchbruch? Frühe Studiendaten zur Therapie der Lungenkrankheit Covid-19 mit dem Medikament Remdesivir haben für Wirbel gesorgt. Die Wirkung des ursprünglich gegen Ebola entwickelten US-Präparats wird derzeit weltweit untersucht. Kurzzeitig führten Medienberichte zu Aufruhr, nach denen das Mittel keinen Erfolg brachte. Hersteller wie Mediziner warnen nun vor voreiligen Schlüssen. Das Medikament habe bei Patienten in der München Klinik Schwabing erste Erfolge gebracht, sagte Clemens Wendtner, Chefarzt der dortigen Klinik für Infektiologie.

Nach zurückhaltenden Schätzungen habe die Hälfte seiner Patienten profitiert, sagte Wendtner. Es sehe danach aus, dass schwer Erkrankte früher von den Beatmungsmaschinen genommen werden könnten.

14.42 Uhr: In München wurden am heutigen Samstag 57 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.549 Infektionen gemeldet.

In dieser Zahl enthalten sind 3.858 Personen, die bereits genesen sind, 814 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 138 Todesfälle.

Corona-News: Hunderte Menschen belagern Hotspot in München - Anwohner schlagen Alarm

12.36 Uhr: Am gestrigen Freitagabend gegen 21 Uhr wurde von einer Polizeistreife festgestellt, dass sich etwa 200 Personen am bei vielen Münchner Nachtschwärmern beliebten Gärtnerplatz aufhielten. Zum Teil standen diese auch in größeren Gruppen zusammen und hielten sich somit auch augenscheinlich nicht an die aktuellen Regelungen im Zusammenhang mit der Ausgangsbeschränkung, wie die Polizei München in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Auch vonseiten einiger Anwohner ging eine gleichlautende Meldung bei der Polizeieinsatzzentrale ein. Die Polizeibeamten vor Ort forderten aufgrund der vielen Menschen Verstärkung an, die sich nun auch zum Gärtnerplatz begab.

Bereits durch die Präsenz der ersten Streife entfernte sich ein großer Teil der Personen, die sich zuvor dort niedergelassen hatten. Beim Eintreffen weiterer Polizeibeamter wurde der Rest der Menge kontrolliert und auf die Einhaltung der geltenden Verordnungen hingewiesen. Alle Personen verhielten sich kooperativ. Ein direkter Regelverstoß konnte nicht festgestellt werden.

12.25 Uhr: Der Tierpark Hellabrunn in München ist für eine mögliche Quarantäne in der Corona-Krise gerüstet. Der Zoo habe zusätzliche Betten gekauft, damit Mitarbeiter im Notfall mehrere Wochen auf dem Gelände bleiben könnten, sagte Direktor Rasem Baban der Süddeutschen Zeitung. „Da haben sich sofort Freiwillige gemeldet, die sagten: Ich komme, nehme meinen Schlafsack mit und lasse mich einkasernieren, um die Tiere versorgen zu können.“

Wahrscheinlicher sei aber, dass der Tierpark ab 4. Mai wieder unter Auflagen öffnen dürfe. Schutzmasken, Handschuhe und spezielle Matten zur Schuhdesinfektion seien im Umgang mit den Tieren ohnehin Standard, erklärte Baban gegenüber der Zeitung. Der Tierpark erarbeite bereits Pläne für die Wiedereröffnung.

Update vom 25. April, 11.30 Uhr: Herrscht auf Münchens Plätzen schon bald Volksfeststimmung? Grüne, SPD und CSU können sich genau das vorstellen. In einem gemeinsamen Antrag haben die Parteien die Stadtverwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob man Münchens Bauer- und Wochenmärkte auch zum Verkauf von Volksfest-Schmankerl freigeben könnte. Ein hiesiges Gastro-Imperium hatte diesbezüglich bereits einen Vorstoß gewagt.

Corona-Antrag sorgt für leise Hoffnung: Bald schon wieder Volksfeststimmung auf Münchens Plätzen?

Der Antrag sieht vor, den Verkauf von traditionellen, herzhaften Speisen und Naschwaren wie Zuckerwatte und Schokofrüchte, an den Tagen zu erlauben, an denen kein regulärer Markt stattfindet. Münchnens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner äußerte sich gegenüber Bild durchaus angetan: „Der Antrag geht in die richtige Richtung! Wir müssen nur darauf achten, dass kein Verdrängungswettbewerb mit der Bestandsgastronomie besteht. Ich halte die Marktplätze deshalb für gut geeignet.“

Am Freitag (24. April) hatten Corona-geplagte Münchner Gastronomen mit einem spektakulären Hilferuf am Odeonsplatz für Furore gesorgt. Eine Betroffene klagt: „Warum dürfen wir nicht zumindest im Freien mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen den Tischen aufmachen?“

Corona-News München: Statistik zeigt, wie sehr die Geduld der Bürger schwindet

Ursprungsmeldung:

München/Augsburg - Die Zustimmung der Menschen in Bayern für Corona-Ausgangsbeschränkungen ist deutlich gesunken. Jeder Dritte erachtet die Einschränkungen im Alltag für nicht mehr angemessen - besonders ungeduldig sind Menschen zwischen 30 und 39 Jahren, ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen (Samstagsausgabe).

Hatten Anfang April noch 84,3 Prozent der befragten Bayern gesagt: „Ja, die Ausgangsbeschränkungen sind angemessen“, lag die Zustimmung nun nur noch bei 61,1 Prozent. 33,4 Prozent antworteten mit Nein. Bei der ersten Befragung waren es 11,3 Prozent gewesen.

Größte Befürworter der Ausgangsbeschränkungen bleiben mit 77,2 Prozent Menschen über 65 Jahre. Doch auch unter ihnen lag die Zustimmung Anfang April noch bei 93,7 Prozent. Bei den Menschen zwischen 30 und 39 Jahre begrüßte nur knapp die Hälfte die Verlängerung der Einschränkungen.

dpa

Ab Montag heißt es im Kampf gegen das Coronavirus in ganz Bayern: Maske auf! Doch gilt das nur in Bus und Läden? Oder auch beim Radeln? Die wichtigsten Antworten im Überblick.