OB Reiter reagiert auf Wirte-Kritik: „Gesundheit hat oberste Priorität“ - Verwirrung um Sperrstunde in München

Studie des RKI sei nicht aussagekräftig

OB Dieter Reiter (SPD) hat in einem Schreiben auf die Kritik des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga reagiert und die Maßnahmen der Stadt verteidigt. Vorerst gilt in München keine Sperrstunde.

Münchens OB Dieter Reiter hat der Kritik der Wirte an den Corona-Maßnahmen widersprochen.

hat der Kritik der Wirte an den Corona-Maßnahmen widersprochen. Die von Dehoga -Chef Christian Schottenhamel zitierte Studie sei unzureichend.

-Chef zitierte Studie sei unzureichend. Eine Sperrstunde greift in München derweil frühestens ab Samstag. Derzeit gilt noch das städtische Ausschankverbot.

Wie berichtet, hatte der Verband unter anderem bemängelt, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie fortlaufend zu Lasten der Gastronomie gingen und dabei unter anderem auf das Ausschankverbot verwiesen, das die Stadt am Montag verhängt hatte. Dehoga-Kreisverbands-Chef Christian Schottenhamel hatte ausgeführt, dass sich aber lediglich ein kleiner Teil der Infizierten in gastronomischen Betrieben angesteckt habe und dabei auf eine Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) verwiesen.

Die Situation hat sich leider fundamental geändert

Reiter wiederum argumentiert, dass es sich bei der zitierten Studie nicht um eine solche handle. Das 38. Epidemiologische Bulletin des RKI beschreibe vielmehr das Ausbruchsgeschehen von der 9. bis zur 29. Kalenderwoche, mithin einen Zeitraum, in dem durch die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie die vielfache Schließung der Gastronomie diese schlicht nichts zur Verbreitung des Virus beitragen konnte. „Für den darauf folgenden Zeitraum, von der langsamen Öffnung Mitte Mai bis Mitte Juli, befanden sich die Infektionszahlen unabhängig vom Infektionsumfeld auf relativ niedrigem Niveau“, schreibt Reiter. „Die Situation hat sich leider fundamental geändert. Das zunehmende Feier- und Partygeschehen, die vermehrte Reisetätigkeit und ein oftmals sorgloserer Umgang haben den hoffnungsvollen Trend der Sommermonate zu einer kurzen Atempause degradiert.“

In #München wurden für Donnerstag, 15. Oktober, 153 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 57,7 (RKI, Stand 16.10.). Mehr Infos unter https://t.co/gy6AlreVKK pic.twitter.com/d8WszGBW3Z — Stadt München (@StadtMuenchen) October 16, 2020

Gestern meldete die Stadt 153 neue Corona-Fälle. Insgesamt sind damit bislang 13 170 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 11 407 Personen, die bereits genesen sind, sowie 233 Todesfälle. Der für die Maßnahmen ausschlaggebende Inzidenzwert kletterte gestern auf 57,7.

Sperrstunde gilt frühestens ab Samstag

München hatte am Montag ein Ausschankverbot ab 22 Uhr erlassen. Das gilt auch noch – zumindest so lange, bis die Staatsregierung eine Verfügung erlassen hat. Diese umfasst sodann weitere Einschränkungen, unter anderem eben eine Sperrstunde ab 22 für Kommunen, in denen der Inzidenzwert über der Marke 50 liegt. Unklar war bis Redaktionsschluss, ob die Verordnung des Freistaates noch am Freitag erlassen und somit bereits am Samstag rechtskräftig wird. Und auch ob die Verordnung unmittelbar greift oder aber eine Empfehlung für die Kommunen darstellt. Sollte es lediglich eine Empfehlung sein, müsste München die städtische Allgemeinverfügung anpassen, das wäre wohl frühestens Anfang kommender Woche möglich.

Verwaltungsgericht Berlin kippt Sperrstunde in der Bundeshauptstadt

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte zwischenzeitlich in zwei Eilverfahren entschieden, dass die Sperrstunde für Berliner Gastronomiebetriebe nicht rechtens ist. Die Entscheidung gilt vorerst nur für die elf Antragssteller, wie das Gericht am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mitteilte. Auch in der Bundeshauptstadt gilt daher nur das Alkoholausschankverbot.