Fußballtrainer bestiehlt Gastmannschaften 

Auf frischer Tat ertappt

München - Wegen rätselhafter Diebstähle, immer bei der Gastmannschaft, hat man sich in einem Fußballverein auf die Lauer gelegt. Der Dieb wird geschnappt, es ist ein ehemaliger Trainer.

Wie die Polizei berichtet, war es während der Fußballspiele eines Münchners Sportvereins seit April 2016 immer wieder zu Diebstählen aus der Umkleide der Gastmannschaft gekommen, obwohl diese immer zugesperrt war.

Um der Sache auf den Grund zu gehen, überwachten die Sportleiter des Vereins während der Spiele die Kabine. Am 10. September 2016 schließlich beobachteten sie einen ehemaligen Jugend-Fußballtrainer des Vereins, wie er die eigentlich versperrte Gästeumkleide verließ. Die Polizei wurde alarmiert. Die nahm den Trainer vorläufig fest und durchsuchte ihn. Dabei fand sich der gestohlene Geldbetrag und ein Kopfhörer.

Der inzwischen 19-Jährige, der in München wohnt, war seit seinem sechsten Lebensjahr als Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Betreuer in dem Sportverein. Aus seiner aktiven Zeit hatte er noch einen Schlüssel zum Materialraum, in dem auch die Schlüssel der Umkleidekabinen aufbewahrt wurden. Den eigenen Verein oder dessen Mitglieder bestahl er nicht.

Bei einer ersten Vernehmung gab der Beschuldigte nur die letzten beiden Fälle vom 4. September und 10. September 2016 zu. Bei einer weiteren Vernehmung zu den Diebstählen legte er dann ein umfassendes Geständnis ab.

mm/tz