Ebay Kleinanzeigen: 15-Jähriger bietet Münchner Mitschüler zum Verkauf an 

18-Jährige von U-Bahn-Fahrer vergewaltigt - MVG sorgt mit Wiedergutmachungs-Angebot für Entsetzen

Im Juni wurde eine 18-jährige Frau in der U-Bahn vergewaltigt. Täter soll der U-Bahn-Fahrer sein, der sich am Mittwoch vor Gericht verantworten muss. Im Fokus steht am …