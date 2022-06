Die vorweggenommene Erbfolge – eine Strategie für Werterhalt und Weitergabe

Dr. Stephan J. Lang, Fachanwalt Erbrecht. © Rechtsanwälte Dr. Lang & Kollegen

Mit der vorweggenommenen Erbfolge können Betroffene bei der Erbschaftssteuer sparen. Dr. Stephan J. Lang informiert darüber, wie es funktioniert.

Die vorweggenommene Erbfolge, die Vermeidung von Erbschaftssteuer und die rechtzeitige Schenkung ist eine Vermögensübertragung unter Lebenden, die den Erhalt von Werten – meistens Immobilien – sichert, indem das Erbrecht vorzeitig erfüllt wird. Näheres dazu findet sich unter www.werterhalt-weitergabe.de.

Vermeidung von Erbschaftssteuer

Die Gründe für eine vorweggenommene Erbfolge können unterschiedlicher Art sein und haben manchmal keinen erbrechtlichen Bezug. Häufig ist das Sparen von Erbschaftsteuer ein Grund für die vorweggenommene Erbfolge. Weitere Motive sind zum Beispiel die Versorgung des Bedachten und seiner Familie, der Vorbehalt eines Nießbrauchs sowie einer Renten- oder Pflegeverpflichtung, eine gewünschte Pflichtteilsminderung oder das Erhalten von Familienvermögen. Zur Ausführung der vorweggenommenen Erbfolge müssen Verträge mit entsprechenden Regelungen abgeschlossen werden. Bei zahlreichen Verträgen handelt es sich um einen Schenkungsvertrag, mit denen der Erblasser auf den Erben erhebliche Vermögenswerte überträgt.

Alle zehn Jahre eine neue Schenkung

Nach § 14 Abs. 1 Erbschaftssteuergesetz werden alle Erwerbe, die eine Person innerhalb von zehn Jahren erhält, zusammengerechnet – egal, ob sie durch ein Erbe oder eine Schenkung erfolgten. Von dieser Gesamtsumme ist der jeweilige Freibetrag abzusetzen. Mit einer langfristig geplanten Schenkungsstrategie kann daher die mehrfache Nutzung der persönlichen Freibeträge und des Versorgungsfreibetrages erreicht werden. Je nach Gestaltung der vorgenommenen Erbfolge lässt sich auch die Pflichtteilslast reduzieren, weil sich der Pflichtteilsergänzungsanspruch nach der neuen Fassung des § 2325 Absatz 3 Satz 1 BGB jedes Jahr um ein Zehntel reduziert. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Übergeber nicht zu viel zurückbehalten. Insbesondere ein Nießbrauch (der/die Schenkende behält das alleinige Nutzungsrecht, kann die Immobilie aber nicht anderweitig vererben oder verkaufen) ist hier schädlich.

. © Rechtsanwälte Dr. Lang & Kollegen

Risiken der vorweggenommenen Erbfolge

Grundsätzlich gilt: Was weg ist, ist weg. Ausnahmen gibt es nur in Extremfällen. Sobald etwas verschenkt ist, verliert der/die Übergeber/in alle Rechtsmacht über das Verschenkte und der/die Beschenkte kann damit tun und lassen, was er/sie will. Gemindert werden kann diese Rechtsfolge dadurch, dass dem Übergeber/der Übergeberin Rücktrittsrechte eingeräumt werden. Üblich sind zum Beispiel Rücktrittsrechte für den Fall des Vermögensverfalls oder des Vorversterbens des/der Beschenkten oder für den Fall, dass der Übergeber/die Übergeberin das Grundstück veräußern will. Wer hier keinen Fehler begehen möchte, sollte sich dringend rechtlich beraten lassen. Denn die vorweggenommene Erbfolge hat durchaus ihre Vorteile – doch, ob sie im Einzelfall zutreffen, kann der Experte am besten beurteilen.

Kontakt

Rechtsanwälte Dr. Lang & Kollegen

Maximilianstraße 2

80539 München

Telefon: 0 89 / 20 50 08 58 10

www.anwaltskanzlei-muenchen.de

info@anwaltskanzlei-muenchen.de

