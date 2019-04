Neuer Service der DB: Dreck im Zug per WhatsApp melden

Wer sich über Schmutz in der Münchner S-Bahn ärgert, kann seinen Ärger ab sofort per WhatsApp kundtun.

Und so einfach geht´s

Die Münchner S-Bahn möchte die Sauberkeit in ihren Zügen verbessern. Dafür hat sie einen neuen Service gestartet. Und die S-Bahnnutzer müssen selbst mithelfen.

München - Der Boden klebt, die Lampe flackert und der Sitzplatz – man möchte gar nicht wissen, wer da als letztes seine Schuhe auf dem Polster hatte. Für viele S-Bahnnutzer ein vertrautes Bild. Doch das soll sich ändern.

Denn die S-Bahn München bietet ab sofort einen neuen Service für Fahrgäste an. Kunden können Verschmutzungen oder auch Defekte in Fahrzeugen per WhatsApp melden. „Das Reinigungs- und Serviceteam kümmert sich dann so schnell wie möglich darum, die Verschmutzung zu beseitigen oder den Defekt zu beheben“, teilte Kathrin Kratzer, Pressesprecherin der S-Bahn München, mit.

Vom Pilotprojekt zum Reinigungskonzept

Neu ist die Idee jedoch nicht: Die S-Bahn München setzt mit der Reinigung per WhatsApp ein Konzept um, das bereits andernorts erfolgreich angewendet wird. Das Reinigungskonzept wurde 2017 als Pilotprojekt an den Hauptbahnhöfen von Berlin, Hannover und Hamburg getestet. Sukzessive wurde das Angebot bundesweit auf über 200 Bahnhöfe, darunter die Münchner Stationen Ostbahnhof, Pasing und Hauptbahnhof ausgeweitet – mit dem Ziel, die Sauberkeit nachhaltig zu verbessern. Auch bei der S-Bahn Berlin können Fahrgäste Verschmutzungen per WhatsApp melden.

So kann man Verschmutzungen und Defekte melden

Der WhatsApp-Service funktioniert ganz einfach: Reisende der S-Bahn München und Bahnhofsbesucher senden eine WhatsApp-Nachricht mit Angabe der Wagennummer, Art der Beanstandung sowie einem Foto an die S-Bahn München. Die Service-Nummer hierfür lautet 0157 923 974 31. Die Meldung wird dann an das Reinigungspersonal übermittelt. Auf Wunsch erhält der Kunde eine Benachrichtigung, sobald die Verschmutzung beseitigt wurde. Zusätzlich können die S-Bahnkunden die Sauberkeit im Zug mit einer Schulnote bewerten. Mehr Informationen hierzu gibt es unter s-bahn-muenchen.de/sauberkeit

Teil eines großen Maßnahmen-Pakets

Die WhatsApp-Reinigung ist eine ergänzende Maßnahme des Aktionsprogramms „Zukunft S-Bahn München“, das die Qualität der S-Bahn für die Kunden spürbar verbessern soll. Das auf mehrere Jahre angelegte Programm bündelt insgesamt bis zu 80 Maßnahmen und ist die Basis bis zur Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke. Zum Maßnahmenbündel gehört die Fahrgastinformation in Echtzeit genauso wie Modernisierung der unterirdischen Tunnelbahnhöfe. Ziel sind konkrete Verbesserungen bei den Betriebsabläufen, bei der Infrastruktur sowie in der Kundeninformation.

Erst vergangenen Sommer präsentierte die S-Bahn München ihre aufgehübschte Flotte.