Manuel Neuer verliert seinen Geldbeutel: Taxifahrer enttäuscht vom Finderlohn – „ein Hohn“

Von: Melanie Gottschalk

Die Enttäuschung bei einem Taxifahrer aus München ist groß. Er machte große Umwege, um Manuel Neuer seine Geldbörse zurückzubringen. Dessen Dank ist für den Fahrer „ein Hohn“.

München – Da hat sich Manuel Neuer offenbar nicht mit Ruhm bekleckert. Deutschlands bester Torhüter soll laut einem Bericht der Bild seinen Geldbeutel in einem Taxi verloren haben. Der Fahrer nahm demnach große Umwege auf sich, um dem Keeper des FC Bayern München sein prall gefülltes Portemonnaie zurückzubringen – und wurde von seinem Finderlohn schwer enttäuscht, berichtet hna.de.

Ereignet haben soll sich der Vorfall vor wenigen Wochen in München. Taxifahrer Hazir S. berichtet der Bild: „Ich stand am Odeonsplatz. Manuel Neuer stieg mit einem Bekannten ein, hielt ihm die Tür auf. Ich habe Neuer sofort erkannt, ihn aber nicht angesprochen.“ S. fuhr den ehemaligen Welttorhüter und seinen Kumpel zu einem luxuriösen Mehrfamilienhaus in den Münchner Stadtteil Lehel. Neuer bezahlte, die beiden verließen das Taxi.

FC Bayern: Taxifahrer bringt Manuel Neuer seinen prall gefüllten Geldbeutel zurück

Nach Schichtende habe Hazir S. bei der Reinigung des Autos schließlich die Geldbörse von Manuel Neuer gefunden. „Auf dem Personalausweis standen Name und Adresse von Neuer“, erzählt der Fahrer. Es hätten sich eine Visa Card Platinum, eine schwarze Mastercard und rund 800 Euro Bargeld darin befunden.

Torwart Manuel Neuer hat seinen Geldbeutel verloren. Ein Taxifahrer war vom Finderlohn enttäuscht. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Hazir S. fuhr laut eigenen Angaben nach Hause und machte sich mittags auf den Weg nach Lehel, um Manuel Neuer seine Geldbörse zurückzubringen. Dort traf er jedoch niemanden an. Da er jedoch nicht so einfach aufgeben wollte, fuhr er zum Tegernsee (54 Kilometer), wo der Torhüter des FC Bayern München ein Anwesen hat. Wieder Fehlanzeige. Ein Passant habe laut Bild dem Fahrer dann erklärt, dass Neuers Berater in der Nähe wohne. „Der öffnete, ich gab alles ab, ließ meine Kontaktdaten da“, sagte S. Anschließend fuhr er wieder zurück nach München.

Manuel Neuer verliert Geldbeutel: Taxifahrer schwer enttäuscht von Finderlohn

Rund zwei Wochen später erhielt Hazir S. ein Päckchen mit einem unterschriebenen Trikot von Manuel Neuer – mehr nicht. „Dieser Finderlohn ist ein Hohn! Ich habe vier Kinder. Mit dem Trikot kann ich nichts anfangen“, empört sich der Fahrer. Denn schon allein die Fahrt sei rund 400 Euro wert gewesen. S. wendete sich an den FC Bayern München, wurde aber abgewiesen. Laut Bild sei auch Manuel Neuer nicht für eine Stellungnahme zu erreichen gewesen. (msb)

