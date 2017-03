Ein 80-Jähriger und das Projekt seines Lebens

Die Fundgrubengeschichte

von Katrin Woitsch schließen

Eine Kleinanzeige, oft sind das nur zwei knappe Zeilen. Doch hinter ihnen verbirgt sich manch spannende Geschichte. Zum Beispiel die von Ludwig Kolmeder und dem Projekt seines Lebens.

München - Es war das Projekt seines Lebens. Ludwig Kolmeder hat sich einen seiner Lieblingsorte auf der Welt nachgebaut. Stück für Stück. Mit jedem Detail. Jahrelang sägte, schnitzte und leimte er in seinem Hobbyraum – bis sie fertig war, die Miniatur-Version seiner Bauernstube.

Die Sitzecke, die große Standuhr, die Holzverkleidung an den Wänden, selbst Lampen und Deko hat er in einer Mini-Version nachgebaut. Nur der Kachelofen, den er aus Ton angefertigte, hat in seiner Bauernstube kein großes Ebenbild. Der ist durch schöpferische Kreativität entstanden.

An seiner Bauernstube habe er „ein paar Jahre lang gebaut“, erzählt Kolmeder. Er sagt so bescheiden, als wäre sie von selbst gewachsen. Und ein klein wenig ist es vielleicht auch so. Im Nachhinein fühlt es sich fast so an, als ob die Idee dafür schon sein Leben lang in ihm geschlummert hatte.

Als junger Mann hat Kolmeder eine Schreinerlehrer begonnen. Doch er ist nicht in dem Beruf gelandet. „Mein Lehrmeister hat damals aufgegeben“, erzählt er. Der Münchner hat in seinem Leben vieles andere gemacht. Er war Fliesenleger, Kulissenbauer und schließlich technischer Leiter. Was er damals in der Schreinerei gelernt hatte, hat er nie vergessen. Und als seine Frau dann irgendwann ein Friseurladen eröffnete und er von draußen in das noch leere Schaufenster blickte, war sie plötzlich da: die Idee zu dem Projekt seines Lebens.

Alles in der Miniatur-Bauernstube ist von Hand gemacht. „Jede Schublade geht auf“, erzählt der 80-Jährige. „Die Lampe funktioniert wirklich, unter der Sitzbank beim Kamin sind kleine Holzscheite gestapelt. „Es steckt sehr viel Liebe in jedem Detail.“

Der Nachbau ist allerdings nicht winzig. Er ist genau halb so groß wie die echte Bauernstube. Für das Schaufenster damals war das genau richtig. Doch inzwischen steht die Bauernstube wieder bei Kolmeder zu Hause im Hobbyraum – und füllt ihn fast komplett aus. „Lange war sie in Einzelteile zerlegt“, erzählt er. Bis es ihm ihn der Seele zu sehr weh getan hat. Dann hat er entschieden, dass das Projekt seines Lebens erst abgeschlossen ist, wenn er dafür den passenden Platz auf der Welt gefunden hat.

Das versucht Ludwig Kolmeder seit einiger Zeit mit Kleinanzeigen. An jeden würde er nicht verkaufen. Es müsste schon jemand sein, der sieht, wie viel Arbeit und Herzblut in der kleinen Welt steckt, die der 80-Jährige geschaffen hat. Es müsste jemand sein, der erkennt, dass er vor einem Lebensprojekt steht.

Die Kleinanzeige

Handgefertigte Miniatur-Bauernstube, zerlegbar, Länge 230 cm, Tiefe 170 cm, 1000 Euro. Tel. 089/1412968.