In dieser Münchner Facebook-Gruppe teilen Eltern wertvolle Ausflugstipps 

Es ist so schön hier und solche Orte sollten wir sammeln: Nach einer Wanderung an der Mangfall hatte Marjeta Prah-Moses 2011 einen Entschluss gefasst: Münchner Eltern brauchen eine Facebook-Gruppe, in der sie Ausflugstipps teilen. Sie gründete eine – und zählt heute fast 7000 Mitglieder.

Hinter den Türen der Facebook-Gruppen ist ein spannender Mikrokosmos entstanden, der die Menschen dieser Stadt auf einem digitalen Marktplatz zusammenbringt. Merkur.de und tz.de werden Ihnen in den kommenden Wochen einige Gründer und Administratoren dieser Gruppen vorstellen.

„Kinder wollen etwas erleben, egal bei welchem Wetter“, sagt Marjeta Prah-Moses. Mamas, Papas, Omas, Opas, Tanten und Onkel können natürlich die Suchmaschine Google fragen, welchen Ausflug sie vorschlägt. Wertvoller und praktischer ist es jedoch, persönliche Tipps von anderen Familien zu bekommen. Und das hat Prah-Moses motiviert, die Facebook-Gruppe mit dem langen Namen „Ausflugs-Tipps für/mit Kindern in und um München drum rum“ zu gründen, für Posts wie diese:

„War jemand gestern zufällig in Spitzing und weiß, ob man von der Oberen Firstalm noch gut rodeln kann?“, fragt Vera.

„Wie ist die Therme Bad Aibling für Babys?“, möchte Claudia wissen.

Und Lisa schreibt an alle: „Wir waren einige Tage in Lindau am Bodensee und machen uns heute auf den Heimweg in Richtung München. Kennt jemand auf dem Weg (darf auch ein kleiner Umweg sein) eine Burg, die man besichtigen kann? So mit „coolen Ritters und so“, würde mein Sohn sagen (fast 5 Jahre alt)? Oder habt ihr einen anderen Indoor-Tipp? Danke!“

Zwischendurch veröffentlichen die Mitglieder Service-Posts: „Therme Erding ist jetzt schon überfüllt, eine Stunde Stau aus allen Richtungen.“ Und auch Prah-Moses beweist, wie sehr sich die Mitgliedschaft lohnt: Sie hat schon dreimal einen Adventskalender mit jeweils 24 schönen Gewinnen und mehrere Rabattaktionen für Mitglieder organisiert.

+ Die Facebook-Gruppe ist Marjeta Prah-Moses‘ Hobby. Sie arbeitet als selbstständige Webdesignerin und Programmiererin. © privat Marjeta Prah-Moses hat die Gruppe 2011 gegründet – nach einer Wanderung an der Mangfall mit ihrem damals vierjährigen Sohn und einer Freundin. Sie dachte, es ist so schön hier, solche Orte sollten wir sammeln und die Empfehlungen mit anderen Familien teilen. Anfangs traten Freunde der Gruppe bei – „und plötzlich diskutierten Fremde mit. Ich mag das“, erzählt Prah-Moses, die als selbstständige Webdesignerin und Programmiererin arbeitet. Von ihrer Ursprungsidee, ausschließlich Ausflugstipps für draußen aufzulisten, ist die Gruppe inzwischen abgewichen. Sie tauscht sich auch über Ausstellungen, Kasperletheater und Schwimmkurse in Hallenbädern aus.

Die Facebook-Gruppe „Ausflugs-Tipps für/mit Kindern in und um München drum rum“ ist öffentlich, auch wenn es immer Mitglieder gebe, die Prah-Moses bitten, die Beiträge für Nicht-Mitglieder unsichtbar zu machen. „Die Gruppe bleibt öffentlich“, stellt die Gründerin klar. Aus zwei Gründen: „Erstens passen die Mitglieder dann eher auf, was sie schreiben. Und zweitens würde meine Gruppe nicht so wachsen wie jetzt.“ Ehe die zwei Gruppen-Administratoren Marjeta Prah-Moses und Sabine Baumgartner neue Mitglieder aufnehmen, lassen sie diese drei Fragen beantworten: warum sie beitreten wollen, woher sie die Gruppe kennen und ob sie einverstanden sind, auf Eigenwerbung zu verzichten. Eigenwerbung nervt Prah-Moses gewaltig, sagt sie – „da bin ich streng“. Flohmarkt-Posts wie „Verkaufe einen Kinderwagen“ löscht sie ebenfalls kommentarlos. Sie sei Facebook dankbar, dass die Zahl unseriöser Werbeposts und -Kommentare wie dubiose Kreditangebote von Fake-Accounts stark zurückgegangen sei.

Marjeta Prah-Moses: Hier gibt es keinen Zickenkrieg wie auf dem Spielplatz

Prah-Moses gefällt die Stimmung in ihrer Gruppe, hier gebe es „keinen Zickenkrieg wie auf dem Spielplatz“, was sie auch darauf schiebt, dass sich viele Papas in Diskussionen einschalten. Doch es gebe Reizthemen wie Zirkusbesuche und Ponyreiten auf der Wiesn – „da muss ich manchmal zwischengrätschen“, sagt sie. Einmal am Tag schaue sie in die Gruppe, auch um zu vermeiden, dass an einem Schneetag 20 Mal die Frage „Wo kann man am besten rodeln?“ gestellt wird. Sie verweist dann auf ein Posting, das alle Tipps zusammengefasst hat – „wenn es nicht sogar schon ein anderes aufmerksames Mitglied getan hat.“ Frechheiten wie „Schau' doch bei Google rein!“ kämen wenig vor – „es wird selten gestänkert“, sagt die Gruppen-Admin.

