Coronavirus: Busfahrer fordern besseren Schutz, in Berlin hat man reagiert - bei der MVG bisher nicht

Pandemie

von Nadja Hoffmann schließen

In einigen deutschen Städten werden Fahrgäste nicht mehr in den vorderen Busbereich gelassen. Das soll die Fahrer vor einer Coronavirus-Infektion schützen. Noch nicht bei der MVG.

Das Coronavirus* greift in Deutschland um sich.

greift in Deutschland um sich. Immer mehr Unternehmen ergreifen Schutzmaßnahmen .

. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat bisher noch nicht reagiert.

München - Immer mehr Unternehmen schicken Angestellte ins Home Office – um sie bei Verdachtsfällen oder bestätigten Coronavirus-Infektionen* von Kollegen zu schützen. Eine Möglichkeit, die Bus- und Trambahnfahrer in München nicht haben. Anders als U-Bahn- oder S-Bahn-Fahrer kommen sie in direkten Kontakt mit den Fahrgästen. „Das ist ein großes Thema unter uns Kollegen“, sagt Michael Gottschalk. Er ist bei einem Busunternehmen angestellt, das für die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) fährt. Und er spricht das aus, was seinen Worten nach vielen Kollegen auf den Nägeln brennt: Es soll endlich Schutzmaßnahmen geben.

„Bislang haben wir von der MVG noch nichts gehört“, sagt der 62-Jährige. Er fährt bereits seit 40 Jahren Bus. So etwas wie die Gefahren durch Corona* habe er „noch nicht erlebt“.

Coronavirus: Andere Verkehrsbetriebe ergreifen Schutzmaßnahmen - nicht so die MVG

Gottschalk und seine Kollegen haben klare Forderungen: Sie wollen, dass die vordere Tür geschlossen bleibt und die Busfahrer nicht mehr angesprochen werden dürfen. „Denn genau das passiert den ganzen Tag.“ In jedem Bus und in jeder Stadt.

Berlin handelt deshalb und sperrt den vorderen Bereich in Bussen ab dem heutigen Donnerstag. Andere Länder sind ebenfalls schon aktiv geworden. Auf Twitter kursieren Bilder aus Israel, auf denen eine unkomplizierte Lösung zu sehen ist: Zonen in Bussen, die mit einem Klebeband abgesperrt wurden. Genauso ist es in der Schweiz.

Coronavirus in München: Busfahrer appellieren an die Fahrgäste - „nicht ansprechen“

Ergänzend dazu gibt es zum Beispiel in den Fahrzeugen in Zürich Hinweisschilder, mit denen die Fahrgäste gebeten werden, Abstand zu halten. „Vergleichbare Maßnahmen zählen auch bei uns in München zu den möglichen nächsten Schritten“, sagt MVG-Sprecher Matthias Korte. Aber: Im Gegensatz zu den Kollegen in Berlin wird das Unternehmen nicht aktiv. Trotz täglich steigender Infektionszahlen heißt es: „Die Umsetzung hängt von der weiteren Entwicklung ab. Wir bewerten die Lage bezüglich des Coronavirus jeden Tag neu und leiten daraus – unter ärztlicher Beratung – die weiteren Schritte ab.“

Wie man handeln kann, hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen übrigens schon 2009 ausgearbeitet. Im damaligen Influenza-Pandemieplan gehören auf Seite 13 „Einstieg/Ausstieg durch die hinteren Türen“ und „Abtrennung einer fahrgastfreien Schutz-Zone“ zu den Maßnahmen.

Video: Coronavirus - Fakten und Verhaltenstipps

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.