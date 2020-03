Coronavirus in München: Nockherberg, St. Patrick‘s Day, Konzerte - sogar die Wiesn? Veranstaltungen droht Absage

Coronavirus in München: Ist etwa auch die Wiesn in Gefahr? (Archivbild)

Termine verschoben und abgesagt

Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus im Freistaat: Konzerten, Messen und anderen Großveranstaltungen in München droht die Absage. Ein Überblick über die aktuelle Lage.

In München greift das Coronavirus um sich.

Einige Großveranstaltungen wurden bereits abgesagt - andere stehen auf der Kippe.

Ein Überblick über die Lage in der bayerischen Landeshauptstadt.

Coronavirus in München: Schulen geschlossen - Starkbierfest verschoben

Update 18.15 Uhr: Die Zahl der abgesagten oder höchst fraglichen Veranstaltungen in München steigt weiter. Hier gibt es eine aktualisierte Übersicht.

Schulen: Für München hat OB Dieter Reiter mit seinem Krisenstab festgelegt, dass alle Schulen 14 Tage geschlossen werden - „wenn es bei ihnen einen bestätigten Corona-Fall gibt“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

Starkbierfeste gehören laut dem Ministerpräsidenten zu der Kategorie von Veranstaltungen, die „aus unserer Sicht nicht mehr vertretbar ist“. Die Paulaner-Brauerei hat mit ihren Wirten schon reagiert und das Starkbierfest auf dem Nockherberg auf einen späteren Termin verschoben. Vor der Absage steht auch der Löwenbräu-Keller am Stiglmaierplatz. Chef Ludwig Reinbold wartet nun auf eine schriftliche Anordnung der Stadt.

Konzerte: Carlos Santana, der am 22. März in der Olympiahalle auftreten sollte, hat seine Europa-Tournee genauso abgesagt wie Richard Marx (in München am 20.3.). Auch die drei Termine an diesem Wochenende mit den Ehrlich Brothers fallen aus. „Es wird aber Ersatz-Termine im Juni geben“, kündigt ihr Sprecher Andreas Sucker an.

Kultur: Der Freistaat schließt die Bayerische Staatsoper, das Residenztheater und das Gärtnerplatztheater. Gleiches gilt für alle städtischen Einrichtungen. Kleine Häuser wie die Iberl-Bühne und die Komödie am Bayerischen Hof wollen erstmal weitermachen. Was noch ausfällt: Cirque du Soleil hat sofort die Dienstagsvorstellung abgesagt.

Fridays for Future cancelt ihren großen Freitagsstreik. Am Wochenende sollte dann der St. Patrick’s Day gefeiert werden. Und das zum 25. Mal. Parade und Festival sind gestrichen.

Auch im Zenith werden alle Konzerte abgesagt. Weiter läuft bislang wie gewohnt der Betrieb im Hofbräuhaus. Die Lage werde allerdings „von Tag zu Tag neu bewertet“, so ein Sprecher. Betroffen sei bislang auch nicht die Planung des Oktoberfests. Für eine Entscheidung sei es für Reiter zu früh.

Coronavirus in München: Vorerst keine Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen

Erstmeldung vom 10. März 2020:

München - Das Coronavirus verbreitet sich auch in der bayerischen Landeshauptstadt immer weiter. Große Unternehmen wie BMW hatten bereits mit Infektionsfällen zu kämpfen - und auch die ersten Veranstaltungen, wie etwa dasDerblecken am Nockherberg am 11. März, wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Da nun auch von offizieller Seite Großveranstaltungen in Bayern mit mehr als 1000 Personen zunächst bis einschließlich 19. April untersagt wurden, droht noch weiteren Münchner Highlights die Absage.

Die Wiesn scheint zwar vorerst nicht in Gefahr zu sein - bis zum Oktoberfest sei noch ein halbes Jahr hin, sagte Wirtesprecher Peter Inselkammer. „Ich bin optimistisch, dass wir bis dahin das Gröbste überstanden haben“, so Inselkammer weiter. Ähnlich äußerten sich auch andere Wiesnwirte. „Wir haben mit den Reservierungen angefangen und bisher keine einzige Absage bekommen“, sagte Wirt Ludwig Reinbold vom Schützenzelt.

Coronavirus in München: Diese Veranstaltungen werden höchstwahrscheinlich ausfallen

St. Patrick‘s Day: Die Veranstaltung, die am 14. und 15. März stattfinden sollte, wird aller Voraussicht nach verschoben. „Aufgrund der veränderten Coronavirus-Situation in den letzten Tagen sowie der neuen Einschätzung des Coronavirus von Seiten des Bundesgesundheitsministers Herrn Jens Spahn, der Bayerischen Gesundheitsministerin Frau Melanie Huml und der Empfehlung unseres Schirmherrn, Herrn Oberbürgermeister Dieter Reiter, sehen wir uns leider gezwungen, die Feierlichkeiten zum 25. St. Patrick's Day München zu verschieben", so die Mitteilung der Veranstalter.

Immobilienmesse in München: Die Messe wurde verschoben - voraussichtlich wird sie nun am 24. und 26. April stattfinden.

Internationale Handwerksmesse (IHM): Die Handwerksmesse wurde für dieses Jahr komplett abgesagt. Sie wird erst im März 2021 wieder stattfinden.

Aufführungen an der Bayerischen Staatsoper: Im Freistaat wurden alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser vom 11. März bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Bayerische Staatsoper will während der Schließung wegen des Coronavirus ausgewählte Stücke trotzdem auf die Bühne bringen - vor leeren Rängen. Zuschauer könnten die Aufführungen live übers Internet verfolgen.

Dream & Fly - Die neue Magie-Show der Ehrlich Brothers: Die Veranstaltungen in der Münchner Olympiahalle am 13. bis 15. März könnten von einer Absage bedroht sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

James Blunt: Der Sänger ist eigentlich am 21. März in der Olympiahalle in München zu Gast. Eine offizielle Bestätigung, ob das Konzert stattfindet, gibt es noch nicht.

