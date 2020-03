Coronavirus in München: Landkreis-Gemeinde meldet nächsten möglich Infizierten

Zahl der Infizierten steigt

Das Coronavirus sorgt in München für spürbare Auswirkungen. Zahlreiche Schulen bleiben zu Wochenbeginn geschlossen.

In München steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen weiter an.

OB Dieter Reiter mahnt, nicht in Panik zu verfallen.

Viele der Infizierten haben sich wohl in einem neuen Risikogebiet angesteckt.

19.44 Uhr: Wie die dpa berichtet, will die bayrische Staatsregierung gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen.

Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss am Montag in München geeinigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Zuvor hatte die Augsburger Allgemeine berichtet.

18.37 Uhr: Im Landkreis München in der Gemeinde Grasbrunn soll es nun auch einen Verdachtsfall geben. Schülerinnen und Schüler sollen mit einem einer positiv getesteten Person im Rahmen einer nichtschulischen Sportveranstaltung in Kontakt gestanden haben.

Die Grundschule Neukeferloh soll von Dienstag, 10. März, bis Freitag, 13. März, geschlossen bleiben.

15.35 Uhr: Alleine am heutigen Montag sind in München 16 neue Coronavirus-Fälle (Stand 12.30 Uhr) bekannt geworden. Das teilte das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) am Nachmittag mit. Damit beläuft sich die Zahl der Corona-Patienten in der Isar-Metropole auf inzwischen 60.

14.05 Uhr: Ludwig Reinbold, Wirt im Münchner Löwenbräukeller, begrüßt zum Starkbierfest seine Gäste mit einem Anstecker statt mit einem Händedruck: „No handshaking“ ist darauf zu lesen. Auch Bedienungen und Kellner tragen den Anstecker - in Zeiten des Coronavirus wollen Reinbold und sein Team so die Ansteckungsgefahr reduzieren. Die Viren würden zum Großteil beim Händeschütteln übertragen, sagte Reinbold am Montag. An allen Eingängen sowie im Festsaal stünden Desinfektionsmittel.

Nach der Verschiebung des Starkbieranstichs auf dem Nockherberg wegen des Coronavirus hätten Besucher angefragt - aber nicht wegen der Ansteckungsgefahr, sondern ob das Starkbierfest stattfinde. „Die Gäste waren happy, dass sie kommen dürfen“, sagte Reinbold. Es gebe keinerlei Überlegungen, das Fest abzusagen oder zu verschieben. Sollten die Gesundheitsbehörden eine andere Anweisung geben, werde man dem freilich folgen. Das Starkbierfest hatte am Freitag begonnen. Es wird jeweils Donnerstag bis Samstag bis zum 28. März gefeiert.

13.25 Uhr: Schulkinder, die sich in einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) bestimmten Risikogebiet aufgehalten haben, werden angehalten, dem Unterricht nach ihrer Rückkehr für 14 Tage fernzubleiben. Auch erwachsene „Rückkehrer“ sollten im Allgemeinen „unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben“, heißt es vonseiten des RKI.

Für Lehrkräfte gilt diese Handlungsanweisung nicht. Eine Grundschullehrerin aus München (ihre Schule ist bislang nicht von einer Schließung betroffen) berichtet gegenüber tz.de*: „Ich war in den Faschingsferien in Südtirol beim Skifahren und habe noch einmal explizit darauf hingewiesen.“

Nun sei sie allerdings mit folgender Ansage konfrontiert worden: „Wenn Sie daheim bleiben wollen, müssen Sie sich testen lassen“. Lediglich Lehrer, die Symptome zeigen, werden vom bayerischen Kultusministerium angewiesen, zuhause zu bleiben.

Neue Coronavirus-Fälle in München: Diese Schulen schließen deshalb ab sofort

Update vom 9. März 2020: Bestätigte Corona-Infektionen oder Verdachtsfälle - an verschiedenen Schulen fällt in München weiter der Unterricht aus:

Städtische Wilhelm-Busch-Realschule

Erzbischöfliches Maria-Ward-Gymnasium

Sonderpädagogische Förderzentrum München-Ost

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium

Beruflichen Schulzentrum an der Riesstraße

Rupprecht-Gymnasium

Robert-Bosch-Fachoberschule in München

Maximiliansgymnasium

Alle Schüler und Kindergartenkinder müssen nach einer Rückkehr aus Südtirol und anderen Krisengebieten 14 Tage lang zu Hause bleiben. Das Bayerische Gesundheitsministerium hat am 6. März 2020 eine Coronavirus-Allgemeinverfügung zum Besuch von Schulen für Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten wie Südtirol erlassen.

Update vom 8. März, 19.50 Uhr: Zahlreiche Schulen in Bayern bleiben geschlossen - hier gibt es alle Informationen.

Update 16.57 Uhr: Wie die Europäische Schule München auf ihrer Website berichtet, bleibt auch diese Schule bis einschließlich 20. März geschlossen. Grund ist das Coronavirus. Auch das Maximiliansygymnasium in München bleibt geschlossen.

Coronavirus in München: Drei Schulen geschlossen

Update von Sonntag, 8. März, 13.01 Uhr: Die Stadt München teilt aktuell mit:

Die Städtische Wilhelm-Busch-Realschule, das Erzbischöfliche Maria-Ward-Gymnasium und das Sonderpädagogische Förderzentrum München-Ost müssen wegen einer bestätigten Corona-Infektion bis einschließlich 20. März geschlossen bleiben, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Das berichtet muenchen.de. Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt die Kontaktpersonen.

An der Städtischen Robert-Bosch-Fachoberschule wurden wegen eines Corona-Verdachtsfalls vorsorglich Klassen geschlossen. Sobald das Testergebnis vorliegt, kann das Gesundheitsamt entscheiden, ob eine Schließung der gesamten Schule nötig ist.

Coronavirus in München: Kliniken bereiten sich auf neue Corona-Fälle vor

Update vom 7. März, 16.45 Uhr: Auch die beiden Universitätskliniken in München haben sich auf neue Corona-Fälle vorbereitet - und bereits Patienten aufgenommen. Betten für Covid-19 Patienten, die stationär versorgt werden müssen, stünden sowohl am Campus Innenstadt und am Campus Großhadern der LMU wie am Klinikum rechts der Isar der TU München zur Verfügung, teilte das Wissenschaftsministerium am Samstag Merkur.de und tz.de mit.

Die Uni-Kliniken haben den Angaben zufolge gar Task-Force-Gruppen eingerichtet - und sind „in die Abstimmungsprozesse zwischen den verschiedenen Krankenhäusern in München eingebunden“.

Mit dem Hinweis reagierte das Haus von Minister Bernd Sibler (CSU) auch auf eine Äußerung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) - dieser hatte den Freistaat am Freitag zu mehr Aktivität aufgefordert. Bislang stünden in München nur in den städtischen Kliniken Betten für Corona-Patienten bereit, hatte der OB bei einer Pressekonferenz erklärt.

Zahl der Corona-Infizierten in München steigt weiter: Viele Fälle aus neuem Risikogebiet

Update vom 7. März, 16.11 Uhr: Die Zahl der Infizierten des neuartigen Coronavirus steigt weiter. Wie die Stadt München auf Twitter mitteilt, ist die Zahl der Infizierten in der bayerischen Landeshauptstadt auf 44 gestiegen. 20 Fälle davon sollen auf Südtirol zurückzuführen sein, das vom RKI als neues Risikogebiet eingestuft wurde.

In München wurden heute (Stand 14.45 Uhr) 11 neue #Coronavirus-Infektionen bestätigt. Damit steigt die Zahl auf insgesamt 44 Fälle. 20 davon sind auf Südtirol zurückzuführen, das vom RKI neu als Risikogebiet eingestuft wurde. https://t.co/Z4qZoVA59l. — Stadt München (@StadtMuenchen) March 7, 2020

Coronavirus in München: Oberbürgermeister Reiter warnt vor mehr Infizierten

Erstmeldung vom 6. März 2020 München - In München gibt es derzeit 26 Fälle bestätigte Corona-Fälle, 102 sind es in ganz Bayern. „Es werden aber wohl noch rasch mehr werden“, sagte OB Dieter Reiter (SPD) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Er verstehe die Sorgen der Münchner. Dennoch mahnte der Rathaus-Chef, nicht in Panik zu verfallen. „Dazu besteht kein Grund.“

Reiter appellierte an Freistaat und Bundesregierung. Zum einen müsse sichergestellt sein, dass die Kliniken in München mit Schutzkleidung versorgt seien. „Derzeit haben wir noch ausreichend. Aber es braucht mehr.“ Zum anderen sieht er auch die medizinischen Einrichtungen des Freistaates in der Pflicht, Betten zur Verfügung zu stellen. Bislang stünden diese lediglich bei den städtischen Kliniken bereit. Aktuell werden in der München-Klinik Schwabing 15 bestätigte Covid-19 Fälle behandelt. „Alle sind in einem klinisch stabilen Zustand“, sagt Sprecherin Sophie Schlosser. Neun Patienten wurden seit Ende Januar nach dem Aufenthalt gesund entlassen.

+ Das Hausenstein-Gymnasium gehört zu den Schulen, die wegen zweier Corona-Fälle geschlossen sind. © Astrid Felbinger

In München und Umgebung werden immer mehr Schulen und Kitas wegen Corona geschlossen, zuletzt das berufliche Schulzentrum an der Riesstraße. Am Freitagnachmittag hieß es aus dem bayerischen Gesundheitsministerium: Schulkinder, die sich in den letzten 14 Tagen im neu definierten Risikogebiet Südtirol aufgehalten haben, sollen nächste Woche zu Hause bleiben.

Corona-Virus in München: Weitere Veranstaltungen abgesagt

Derweil wurden weitere Veranstaltungen in der Stadt abgesagt. Darunter der Inklusionstag, der für Dienstag im Gasteig geplant war. Ebenfalls gestrichen haben die Veranstalter die Messe LEIF 2020. Sie sollte vom 17. bis 19. April stattfinden. Und nicht zuletzt fällt das für den 12. März geplante Richtfest am neuen Audi-Standort in Trudering aus.

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar - wie wahrscheinlich ist die Ansteckung?

