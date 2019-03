Zum Faschings-Finale in München: Die tollsten Tipps der Tollitäten

Wo’s den Prinzenpaaren am besten gefällt

Bald ist er rum, der Fasching – jetzt aber mit Vollgas noch mal zum Feiern! Und wo macht man das in München am besten? Das weiß niemand besser als unsere Prinzenpaare, oder?

München - Deshalb haben wir drei unserer geehrten Tollitäten-Paare nach ihren Lieblings-Feierorten befragt. Klar, so viel Ernst in der Gaudi muss sein: Die Feiern seines eigenen Faschingsvereins darf man natürlich nicht empfehlen. Die tz hat sich mit den Prinzenpaaren aufgemacht und stellt die tollen Tipps der Tollitäten vor – dazu gibt’s weitere Party-Orte.

Die lustigen Moosacher lieben das Kirr Royal

Das Prinzenpaar des Moosacher Faschingsclubs, Manfred Kürzinger (51) alias Prinz Manfred I. und seine Frau Olivera Kürzinger (49) alias Prinzessin Olivera I., feiern Fasching am liebsten in der Bar Kirr Royal in der Rosenheimer Straße 30. „Das ist eine schnuckelige Bar. Die Leute sind toll, ebenso wie die Musik“, sagt Manfred Kürzinger. Die Bar sei so beliebt, dass man sich beim Feiern „fast nicht mehr rühren kann“, so der 51-Jährige. „Das muss man mögen, aber die Stimmung ist sehr schön.“ Seine Prinzessin stimmt zu: „Die Feier ist wunderbar. Das Alter der Gäste ist eher nicht so jung, schätzungsweise ab 25 aufwärts.“ Am Rosenmontag startet die Party im Kirr Royal um 19 Uhr, am Faschingsdienstag ist ab 16 Uhr bis fünf in der Früh Halligalli angesagt.

Damischer Ritter: Ab ins Roy!

Bereits in der elften Saison tritt André Hartmann (42) als Herzog Kasimir von den Damischen Rittern auf. Als Faschingsexperte rät er: „Ein Besuch in der Bar Roy am Sendlinger Tor lohnt sich auf jeden Fall!“ Dort geht er nicht als Herzog Kasimir, sondern in einem anderen Kostüm hin – quasi inkognito. „Eine super Schlagerparty mit ausgelassener Stimmung“, sagt Hartmann. Die Preise seien für die Münchner Bar-Szene „absolut normal: Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt“. Seine Empfehlung für Faschingsgänger: „Ich trinke da ganz gerne den Hauscocktail, das ist so eine Art Aperol Spritz.“ Heute ist in der Bar Roy (Herzog-Wilhelm-Straße 30) ab 18 Uhr Party angesagt, morgen ab 17 Uhr.

Das Laimer Duo liebt’s ganz spanisch

Prinzessin Lidia I. (31, Lidia Schnakenberg) vom Faschingsclub Laim liebt das Tanzen. Deshalb geht sie mit ihrem spanischen Prinzen Javier I. (35, Javier Ortega Mercader) zum Feiern in der narrischen Zeit am liebsten zur großen Salsa-Faschingsparty – am Dienstag in der Tanzschule Circulo, Rosenheimer Straße 139. „Da steigt eine große Party in drei Tanzsälen“, schwärmt Lidia.

Wer gerne und gut zur Salsa die Hüften schwingt, kann ebenso kommen wie interessierte Tanzanfänger. „Es gibt zwei Cocktailbars und zwei normale Bars. Die Preise sind verhältnismäßig günstig“, sagt Schnakenberg. Das Motto des Faschingsdienstags lautet heuer übrigens Märchen.

Narrhalla-Prinzenpaar: Am liebsten im Stiftl

Fabrician Prankl (27) alias Prinz Fa­brician I. und Sarah Zahn (23) alias Prinzessin Sarah I. von der Narrhalla feiern Fasching am liebsten im Wirtshaus Zum Stiftl im Tal 15. „Die Atmosphäre ist bayerisch-gemütlich und modern. Vor allem ist das Essen sehr gut“, schwärmt Zahn. Ihr Faschingsprinz pflichtet bei. „Das Wirts­haus ist sehr schön und mit der großen Glasfront wunderbar hell.“ Heute gibt’s bis zum 12-Uhr-Läuten die Weißwurst für einen Euro. An der Aktion beteiligen sich auch andere Innenstadtwirte – welche das sind, lesen Sie unter www.innenstadtwirte.de. Morgen, am Faschingsdienstag, steppt dann der Bär: Ab 12 Uhr gibt es im Wirtshaus Zum Stiftl bis spät in die Nacht eine Faschingsparty mit Live-Musik.

Laura Felbinger

Das ist noch alles los

Die Auswahl der tz: Heute gibt’s den Rosenmontag im Ratskeller (ab 18 Uhr, Marienplatz), den Bal Classique im Deutschen Theater (ab 19 Uhr), den Medizinerball im Bayerischen Hof und die OlyLust ab 20.30 Uhr im Olydorf.

Dienstag findet auf dem Viktualienmarkt der Tanz der Marktweiber statt (ab 9.30 Uhr), im Deutschen Theater ist Karneval wie dazumal (ab 16 Uhr), das Ruby lädt zum Kölner Karneval (ab 16 Uhr, Neuhauser Str. 47).