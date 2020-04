„Kleiner Gag mit einem Augenzwinkern“: Münchner Metzgerei bietet ausgefallenen „Service“ für Hamsterkäufer

Kunden greifen zu

Die Deutschen sind verrückt nach Toilettenpapier - seit Ausbruch der Corona-Krise können die Bürger gar nicht genug davon bunkern. Das hat eine Metzgerei zum Anlass für eine besondere Aktion genommen.

In der Corona-Krise ist besonders Toilettenpapier ein rar gewordenes Gut.

ein rar gewordenes Gut. Eine Münchner Metzgerei hat sich deshalb eine besondere Maßnahme ausgedacht.

hat sich deshalb eine besondere Maßnahme ausgedacht. Dabei müssen Kunden jedoch einen Schönheitsfehler in Kauf nehmen.

München - Nanu, was ist denn das? Im Fleisch- und Wurstautomaten derMetzgerei Gaßner auf dem Münchner Viehhof-Gelände findet der Kunde derzeit ein gänzlich anderes Produkt: Neben der Gelbwurst, über der Mett- und der Leberwurst hat sich eine Rolle Toilettenpapier versteckt, eingeschweißt und mit einem „Gaßner“-Aufdruck versehen. Ungewöhnliche Zeiten führen zu ungewöhnlichen Aktionen.

„Die Idee dazu hatte mein Produktionsleiter“, erklärt Metzgerei-Chef Andreas Gaßner. „Das ist ein kleiner Gag mit einem Augenzwinkern - derzeit ist alles ernst genug. Und nebenbei helfen wir auch, falls einmal arge Not besteht …“ Etwas über 20 Kunden hätten sich bereits eine Rolle für 1 Euro gezogen. „Reich werden wir damit nicht“, fügt der Geschäftsführer hinzu, der wegen der Corona-Krise die Hälfte seiner Produktionsmannschaft in Kurzarbeit schicken musste.

Corona-Krise München: Toilettenpapier-Rolle im Automaten etwas zerknautscht

Eingeschweißt ist die Rolle, damit darauf kein Kondenswasser entsteht. Der Automat ist schließlich gekühlt. „Durch das Einschweißen ist das Toilettenpapier ein wenig zerknautscht“, erklärt die Frohnatur Andreas Gaßner. „Ich hoffe, das stört keinen.“

Unterdessen gibt es ohnehin Entwarnung: Der bayerische Einzelhandel beobachtet eine Normalisierung der Einkaufssituation. „An der Hamsterfront kehrt endlich Ruhe ein“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, am Donnerstag. Die Versorgungssituation entspanne sich immer mehr. „Langsam setzt sich die Vernunft durch.“

Corona-Krise in München: „Hamster haben jetzt genug Toilettenpapier“

Inzwischen sinke die Gefahr, bei besonders gesuchten Produkten vor leeren Regalen zu stehen, sagte Ohlmann. Bei den Kunden festige sich die Erkenntnis, dass die Warenversorgung gesichert sei, und sie hätten inzwischen Vorräte angelegt. „Alle Hamster haben jetzt genug Toilettenpapier“, betonte er.

Nach wie vor sehr viel höher als sonst sei der Bedarf nach Desinfektionsmittel*, sagte Ohlmann. Zudem gebe es bei frischem Obst und Gemüse einen Anstieg um etwa 30 bis 40 Prozent, weil die Menschen jetzt mehr zuhause kochten. Auch frische Milchprodukte würden vermehrt nachgefragt.

Die Situation in den Geschäften hat sich Ohlmann zufolge entspannt. Die Einkäufe verteilten sich auf die ganze Woche und die gesamten Öffnungszeiten, weil die Menschen zuhause seien. Dabei werde zwar mehr, dafür aber seltener eingekauft.

