„Das Job-Event“ in Taufkirchen findet am 3. und 4. Mai wieder in live statt

Am 3. und 4. Mai findet im Kulturzentrum und der Gemeindebücherei Taufkirchen endlich wieder das Job-Event statt. © Job-Event

Nach über einem Jahr Pause kann das Job-Event am 3. und 4. Mai im Kulturzentrum und der Gemeindebücherei Taufkirchen endlich wieder stattfinden.

Nichts gegen Online-Recherche und virtuelle Treffen. Live-Informationen und persönliche Gespräche können sie dennoch nicht ersetzen, erst recht nicht, wenn es um die ganz individuelle Zukunft geht.

Personalverantwortliche verschiedenster Unternehmen aus Taufkirchen und der Region bieten eine Vielzahl an offenen Stellen für Erwachsene, die eine neue berufliche Herausforderung in Wohnortnähe suchen. Darüber hinaus freuen sie sich auf Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz sind.

„Wir freuen uns, dass in diesem Jahr das Job-Event wieder in live in Taufkirchen stattfinden kann“, erklärt Sabine Ostermann von der „Neuorientierung null-acht 12“. Diese Messe gebe den Unternehmen aus der Region die Gelegenheit, mit großem Tatendrang zu zeigen, was die Region zu bieten hat. Die Stellen- und Ausbildungsplatzangebote kommen sowohl von kleinen Handwerksbetrieben als auch von mittelständischen und großen Unternehmen.

Alle Branchen und Berufsfelder vertreten

Zu den Job-Events kommen regionale Unternehmen, denen zufriedene Arbeitnehmer am Herzen liegen und die Fachkräfte und neue Mitarbeiter aus allen Bereichen sowie zukünftige Auszubildende für die verschiedensten Berufe suchen. „Wir sprechen alle an, die Unternehmen direkt aus der Region kennenlernen wollen, die wohnortnah eine neue berufliche Herausforderung suchen oder sich einfach umschauen wollen“, erklärt Katharina Panholzer. Alle Branchen und Berufsfelder sind vertreten, von der Assistenz bis hin zur leitenden Funktion und Manager-Tätigkeit, von Vollzeitstellen über Teilzeitstellen bis zu 450€-Mitarbeitern. Alle offenen Stellen sind unter www.Das-Job-Event.de zu finden.

Zu den Job-Events kommen regionale Unternehmen, denen zufriedene Arbeitnehmer am Herzen liegen. © Job-Event

Das sind die verschiedenen Sparten

Nicht fehlen werden natürlich die großen Bereiche Büro & Wirtschaft, wo in verschiedensten Unternehmensbranchen Mitarbeiter wie Sachbearbeiter, Vertriebsmitarbeiter, Personalreferenten, Buchhalter, kaufm. Mitarbeiter für Speditions- und Logistikdienstleistungen/Disponent eine neue Stelle finden können sowie der IT-Bereich, der neue Mitarbeiter im IT-Management, IT-Support und IT-Systemadministrator sucht.



Auch werden z.B. im Bereich Metall und Maschinenbau Zerspanungsmechaniker, Ingenieure für Automatisierungstechnik und technische Fachberater gesucht, im Bereich Dienstleistung & Handel Filialleiter, stellvertretende Filialleiter und Verkaufsleiter im Einzelhandel, Verkäufer im Innen-, Außendienst und im ProfiStore sowie Produktmanager.

Der Bereich Elektronik freut sich über einen Leiter des technischen Netzcenters Taufkirchen, Mechatroniker für Kältetechnik, Anlagenmechaniker SHK, Elektroniker für Betriebstechnik und Elektroniker in der Produktion und der Bereich Logistik über Lagerfachkräfte, Warendisponenten für Obst & Gemüse und Staplerfahrer. Als Quereinsteiger ist auch eine interne Ausbildung zum Fachlageristen möglich.

Zu jeder Zeit wird unterstützende Mitarbeit im Gesundheitswesen gesucht, wie z.B. Pflegefachkräfte für die Gesundheits-, (Fach-)Kranken-, Alten- und Heilerziehungspflege sowie Mitarbeiter im Sanitätsdienst und Rettungsdienst.

Im Bereich der Naturwissenschaften werden Chemikanten gesucht und es werden Fortbildungen zum Chemietechniker angeboten. Im Handwerk werden z.B. Rohrleger Tiefbaufacharbeiter gesucht.

Der Hotel- & Gastronomie Bereich rund um Taufkirchen sucht Chef de rang, Chef de partie, Frontoffice Agent und Commis de cuisine.

Wer sich als Berufstätiger weiter fortbilden möchte, kann dies in Form von berufsbegleitenden Studienmöglichkeiten umsetzen. Hier stellt die FOM Hochschule und deren zentrale Studienberatung vor Ort auf dem Job-Event ihre unterschiedlichen Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft & Psychologie, IT-Management, Ingenieurwesen und Gesundheit & Soziales vor.

Alle offenen Stellen sind für m, w, d ausgeschrieben.

3. Mai 2022, 17 bis 20 Uhr: Job-Messe für alle Job-Suchenden und Ausbildungsmesse für Eltern, Schüler*innen und Interessierte 4. Mai 2022, 8.30 bis 16 Uhr: Ausbildungsmesse für angemeldete Schulen mit deren Schüler*innen im Klassenverbund

Alle, die einen neuen und wohnortnahen Arbeitgeber suchen, sind herzlichen eingeladen, am 3. Mai von 17 bis 20 Uhr zur Job-Messe zu kommen. Ebenso können sich am 3. Mai von 17 bis 20 Uhr alle Eltern, Schüler*innen und Interessierte rund um die Themen Ausbildung und duale Studienmöglichkeiten informieren.

Flankiert wird die Jobmesse von einem praxisorientierten Vortragprogramm. Besuchen Sie am 3. Mai z.B. die verschiedenen Themen wie „Tipps zur perfekten Bewerbung“, „Was hilft jungen Menschen beim Start in die Berufswelt“, „Einstieg in die Selbstständigkeit“, „Möglichkeiten nach dem Abitur“?

Impressionen: Job-Event in Taufkirchen Fotostrecke ansehen

Wunschjob beim Speed-Dating finden

Wie wäre es mit Job-Speed-Dating? Machen Sie den ersten Schritt in Richtung neuer Arbeitgeber. Um den ersten Kontakt mit dem Wunschunternehmen zu knüpfen, können die Besucher hier die Gelegenheit zum direkten Gespräch nutzen. Dabei sind die Bewerber nicht allein, sondern mit bis zu fünf weiteren Speed-Datern an einem Tisch beim Unternehmen. „Gerne können Interessenten hierzu eine Bewerbungsmappe mitbringen und ihrem Wunschunternehmen übergeben“, erklärt Sabine Ostermann. Mit dabei beim Job-Speed-Dating sind: Spinner Werkzeugmaschinenfabrik, kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München, Ebner Media Group, Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG Anzing und REWE Markt GmbH – alle offenen Stellen finden Sie unter www.das-job-event.de Nutzen Sie diese Chance und lernen Sie die verschiedenen Unternehmen beim Job-Speed-Dating persönlich kennen. Die Anmeldung zum Job-Speed-Dating erfolgt direkt vor Ort, das Job-Speed-Dating startet um 18 Uhr.

Insgesamt präsentieren die über 40 Unternehmen auf dem Job-Event ihre über 200 offenen Stellenangebote – beste Möglichkeiten für Sie, die perfekte Stelle zu finden.

Nutzen Sie gerne auch das extra Messeangebot und lassen Sie von sich ein professionelles Bewerbungsfoto vor Ort erstellen.

Am Mittwoch, 4. Mai findet die Ausbildungsmesse für alle angemeldeten Schulen mit ihren Vorabschlussklassen und Abschlussklassen statt.

Für den Besuch der Veranstaltung gelten die dann aktuell üblichen Corona-Regelungen.

Alle Informationen über die offenen Stellen, Ausbildungsplätze, die Ausstellerliste, das Vortragsprogramm, die Unternehmen des Job-Speed-Datings sowie die Hygienevorgaben finden Interessierte unter www.Das-Job-Event.de.

Der Eintritt ist frei!

Seit acht Jahren engagieren sich die Beraterinnen Sabine Ostermann, Nicola Schackmann sowie Katharina Panholzer der Initiative „Neuorientierung null-acht 12“ dafür, Jobsuchende und hiesige Arbeitgeber zusammenzubringen. (KÖ)