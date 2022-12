Der lange Weg zum Wohngeld: 86-jähriger Rentner berichtet vom beschwerlichen Antrag

Wann gibt’s die Unterstützung? Das berichtet der Antragsteller

Das Sozialamt hat mich hierher an die Werinherstraße geschickt, damit ich Wohngeld beantragen kann. Ich habe eine Rente von 1400 Euro: Davon muss ich meine Miete, meine Versicherungen, Stromkosten, Rundfunkgebühren und alles andere bezahlen. Meine Frau ist vor zwei Jahren gestorben – für ihre Pflege musste ich auch 2000 Euro pro Monat zahlen. Jetzt bin ich zwar froh, dass ich etwas unterstützt werde – aber wann ich dieses Geld bekomme, haben sie mir nicht gesagt. Weil ich mir dem Gehen schwertue, ist der lange Weg hierher sehr beschwerlich – und leicht zu finden ist das Amt auch nicht. Zudem wusste am Anfang niemand, was ich wirklich möchte, aber als dann die Zuständige kam, ging alles ganz gut. Mir wurde auch gesagt, dass das Amt ja eigentlich wegen Corona noch geschlossen sei. Deshalb musste ich alles in dem kalten Eingangsbereich hinter einem Absperrband abklären und durfte nicht einmal in ein Zimmer. Franz Hörtrich (86), Rentner, München