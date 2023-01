„Hatte ein bisschen Zeit, bis der Bus kam“: Münchner realisiert plötzlich, dass er Millionär ist

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Münchner darf sich dank eines EuroJackpot-Gewinns jetzt Millionär nennen. © Thomas Banneyer/dpa

Zwei Monate lang trug ein Münchner seinen Millionen-Schein in seiner Aktentasche mit sich herum. Unwissend, dass sich dahinter ein saftiger Eurojackpot-Gewinn versteckte.

München - Der Glückspilz hatte seinen millionenschweren Gewinn erst einmal nicht auf dem Schirm. Mehr als zwei Monate, nachdem er seinen Gewinnschein abgegeben hatte, trug der Münchner ihn mit sich herum, ehe er sein Glück bemerkte. Über all die Wochen hatte er das wertvolle Stück Papier in seiner Aktentasche mit sich herumgetragen, bis zu dem Tag, als er wieder in eine Lotto-Annahmestelle ging, um am EuroJackpot teilzunehmen.

München: Eurojackpot-Millionär trägt zwei Monate lang Schein in Aktentasche herum

„Ich spiele immer bei hohen Jackpots“, zitiert Lotto Bayern den Neu-Millionär. Auf den Gewinn kam er erst, als er in einer Lotto-Annahmestelle seinen nächsten Eurojackpot-Spielauftrag abgeben wollte. „Ich hatte ein bisschen Zeit, bis der Bus kam und der Jackpot ist gerade so hoch. Daher habe ich schnell noch einen Spielauftrag nebenan in der Annahmestelle abgegeben. Dabei habe ich auch gleich meine alte Spielquittung vom November prüfen lassen und bekam mitgeteilt, ich hätte einen Zentralgewinn von über 2500 Euro gewonnen. Zu Hause habe ich dann die genauen Quoten gecheckt und den Millionengewinn realisiert. Wahnsinn!“, so der Gelegenheitsspieler.

München: Mann gewinnt Million im Eurojackpot - „Muss alles erst mal sacken lassen“

Doch was will der Mann jetzt mit seinem Gewinn machen? „Keine Ahnung, ich muss alles erst mal sacken lassen“ so der Neu-Millionär gegenüber Lotto Bayern. Auch in Unterfranken kann sich eine Frau ab sofort Millionärin nennen. Die 68-Jährige konnte ihr Glück kaum fassen – und plant jetzt, ihren Mann zu überraschen.