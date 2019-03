Feucht-fröhlicher Spaß: FDP fordert Münchner Kita mit Swimmingpool

Schwimmunterricht für Grundschulkinder gibt es bereits. In Hamburg gibt es diesen nun auch für jüngere Personen.

Reaktion auf bedenkliche Entwicklung

In Hamburg entstehen Kitas mit Schwimmbecken, weil Deutschlands Grundschüler immer seltener schwimmen können. Nun fordert die FDP das gleiche auch für München.

München - Die Grünen wollen Wohnungsbau von Wien lernen - die FDP von Hamburg, wie man schwimmt: Die Liberalen haben einen Antrag gestellt, wonach die Münchner Stadtverwaltung eine Kita mit Schwimmbecken errichten soll...

Hintergrund ist laut Stadtrat Thomas Ranft (FDP), dass immer weniger Kinder schwimmen können. Dies belegt auch eine Umfrage der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). „Demnach kann jeder zweite Grundschüler nicht sicher schwimmen.“ In Hamburg hat man auf diese alarmierenden Zahlen reagiert.

Kita mit Schwimmbecken: Eines steht schon - vier weitere in Planung

Beim Neubau der Rahlstedter Kita (300 Kinder) des Freien Trägers SterniPark ist ein Lernschwimmbecken im Untergeschoss integriert worden. Ranft: „Das Becken in Hamburg hat einen Hubboden aus Edelstahl mit der Länge von zehn Metern und einer Tiefe von 1,35 Metern. Angaben zufolge kostete das absenkbare Becken rund 200.000 Euro. Ein Schwimmlehrer steht zur Verfügung.“

Vier weitere Kita-Bäder sind in Planung. Einmal pro Woche bekommen die Kinder in der neuen Kita Schwimmunterricht, auch Krippenkinder werden spielerisch ans Wasser gewöhnt. Das soll auch in München Schule machen.

