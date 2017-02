FDP-Chef Mattar attackiert Christine Strobl

„Was ist an ihr vorbeigegangen?“

von Doris Richter schließen

Sascha Karowski schließen

Neuer Zoff im Rathaus: FDP-Chef Michael Mattar schießt gegen Dritte Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD): „Es kann ja nicht sein, dass die nur für Grußworte zuständig ist.“

München - Es geht um die Verträge, die das Jugendamt unrechtmäßig mit Verbänden der Flüchtlingshilfe abgeschlossen hatte. Mattar will in einer Anfrage wissen, inwiefern Strobl davon Kenntnis hatte. „Ich will wissen, wo Frau Strobl mitgewirkt hat und was an ihr vorbeigegangen ist. Und wenn etwas an ihr vorbeigegangen ist, dann muss man sich die Frage stellen, ob die Prioritäten richtig gesetzt wurden“, so Mattar.

Christine Strobl versteht die Aufregung nicht. „In den Referaten habe ich als Dritte Bürgermeisterin keine Befugnisse.“ Für Verträge und Dienstbesprechungen seien allein die Referenten zuständig. „Als zuständige Bürgermeisterin leite ich lediglich die Stadtratsausschüsse, die die Referate betreffen“, erklärt Strobl. Nur wenn sie Hinweise bekomme oder auf etwas stoße, das in die falsche Richtung laufe, frage sie im Referat nach.