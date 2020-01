Deutsche Bahn: Schwangere Mutter mit Kinderwagen - Zugbegleiter verweigert Hilfe

Tweet sorgt für PR-Desaster

von Dirk Walter schließen

Eine junge Mutter wollte mit Kinderwagen mit der Bahn verreisen. Beim Einsteigen verweigert ihr eine Schaffnerin Hilfe. Über diesen Ärger twittert die Schwangere. Die Antwort der Bahn macht sprachlos.

Carina Zimniok - Redakteurin beim Münchner Merkur - hat ihren Ärger über die Deutsche Bahn via Twitter Luft gemacht.

Die Reaktion der Deutschen Bahn folgte prompt - doch die Antwort macht fassungslos.

Nach heftiger Kritik rudert der Konzern zurück.

München - Die Bahn und die Barrierefreiheit – manchmal fehlt es nicht an einer Rolltreppe oder einer Rampe, sondern schlicht am guten Willen. Diese Erfahrung musste unsere Redakteurin Carina Zimniok, Mutter einer kleinen Tochter und zudem schwanger, am Samstag machen.

Mit Kinderwagen in die Bahn - Zugbegleiterin verweigert Hilfe

Die 38-Jährige wollte mit Kleinkind, Kinderwagen und Koffer am Hauptbahnhof in den Regionalzug RE 4028 Richtung Ingolstadt einsteigen. Leider erwies sich der Zug beinahe als unüberwindbare Hürde – zwischen Bahnsteig und Wagen war ein Spalt, zudem waren einige Stufen zu erklimmen.

In ihrer Not bat Carina Zimniok eine Zugbegleiterin, ihr zu helfen. Doch sie bekam eine pampige Abfuhr: „Hier geht’s nicht und außerdem ist schon ein Kinderwagen drin“ – sprach’s und schritt von dannen. Wenn nicht andere Reisende unserer Redakteurin geholfen hätten, wäre der Zug ohne sie gefahren. Carina Zimniok twitterte darüber – und erfuhr zu ihrem Erstaunen, dass Bahn-Mitarbeiter angeblich nicht versichert sind und deshalb nicht helfen dürfen.

Hallo, die Kollegen sind nicht versichert, wenn sie Ihnen den Kinderwagen in den Zug tragen. Deshalb konnte sie auch nicht helfen. Denn passiert dabei etwas, muss sie es auf ihre eigene Kappe nehmen. /ni — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) January 11, 2020

Deutsche Bahn rudert kleinlaut zurück

Das aber ist, wie die Bahn-Pressestelle in Berlin jetzt klarstellte, Quatsch. „Wenn DB-Mitarbeiter unseren Reisenden helfen, dann sind sie auch versichert.“ Ja mehr noch: Die Kundenbetreuer sind dazu „angehalten, unseren Reisenden – sei es mit Rollstuhl oder Kinderwagen – beim Ein- und Ausstieg aktiv behilflich zu sein“. Der Tweet „tut uns leid“.

Ein Zugführer der Deutschen Bahn äußert sich in einer Durchsage fragwürdig. Eine Passagierin kritisiert ihn - und erntet einen unerwarteten Shitstorm.

Rollstuhlfahrer Chris K. wollte am Wolfratshauser Bahnhof, wie Merkur.de* berichtet, rasch noch in die S-Bahn einsteigen - doch der Lokführer machte einfach die Türe zu. Und das trotz Blickkontakt. Was lief da schief?

dw