Deutsche Bahn: Schwangere Mutter mit Kinderwagen - Zugbegleiter verweigert Hilfe

Geil finde ich das öffentliche Bashing bald in jedem Bereich. Bekomme ich nicht was ich will, verklage ich, gehe zum Spiegel, rate Dich kaputt über Google oder melde Dich sonstwo.... und alle bashen und shitstormen mit. Oft frage ich mich bei einzelnen Fällen: welchem Geschäft gehen manche dieser öffentlichen Anklägern nach...? Und ich gebe mir dann schnell die Antwort: wahrscheinlich wäre ich überrascht, welchen Scheiß diese Leute in Ihrer Arbeit mit ihren Kunden produzieren...und freue mich, dass ich nicht öffentlich jeden Scheiß bashen möchte, den einfache, manchmal einfältige Menschen absichtlich oder unabsichtlich machen. Hier ist mehr coolness im Umgang miteinander gefragt...