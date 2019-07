Stammstrecke an allen August-Wochenenden dicht: Händlersprecher attackiert Bahn

S-Bahn München: Die Stammstrecke bleibt an allen August-Wochenenden gesperrt. Nun attackiert der Händlersprecher die Deutsche Bahn.

München - Der Verband der Münchner Innenstadthändler, City Partner, kritisiert die geplante Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke an allen Wochenenden im August und verlangt als Ausgleich, dass alle Fahrgäste den Schienenersatzverkehr in die Innenstadt und wieder zurück kostenfrei nutzen dürfen.

City Partner-Geschäftsführer Wolfgang Fischer sagte am Montag: „Alle reden von der Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs, aber die Unternehmen haben inzwischen den Eindruck, dass über Jahrzehnte die Infrastruktur wohl völlig vernachlässigt wurde.“

Fischer spricht von unablässigen Problemen wie Zugausfällen, völlig überfüllten Zügen wegen zu geringer Taktung über Pendelverkehre wegen Baustellen bis zu den massiven Sperrungen an wichtigen Wochenenden.

+ Der Händlersprecher greift die Bahn an: Wolfgang Fischer. © FOTO: MARCUS SCHLAF

Die Deutsche Bahn will in den Sommerferien die Tunnelstationen der Münchner S-Bahn modernisieren. Daher gibt es an allen August-Wochenenden einen Schienenersatzverkehr für die Stammstrecke. Gesperrt ist jeweils von Freitagabend, 22.30 Uhr, bis Montagfrüh, 4.30 Uhr. „Ausbaden müssen dies nun die Fahrgäste und die Münchner Innenstadt, denn die Erreichbarkeit ist einer der existenziellen Standortfaktoren für jedes Unternehmen“, sagt Fischer.