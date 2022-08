Programm der European Championships heute: Bands, Mitmachevents und Wettkämpfe

Von: Bettina Menzel

Die Kletter- und Boulderwand am Königsplatz in München während der European Championships (Archivbild, 12. August). © IMAGO/Boris Schumacher/HMB-Media

Im Rahmen der European Championships finden neben Wettkämpfen auch Vorträge, Mitmachevents und Konzerte in München statt – vieles davon ist für Zuschauer kostenlos. Das ist das Programm vom Sonntag.

München - Die European Championships 2022 sind das größte Sportereignis seit 50 Jahren in München. Auch der vierte Tag des Events bietet volles Programm. An acht Standorten finden Wettbewerbe in verschiedensten Disziplinen statt - von BMX-Freestyle über Beachvolleyball und Triathlon bis hin zu Leichtathletik. Doch auf die Zuschauer und Zuschauerinnen warten auch zahlreiche Mitmachevents, Workouts und Konzerte - und das sogar kostenlos. Wir haben eine Auswahl der spannendsten Events und Konzerte am Sonntag für Sie zusammengestellt.

Programm der European Championships am Sonntag (14. August) im Olympiapark

Das sind die spannendsten Mitmachevents und Talks am Sonntag im Olympiapark - die Teilnahme am gesamten Festivalprogramm ist komplett kostenlos.

11:00 Uhr, Multicolour Roof, Mitmachevent : Workshop in Makramee, der alten Knotenkunst, die ursprünglich aus dem Orient kommt.

: Workshop in Makramee, der alten Knotenkunst, die ursprünglich aus dem Orient kommt. 12:00 Uhr & 18:00 Uhr, Art Roof, Mitmachevent : Fotografie-Workshop des Munich Street Collective

: Fotografie-Workshop des Munich Street Collective 13:00 Uhr, Kids Roof, Mitmachevent : Beim Vorlesefrisör gibt es für Kinder einen Haarschnitt fürs Vorlesen.

: Beim Vorlesefrisör gibt es für Kinder einen Haarschnitt fürs Vorlesen. 14:00 Uhr & 16:30 Uhr, Central Roof, Workout : 22 Minuten Sport mit den Athleten und Athletinnen der European Championschips.

: 22 Minuten Sport mit den Athleten und Athletinnen der European Championschips. 16:45 Uhr, Central Roof, Vortrag : Interview mit Jonas Deichmann: Der Abenteurer und Leistungssportler ist einmal um die Welt gelaufen, geradelt und geschwommen.

: Interview mit Jonas Deichmann: Der Abenteurer und Leistungssportler ist einmal um die Welt gelaufen, geradelt und geschwommen. 17:00 Uhr, Central Roof, Vortrag: Talk der Stiftung Deutsche Sporthilfe: Die viermalige Olympiasiegerin Kathrin Boron sowie Alexandra Föster sprechen über den Rudersport.

European Championships: Musik-Programm im Olympiapark am Sonntag (14. August)

Das Konzert der österreichischen Band Wanda dürfte für viele der Höhepunkt des Wochenendes - oder vielleicht sogar des ganzen Kulturfestivals im Rahmen der European Championships sein. Vielleicht kann sich der ein oder andere Zuschauer nach all den Sportevents auch besonders gut mit dem Text des neuesten Liedes „Rocking in Wien“ der Band identifizieren. Denn ironischerweise singen die Wiener da: „Einer nach dem andern hört zum Rauchen und zum Saufen auf. Und alle gehn‘se joggen im Park. Tragischerweise bin ich anders drauf ...“

Eine Übersicht der besten Musik-Acts am Sonntag:

12:30 Uhr, Central Roof: Das Polizeiorchester Bayern & Regensburger Domspatzen

Das Polizeiorchester Bayern & Regensburger Domspatzen 14:30 Uhr, Creative Roof: Tori Segura & Violinist Nils Benjamin

Tori Segura & Violinist Nils Benjamin 16:30 Uhr, Golden Beach Roof : Pynewood (Kollektiv Fuchsbau/Affterme) - minimalistischer House aus Osteuropa

: Pynewood (Kollektiv Fuchsbau/Affterme) - minimalistischer House aus Osteuropa 18:15 Uhr, Creative Roof : Antonio Guerrero & Band - peruanischer Musiker, Sänger und Komponist

: Antonio Guerrero & Band - peruanischer Musiker, Sänger und Komponist 19 Uhr, Heimat Roof: Inga - vielseitige Müncherin, die ihre Musik mit minimal-digital-analogem Werkzeug schreibt.

- vielseitige Müncherin, die ihre Musik mit minimal-digital-analogem Werkzeug schreibt. 21:00 Uhr, Central Roof: Pop-Rock-Band Wanda aus Österreich

Programm der European Championships am Sonntag (14. August): Die Wettkämpfe

Im Zentrum der European Campionships stehen selbstverständlich die Sportevents. Am Sonntag finden in München Wettkämpfe in den Disziplinen Sportklettern, Rudern, Straßenradsport, Tischtennis, Bahnradsport, Geräteturnen und Triathlon statt.

9:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr , Königsplatz: Sportkletter-Wettkämpfe

, Sportkletter-Wettkämpfe 9:20 Uhr bis ca. 14:00 Uhr, Olympia-Regattanlage : Von Einer bis Achter treten Frauen und Männer von morgens bis nachmittags im Rudern an.

: Von Einer bis Achter treten Frauen und Männer von morgens bis nachmittags im Rudern an. 9:30 bis ca. 20:20 Uhr, Rudi-Sedlymayer-Halle : Athleten und Athletinnen treten den ganzen Tag über im Tischtennis an - sowohl im Einzel, als auch im Doppel.

: Athleten und Athletinnen treten den ganzen Tag über im Tischtennis an - sowohl im Einzel, als auch im Doppel. 14:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr, Messe München : Verschiedene Bahnradsport-Wettkämpfe der Frauen und Männer

: Verschiedene Bahnradsport-Wettkämpfe der Frauen und Männer 14:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr, Olympiahalle : Geräteturn-Wettkämpfe der Frauen am Stufenbarren, Schwebebalken, Boden und Sprung.

: Geräteturn-Wettkämpfe der Frauen am Stufenbarren, Schwebebalken, Boden und Sprung. 18:00 Uhr, Olympia-Schwimmhalle: Triathlon-Wettbewerb im Mixed Relay

Triathlon-Wettbewerb im Mixed Relay Zur Info: Der Straßenradsport-Wettkampf der Männer findet um 18:00 Uhr außerhalb von München statt.

Das Triathlon Einzelrennen der Frauen während der European Championships im Olympiapark in München (Archivbild, 12. August 2022). © IMAGO/Boris Schumacher/ HMB-Media

Das sind die acht European Championships-Standorte in München

Olympiapark: BMX Freestyle, Mountainbike, Cross-Country & Triathlon

Olympiastadion: Leichtathletik

Olymiahalle: Turnen

Köngisplatz: Beachvolleyball & Klettern

Rudi-Sedlmayer-Halle: Tischtennis

Messe München: Bahnradsport

Olympia-Regattaanlage: Kanu-Rennsport & Rudern

Odeonsplatz: Leichtathletik: Marathon & Gehen

Weitere Standorte außerhalb Münchens:

Fürstenfeldbruck: Straßenradsport - Zeitfahren

Landsberg & Murnau: Straßenradsport - Frauen & Männer