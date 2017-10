Falscher Polizist: Prozess beginnt mit Schweigen

Landgericht München

Ein Mann gab sich am Telefon als Polizist aus und brachte somit viele Menschen dazu, Geld und andere Wertgegenstände vor die Haustür zu legen. Er versicherte ihnen, er wolle sie vor Einbrechern schützen. Nun beginnt der Prozess gegen den Betrüger.

München - Er soll als falscher Polizist vier Menschen um Geld betrogen haben - zum Auftakt des Prozesses hat der 24-jährige Angeklagte geschwiegen. Seine Anwältin erklärte am Montag vor dem Landgericht München I, ihr Mandant werde sich zu den Vorwürfen zunächst nicht äußern.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft riefen der Mann und mehrere Mittäter zwischen Ende 2014 und Anfang 2015 mit einer manipulierten Telefonnummer von der Türkei aus bei insgesamt 33 älteren Menschen in München an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Viermal sollen sie Opfer dazu gebracht haben, Bargeld, EC-Karten und Schmuck vor die Tür zu legen. So sollte der Besitz angeblich vor Einbrechern in Sicherheit gebracht werden.

Eine Seniorin wurde um rund 12 000 Euro betrogen, in drei weiteren Fällen betrug der Schaden jeweils mehrere Tausend Euro.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / Julian Strate