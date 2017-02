Bahn reagiert auf Stau-Rekord: „Wir haben noch Plätze frei!“

München ist Deutschlands Stau-Hauptstadt

Die Stadt ächzt unter ihrem hohen Verkehrsaufkommen. Jetzt bekommen Geplagte das sogar schriftlich: München ist Deutschlands Stau-Hauptstadt Nummer eins, wie eine Analyse des Software-Unternehmen INRIX herausgefunden hat. Das veranlasst die Deutsche Bahn zu einer humorvollen Reaktion.

München - Autofahrer brauchen in München einen langen Atem. Wenn man es ganz genau nimmt jährlich 49 Stunden - so lange stehen Pendler dort nämlich im Stau. Diese Zahlen hat INRIX aus Milliarden GPS-Daten aus fahrenden Autos errechnet. Der Navi-Hersteller Tom Tom treibt die Zahlen sogar noch auf die Spitze: Demnach stehen Pendler in München jährlich 119 Stunden lang im Stau, vor allem auf dem Mittleren Ring. Damit ist München die Stau-Hauptstadt Deutschlands.

Die Deutsche Bahn reagiert promt auf unseren Artikel vom Dienstag und hat auch gleich die passende Lösung parat: „Hallo staugeplagte Autofahrer. In unseren S-Bahnen haben wir noch ein paar Plätze frei! Einfach mal ausprobieren....“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Wer regelmäßig mit der S-Bahn pendelt, dürfte das jedoch für eine gewagte These halten: Regelmäßig kommt es zu Beeinträchtigungen, dass auf einer Linie der 10-Minuten-Takt ausfällt gehört beinahe zum Alltag. Dementsprechend kuschelig wird es, zumindest zur Rush Hour, in der Bahn, von einem Sitzplatz kann man oft nur träumen.

