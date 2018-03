Mit diesem Plan überrascht der FC Bayern seine Fans

Meisterträume im Hotel?

Der FC Bayern zieht mit seiner Mega-Erlebniswelt an die Weinstraße – und offenbar überlegt der Verein, dort auch etwas anderes anzubieten. Kooperationspartner hierfür könnte ein alter Bekannter aus der Allianz Arena sein.

München - Mia san ned bloß mia - sondern mia san vielleicht bald auch Hotel! Der FC Bayern wird ja in einen Neubau-Komplex an der Weinstraße (Innenstadt) mit Erlebniswelt und Gastronomie einziehen. Diese Meldung über die künftige Fußball-Welt im Schatten des Doms überraschte München Ende Januar. Aus gut informierten Kreisen heißt es nun: Der Fußballclub überlegt offensichtlich auch, Hotelbetten in dem Gebäude anzubieten. Während sich andere Vereine Gedanken über (Liga-)Abstiege machen müssen, geht’s bei den Bayern also drum, wo Vollblut-Fans absteigen können.

Ein verwandtes Projekt hatten die Bayern erst im Januar gestartet: Die Hotelkette Marriott International, neuer Sponsor des Vereins auf mehrere Jahre, hat eine Loge in der Allianz Arena zum Hotelzimmer umgestaltet. Dort steht zu bestimmten Anlässen sogar ein Bett. Etwa zum Saisonfinale, zu dem eine Übernachtung verlost wird…

+ Interessante Pläne, die Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben. © dpa / Felix Hörhager Marriott – ein möglicher Partner auch für das Hotelprojekt in der Weinstraße 7 und 7a? Wahrscheinlicher scheint aber eine Kooperation mit dem Stadion-Caterer aus der Allianz Arena, dem börsennotierten österreichischen Unternehmen Do & Co. Das beliefert zahlreiche Fluggesellschaften mit Mahlzeiten, betreibt Restaurants und in Wien auch schon ein Nobelhotel am Stephansplatz. Weitere Pläne für ein Luxushotel in Istanbul (Türkei) waren zuletzt ins Stocken geraten.

Werden auch in München künftig Edelfans mitten in der Innenstadt logieren? Do & Co hat auf Anfrage unserer Zeitung nicht reagiert. Vom FC Bayern heißt es, der Verein befinde sich „noch in der Planungsphase“. Daher sei derzeit keine verbindliche Auskunft möglich. Ein Dementi klingt anders…

Bei der Stadt beantragt ist bis jetzt ein Geschäfts-, Büro- und Wohnkomplex sowie eine Gaststätte mit Freischankfläche an der Weinstraße 7 und 7a. „Der Antrag könnte natürlich noch ergänzt werden“, sagt Thorsten Vogel vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung. Der Antrag werde gerade bearbeitet. Die Grundstücke an der Weinstraße gehören der Nymphenburg Immobilien AG. Dahinter steht die Finck’sche Hauptverwaltung, die sich wiederum um das Vermögen des Milliardärs August Baron von Finck (88) kümmert.

Im Januar war bekannt geworden, dass das von Sepp Krätz (63) betriebene Lokal Andechser am Dom an der Weinstraße 7a schließen muss, weil dort neu gebaut werden soll. Gleiches gilt für eine Parfümkette direkt nebenan. Anstelle der beiden Häuser will die Nymphenburg Immobilien AG die neue Bayern-Erlebniswelt bauen.

