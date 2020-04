Corona: Münchner schämt sich für seine eigene Mama, als sie heimkommt - und zeigt der Welt, weshalb

Das ist offenbar ein Großeinkauf für die Familie. Und in diesen Tagen ist es wohl gescheiter, wenn man nicht so häufig in den Laden muss. Ausserdem könnte Sohnemann statt zu fotografieren und zu posten beim Tragen und Einräumen helfen...vielleicht sogar noch beim Kochen und allem was dazu gehört. Und sagen DANKE MAMA, DASS DU AN ALLES GEDACHT HAST und regelmäßig den RUCKSACKSEPP für uns gibst...