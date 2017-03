Flohmärkte in München: Hier finden Sie alle Orte und Termine

Stöbern zwischen Häusern und Gärten: Der Hofflohmarkt in Haidhausen im vergangenen Jahr.

Für Trödelfreunde und Schnäppchenjäger

München - Jedes Wochenende ist in München volles Programm - da ist es schwer, die Übersicht zu behalten. Hier finden Sie die größten, wichtigsten und schönsten Flohmärkte im Überblick.

Ein Großereignis auf der Theresienwiese kennt jeder Münchner - und die Rede ist nicht vom Oktoberfest. Am 16. April versammelten sich unter den Augen der Bavaria wieder hunderte Trödler und Trödelfreunde zum jährlichen BRK-Flohmarkt am Rande des Frühlingsfestes. Mit den Einnahmen des Flohmarktes, der heuer sein 25-jähriges Jubiläum feierte, werden nämlich soziale Projekte finanziert.

Wer es am Samstag nicht zum großen BRK-Flohmarkt geschafft hat oder gern eine größere Auswahl hätte: Hier finden Sie eine Übersicht über die regelmäßigen Flohmärkte, die jedes Wochenende in München stattfinden.

Von kleineren Kinderkleidungs-Flohmärkten in Pfarreien bis hin zu den beliebten Hofflohmärkten - in München ist ganzjährig Flohmarkt-Zeit. Egal ob Langschläfer, Frühaufsteher, Schnäppchenjäger oder Antiquitäten-Liebhaber - in unserer Übersicht ist für jeden etwas dabei.

Hofflohmärkte in München 2017: Anmeldung und Termine

Viehhofviertel/Schlachthof- und Dreimühlenviertel Sa. 6. Mai 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 25.03.2017 Gern Fr. 12. Mai 2017 17 – 22 Uhr Anmeldeschluss: 31.03.2017 Neuhausen Sa. 13. Mai 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 01.04.2017 Nymphenburg Fr. 19. Mai 2017 17 – 22 Uhr Anmeldeschluss: 07.04.2017 Haidhausen Sa. 20. Mai 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 08.04.2017 Bogenhausen Fr. 26. Mai 2017 17 – 22 Uhr Anmeldeschluss: 14.04.2017 Au & Untergiesing Sa. 27. Mai 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 15.04.2017 Westend Sa. 3. Juni 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 22.04.2017 Untermenzing Fr. 23. Juni 2017 17 – 22 Uhr Anmeldeschluss: 12.05.2017 Pullach Sa. 24. Juni 2017 9 – 15 Anmeldeschluss: 13.05.2017 Allach Fr. 30. Juni 2017 17 – 22 Uhr Anmeldeschluss: 19.05.2017 Solln & Obersendling Sa. 1. Juli 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 20.05.2017 Moosach Fr. 7. Juli 2017 17 – 22 Uhr Anmeldeschluss: 26.05.2017 Lehel Sa. 8. Juli 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 27.05.2017 Westparkviertel Fr. 14. Juli 2017 17 – 22 Uhr Anmeldeschluss: 02.06.2017 Hadern Sa. 15. Juli 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 03.06.2017 Harlaching Fr. 21. Juli 2017 17 – 22 Uhr Anmeldeschluss: 09.06.2017 Sendling Sa. 22. Juli 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 10.06.2017 Fürstenfeldbruck Sa. 29. Juli 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 17.06.2017 Ramersdorf Sa. 9. September 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 29.07.2017 Obermenzing Sa. 7. Oktober 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 26.08.2017 Pasing Sa. 14. Oktober 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 02.09.2017 Aubing Sa. 21. Oktober 2017 10 – 16 Uhr Anmeldeschluss: 09.09.2017

Flohmarkt im Olympiapark - freitags und samstags

In der Parkharfe hinter der Werner-von-Linde-Halle und der München Arena gibt es einiges zu entdecken: Second Hand, Kurioses und Außergewöhnliches und viel Nützliches, das verspricht der Veranstalter.

Auf einer Fläche von 35.000 Quadratmetern bieten 460 Aussteller eine recht umfangreiche Auswahl an. Da der Flohmarkt ohnehin auf dem großen Parkplatz stattfindet, gibt es hier noch Parkplätze für alle, die mit dem Auto über den Mittleren Ring anreisen. Der Flohmarkt wird übrigens vom Bayerischen Roten Kreuz veranstaltet. An Feiertagen und bei Großveranstaltungen findet der Flohmarkt nicht statt.

Alle Infos zum Flohmarkt im Olympiapark

Wo: Parkharfe im Olympiapark ab Parkblock 5

Haltestellen: Westfriedhof, Olympiazentrum, Olympiapark West

Wann: Freitag und Samstag von 7 bis 16 Uhr. Alle aktuellen Termine zum Flohmarkt im Olympiapark gibt es hier.

Flohmarkt München-Daglfing: Jeden Freitag und Samstag

Auf dem Gelände der Trabrennbahn in Daglfing haben Münchner Flohmarkt-Freunde jeden Freitag und Samstag die Chance auf Schnäppchen. Jedes Wochenende öffnet der Flohmarkt in Daglfing die beheizten Flohmarkthallen und das Freigelände direkt am Renngeläuf der Trabrennbahn.

Freitags können Besucher entspannt von 8 bis 15 Uhr stöbern, am Samstag sogar von 6 bis 16 Uhr. Trödel, Accessoires und kleine Raritäten - das verspricht der Flohmarkt in München-Daglfing. Im Antikhaus oder im Restaurant lassen sich, laut Veranstalter auch kleinere Regenschauer überbrücken.

Auch mit dem Auto lässt es sich bequem über die A94 (Ausfahrt Daglfing-München) anreisen, über 2000 Parkplätze stehen hier zur Verfügung.

Alle Infos zum Flohmarkt in München-Daglfing:

Wo: Rennbahnstr. 35, in 81929 München

Haltestelle: Trabrennbahn (Bus Linie 90 ab S-Bahnhof Daglfing)

Wann: Freitag von 8 bis 15 Uhr, Samstag von 6 bis 16 Uhr. Alle aktuellen Termine finden Sie auf der offiziellen Homepage des Flohmarktes München-Daglfing.

Flohmarkt München-Riem: Jeden Samstag

Auf 150.000 Quadratmetern können Besucher jeden Samstag von 6 bis 16 Uhr auf Schnäppchenjagd gehen: Der Flohmarkt in München Riem ist nach eigener Aussage Bayerns größter Freiflächenflohmarkt. Wer sich die fünf Minuten Weg von der U-Bahn sparen möchte, kann bequem mit dem Auto über die A94 anreisen (Ausfahrt Feldkirchen West), Parken kostet allerdings extra. Für Umweltbewusste geht es mit der U-Bahn (U2 Messestadt Ost) zum Flohmarkt in München Riem.

Einmal im Jahr findet zusätzlich zum regelmäßigen Samstagsflohmarkt ein Kinderflohmarkt statt. Wann der nächste stattfindet, ist noch nicht bekannt. Der Termin wird im Sommer auf der offiziellen Homepage des Flohmarkts München-Riem bekannt gegeben. Der Reinerlös kommt dabei verschiedenen wohltätigen Organisationen zu Gute.

Alle Infos zum Flohmarkt München-Riem:

Wo: Am Messefreigelände in 81829 München, ab März 2016 im De-Gasperi-Bogen, in 81829 München

Wann: Jeden Samstag von 6 bis 16 Uhr. Alle aktuellen Termine stehen auf der offiziellen Homepage des Flohmarktes München-Riem.

Flohmarkt Neuperlach: Immer samstags

In Neuperlach wird Flohmarkt-Fans nicht langweilig: Jeden Samstag wird hier getrödelt. Auf dem DRV-Parkplatz treffen sich am 8 Uhr Verkäufer und Käufer und legen sofort los. Zeit für Aufbau ist da nicht viel. Zusätzlich zum wöchentlichen Flohmarkt gibt es speziell für Leseratten einmal im Monat ein Schmankerl: Im Kulturhaus Neuperlach (Hanns-Seidl-Platz 1) treffen sich an jedem dritten Samstag im Monat Bücher-Fans zum Büchermarkt Neuperlach. Zwischen 9 und 16 Uhr wechseln für gewöhnlich einige Bücher den Besitzer.

Alle Infos zum Flohmarkt in Neuperlach:

Wo: An der Fritz-Schäffer-Straße (DRV-Parkplatz), in 81737 München

Wann: Jeden Samstag von 8 bis 16 Uhr.

Antikmarkt München-Aubing - Jeden Freitag und Samstag

Kein echter Flohmarkt, dafür bei Sammlern und Nostalgiefans sehr beliebt, ist der Antikmarkt in Aubing. "Ein Museum, in dem Sie auch einkaufen können", beschreibt der Betreiber auf der Homepage des Antikmarktes das Ambiente. Das Sortiment reicht von antikem Spielzeug bis Wiener Barock - am Sonntag haben Interessierte die Möglichkeit, sich von 11 bis 17 Uhr in den Hallen der Schlafwagenfabrik auf einer Fläche von 1600 Quadratmetern umzusehen. Der Antikmarkt ist ein Privatflohmarkt mit einzelnen Händlern, deren Öffnungszeiten variieren können.

Alle Infos zum Antikmarkt in Aubing:

Wo: Brunhamstraße 19a, in 81249 München

Haltestelle: Neuaubing

Wann: Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr. Sonntags kann nur besichtigt werden.

Alle Infos zur Anfahrt gibt es auf der offiziellen Seite des Antikmarktes.

Nachtkonsum in der Tonhalle - einmal im Monat

Ein Flohmarkt der etwas anderen Art ist der Nachtkonsum, der einmal im Monat in verschiedenen Locations stattfindet. Im Gegensatz zu den meisten Flohmärkten geht es hier nicht in den frühen Morgenstunden los: Extra für Trödelfreunde, die gerne lang schlafen, startet der Event-Flohmarkt erst um 17 Uhr. Es kann also bis Mitternacht bei unterschiedlichen Live-Bands nach Lust und Laune gestöbert, geshoppt und gefeiert werden.

Alle Infos zum Flohmarkt Nachtkonsum:

Wo: Tonhalle München, Grafingerstraße 6, in 81671 München

Haltestelle: Ostbahnhof

oder im Feierwerk e.V. Hansastraße 39-41, in 81373 München

Haltestelle: Hansapark

oder im MVG MUSEUM

Ständlerstraße 20, in 81549 München

Haltestelle: Schwanseestraße, Giesing Bahnhof oder Ständlerstraße

Wann: Einmal im Monat von 17 bis 24 Uhr. Alle aktuellen Termine gibt es auf der offiziellen Nachtkonsum Homepage.

Midnight Bazar oder auch Nachtflohmarkt - meist freitags

Mitternacht, Essen und Shoppen - diese Kombination lockt eher junge Leute regelmäßig zum Nachtflohmarkt abwechselnd ins Backstage oder den Postpalast. Besonders, wenn der Nachtflohmarkt mit dem Streetfoodmarkt zusammentrifft, muss der fleißige Schnäppchenjäger sich keine Sorgen um sein leibliches Wohl machen. Unter dem Namen Midnight Bazar ist der Nachtflohmarkt, den es in unterschiedlichsten Ausführungen gibt, ebenfalls bekannt. In Kombination mit dem Streetfoodmarkt und ohne, als Münchens größter Kinderflohmarkt im Postpalast oder - die Superlative - der Riesen-Nachtflohmarkt mit Streetfoodmarkt im Zenith. Fast jedes Wochenende findet mindestens eine der genannten Kombinationen statt. Vor 17 Uhr geht es dabei selten los, bis um 24 Uhr dauert der nächtliche Shoppingspaß.

Alle Infos zum Nachtflohmarkt

Wo: Postpalast, Wredestraße 10

Haltestelle: Hackerbrücke

oder im Backstage, Reitknechtstrasse 6

Haltestelle: Hirschgarten

oder in der Zenith Kulturhalle, Lilienthalallee 29, in 80939 München

Haltestelle: Freimann

Wann: Mehrmals im Monat von 17 bis 24 Uhr.

Alle aktuellen Termine und Locations gibt es auf der offiziellen Homepage des Midnight Bazar

Können Sie nicht genug kriegen von Flohmärkten oder fehlt Ihnen einer? Auf unserer Themenseite finden Sie den Flohmarkt in Ihrer Nähe ganz bequem über die Suchmaske.

Alle Angaben ohne Gewähr, Terminänderungen wegen Witterung oder Feiertagen sind jederzeit möglich.