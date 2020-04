Klare Tendenz aufgrund von Corona

Findet das Oktoberfest 2020 statt? Wir haben mit Münchens Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner gesprochen. Ein zentrales Wort dabei: Verantwortung.

Das Coronavirus* hält die Stadt München und die Welt in Atem.

Noch immer nicht ist klar, ob das Oktoberfest stattfinden kann.

Wir haben mit dem Wiesn-Chef und Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner gesprochen.

München - Das öffentliche Leben läuft in den kommenden Monaten nur langsam wieder an. Und dann soll im September das größte Volksfest der Welt – die Wiesn – stattfinden? Kaum vorstellbar. Auch für Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht. Wir unterhielten uns mit Söders Parteikollegen Clemens Baumgärtner – Münchens Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef – über die wahrscheinliche Absage des Oktoberfests.

Herr Baumgärtner, jede Großveranstaltung wird bis Ende August abgesagt. Drei Wochen später würde die Wiesn beginnen, bei der Millionen Menschen aus aller Welt zusammenströmen. Kann man verantworten, dass das Oktoberfest stattfindet?

Wiesn-Chef zum Oktoberfest 2020: „Wiesn wird nur stattfinden, wenn ...“

Das Wort Verantwortung ist der richtige Einstieg. Eine Wiesn wird nur stattfinden, wenn keine Gefahr für Leib und Leben besteht. Und diese Gefahr ist momentan offensichtlich und heißt Corona. Massenansammlungen können also nicht stattfinden. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite haben wir in München Geschäfte wie Loden Frey oder Hirmer, die Wirte, die Schausteller und Beschicker, die auf der Wiesn einen Großteil ihres Jahresgeschäfts machen. Wir haben also die wirtschaftliche und die gesundheitliche Seite zu berücksichtigen, wobei letztere wesentlich schwerer wiegt.

Warum zögert die Stadt dann mit der Absage?

Wir zögern nicht, sondern tun das, zu dem wir als Stadt verpflichtet sind: nämlich den normalen Wiesn-Bewertungsprozess durchzuziehen. Ich kann nicht im März schon eine im September geplante Veranstaltung absagen, wenn ich keine brauchbare Grundlage dafür habe. Im Moment entwickelt sich die Welt schnell rund um die Corona-Entwicklungen. Allerdings: Selbst wenn im Juni der Wunder-Wirkstoff gefunden würde, kann ich nicht davon ausgehen, dass der im September in einer breiten Masse für jeden Besucher der Wiesn verfügbar wäre. Aber wir müssen jetzt noch keine Entscheidung treffen, weil die Stadt noch keine Aufträge vergeben hat. Wir treffen eine fundierte Entscheidung, wenn wir sie treffen müssen.

Ministerpräsident Markus Söder kann sich die Wiesn in diesem Jahr nicht vorstellen. Setzt er die Stadt damit nicht in Zugzwang?

Der Ministerpräsident hat ja nicht nur die Wiesn im Blickfeld, sondern alle möglichen Veranstaltungen bayernweit. Wenn der Freistaat die Allgemeinverfügung über den August hinaus verlängert, ist sowieso Schicht im Schacht. Im Übrigen bin auch ich skeptisch. Und nichts anderes hat Markus Söder gesagt.

Wiesn-Chef zum Oktoberfest 2020: „Ohne Impfstoff endet bei mir die Vorstellungskraft“

Sie können sich die Wiesn heuer also auch nicht vorstellen?

Es kommt nicht auf die Vorstellungskraft an, sondern ich muss eine juristisch handfeste Entscheidung vorbereiten. Das bedeutet auch, solange die Wiesn theoretisch durchführbar ist, muss ich die Anträge der Bewerber positiv verbescheiden. Sonst begäbe sich die Stadt in die Gefahr der Schadensersatzpflicht. Gut zu begründen wäre eine Ablehnung nur, wenn die Zeitspanne nicht mehr ausreichte, um eine virenfreie oder virensichere Wiesn zu gewährleisten.

Stattfinden könnte die Wiesn also nur, wenn ein Impfstoff gefunden würde?

Beispielsweise. Ohne Impfstoff endet bei mir die Vorstellungskraft.

Haben Sie Wirte, Schausteller und Standlbesitzer schon vorgewarnt, dass das Oktoberfest heuer ins Wasser fallen könnte?

Natürlich stehe ich mit unseren Partnern ständig in Kontakt. Die muss man nicht vorwarnen. Die lesen ja auch Zeitung, sie wissen genau, was los ist und dass die Wahrscheinlichkeit geringer wird. Nichtsdestotrotz kann ich mich nicht auf Orakel verlassen, sondern auf Rechtssicherheit.

Wäre eine Verschiebung vorstellbar?

Wiesn-Chef zum Oktoberfest 2020: „Nicht mit aller Gewalt durchziehen“

Man muss die Wiesn Wiesn sein lassen und sie nicht mit aller Gewalt durchziehen.

Eine Schmalspur-Wiesn – etwa nur für Einheimische – wäre wohl auch keine Lösung?

Für mich technisch nicht vorstellbar. Wenn auf der Oidn Wiesn 30 Leute vor den Karussells anstehen oder viele Beschwipste herumlaufen und den Abstand nicht wahren, hätte doch auch keiner etwas davon. Noch einmal: Es geht um eine nachvollziehbare, begründbare Entscheidung. Die auch klarmacht, dass wir alles bis zum letzten Zeitpunkt versucht haben. Aber letztlich hat die Gesundheit obersten Vorrang.

Wäre es Ihnen recht, wenn der Ministerpräsident Ihnen die Entscheidung abnähme?

Es geht darum, gemeinsam eine Entscheidung zu treffen.

Wie groß wäre der wirtschaftliche Schaden?

Der Wirtschaftswert der Wiesn liegt zwischen 1,5 und zwei Milliarden Euro. Je nachdem, wie viele Besucher kommen und wie viel konsumiert wird. Der Schaden wäre immens. Auch für Hotels, kleine Unterkünfte und Geschäfte.

Der Einzelhandel klagt jetzt schon über Benachteiligung.

Wiesn-Chef zum Oktoberfest 2020: „Wiesn mit Maske will ich mir nicht vorstellen“

Ministerpräsident Söder hat heute ja Perspektiven für eine schrittweise Normalisierung beim Handel angekündigt. Mindestabstand und das Tragen von Schutzmasken werden sicher hilfreich sein.

Was aber bei der Wiesn schwer vorstellbar wäre.

Eine Wiesn mit Nasen- und Mundmaske will ich mir nicht vorstellen. Wiesn ist Lebensfreude und ein schönes Fest. Bevor die Marke Wiesn beschädigt wird, lasse ich sie lieber ausfallen. Bilder mit Schutzmasken sollten nicht um die Welt gehen.

Viele Schausteller hoffen noch auf ein Wunder.

Ich verstehe deren Sorgen, ich fühle mit diesen Leuten. Es geht hier um Existenzen. Daher ist der Vorwurf, die Stadt zögere mit der Absage, verfehlt. Gerade im Hinblick auf die Menschen, deren wirtschaftliches Überleben an der Wiesn hängt.

Interview: Klaus Vick, Wolfgang Hauskrecht, Georg Anastasiadis

